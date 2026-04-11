Instagram এ কমেন্ট এডিট করার সুবিধা, কী ভাবে ব্যবহার করবেন নতুন এই ফিচার ?
Published : April 11, 2026 at 3:59 PM IST
হায়দরাবাদ : ইনস্টাগ্রামে আপনার পছন্দমতো পোস্টে কমেন্ট করেছেন ৷ কিন্তু কোনও কারণে সেই কমেন্টটি এডিট করতে চাইছেন ৷ হয়তো কোনও বানান ভুল হয়েছে, অথবা কমেন্টটাই বদলাতে চাইছেন ৷ সেক্ষেত্রে আপনাকে পুরো কমেন্ট ডিলিট করে নতুন করে কমেন্ট দিতে হবে ৷ এতদিন পর্যন্ত এটাই ছিল নিয়ম ৷ কিন্তু এবার সেই নিয়মে পরিবর্তন হতে চলেছে ৷ কোনও কমেন্ট এডিট করতে চাইলে আর ডিলিট করে নতুন কমেন্ট দিতে হবে না ৷ কারণ জনপ্রিয় এই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে চালু হতে চলেছে Edit ফিচার ৷
সম্প্রতি একটি প্রেস বিবৃতি দিয়েছে মেটার এই প্ল্যাটফর্মটি ৷ ওই প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এতদিন পর্যন্ত কমেন্ট এডিট করা যেত না ৷ কিন্তু নতুন ফিচার এবার থেকে যেকোনও কমেন্ট এডিট যতবার ইচ্ছা পরিবর্তন করা যাবে ৷
যদিও এই ফিচারের মধ্যেও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৷ কমেন্ট এডিট করার জন্য পোস্ট করার 15 মিনিট পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে ৷ অর্থাৎ ধরে নিন আপনি কোনও একটি পোস্টে কমেন্ট করলেন ৷ সেই কমেন্ট করার 15 মিনিটের মধ্যে যতবার ইচ্ছা এডিট করতে পারবেন ৷ তারপর আর এডিট করা সম্ভব হয় ৷
কেন এই ফিচার চালু করা হয়েছে ?
অনেকেই লং কমেন্ট করেন ৷ কিন্তু পোস্ট করার পর তাঁদের মনেহয় সেই কমেন্টের কোনও একটি নির্দিষ্ট অংশ বদল করা দরকার ৷ সেক্ষেত্রে ওই ব্যবহারকারীরে পুরো কমেন্ট ডিলিট করে নতুন করে টাইপ করতে হবে ৷ যা সময় সাপেক্ষ ৷ কারণ কোনও এডিট অপশন ছিল না ৷
কিন্তু এবার থেকে Edit অপশন চালু হওয়ায় 15 মিনিট পর্যন্ত যেকোনও কমেন্ট পরিবর্তন করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷
কীভাবে এডিট করা সম্ভব ?
যে কোনও কমেন্টের নিচে Edit অপশন দেখা যাবে ৷ সেখানে ক্লিক করে এডিট করতে হবে ৷ এবং তারপর Post অপশনে ক্লিক করতে হবে ৷
তবে যে সব কমেন্ট এডিট করা হচ্ছে সেই সব কমেন্টের নিচে Edited লেখা থাকবে ৷ ইতিমধ্যে এই ফিচারটি রোল আউট করা শুরু হয়েছে ৷ ধীরে ধীরে সব রিজিয়নের ব্যবহারকারীরা ফিচারটির সুবিধা পাবেন ৷