লাখ টাকার ফোনে Instagram বিভ্রাট! iPhone-এর জন্য বড় ঘোষণা Adam Mosseri-র
iPhone Duo-র জন্য বিশেষভাবে অপটিমাইজ করা অ্যাপ লঞ্চ করতে চলেছে instagram ৷
Published : November 17, 2026 at 8:42 PM IST
হায়দরাবাদ : Apple-এর প্রথম Foldable Smartphone iPhone Duo-তে Instagram-কে আরও ভালোভাবে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা বেশ কঠিন বলে স্বীকার করলেন Instagram-এর প্রধান Adam Mosseri। Threads-এ একটি পোস্টে তিনি জানিয়েছেন, এই ফোনের ডিজাইন Instagram-এর জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং। তাঁর কথায়, ডিভাইসটির Form Factor কিছুটা জটিল হওয়ায় অ্যাপটিকে স্বাভাবিকভাবে কাজ করানো সহজ হচ্ছে না।
বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ Apple নিজেই Instagram-কে iPhone Duo-র জন্য ‘Made for iPhone Duo’ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। অর্থাৎ, ফোনটির জন্য বিশেষভাবে অপ্টিমাইজ করা অ্যাপগুলির তালিকায় রয়েছে Instagram।
অন্য একটি পোস্টে Mosseri সমস্যার নির্দিষ্ট কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, iPhone Duo ভাঁজ করা অবস্থায় Apple স্ক্রিনের ডান দিকে Navigation Button রেখেছে। কিন্তু Instagram-এর Reels-এ Like, Comment এবং Share করার বাটনগুলিও থাকে স্ক্রিনের ঠিক ওই অংশে।
ফলে একই জায়গায় Apple-এর ফোনের Navigation Control এবং Instagram-এর নিজস্ব বাটনগুলি চলে আসছে। এতে ব্যবহারকারীদের জন্য অ্যাপ পরিচালনা করা অসুবিধাজনক হয়ে উঠতে পারে। দুটি আলাদা Control System একই অংশে জায়গা দখল করায় ডিজাইনগত সংঘাত তৈরি হচ্ছে।
iPhone Duo হল Apple-এর প্রথম Foldable Smartphone। এর ডিজাইনে প্রচলিত স্মার্টফোনের মতো স্ক্রিনের নিচে সব Navigation Control রাখা হয়নি। বরং অনেক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাটন সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ডান দিকের প্রান্তে।
অন্যদিকে, এতদিন অধিকাংশ অ্যাপ তৈরি হয়েছে ভার্টিক্যাল 20:9 অনুপাতের স্মার্টফোন স্ক্রিনের কথা মাথায় রেখে। ফলে এই নতুন Foldable Form Factor-এ সেগুলিকে মানিয়ে নেওয়া সহজ হচ্ছে না।
প্রাথমিক ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতাতেও একাধিক সমস্যা সামনে এসেছিল। ফোনটি খুললে Instagram মাঝখানে দেখা যাচ্ছিল, অথচ স্ক্রিনের দু'পাশে ফাঁকা জায়গা থাকছিল। আবার ফোনটি ঘোরালে Control Button-গুলি নিচের দিকে চলে যাচ্ছিল এবং Back Button স্ক্রিনের উপরের বাঁ দিকে চলে আসছিল। Instagram Stories-ও পুরো স্ক্রিনজুড়ে দেখা যাচ্ছিল না।
iPhone Duo-র জন্য Instagram-এর নতুন আপডেট
এই সমস্যাগুলির সমাধানে এবার iPhone Duo-র জন্য Instagram-এর বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করেছে সংস্থাটি। ফোনটি খুলে ব্যবহার করলে মূল Feed এখন আরও চওড়া Layout-এ দেখা যাবে।
Reels-ও পুরো আকারে চলবে। পাশাপাশি স্ক্রিনের একদিকে Comments দেখা যাবে। ফলে ভিডিয়ো চলতে থাকলেও ব্যবহারকারীরা একই সময়ে মন্তব্য পড়তে পারবেন।
অ্যাপের Control Button-গুলিকে এবার একটি Sidebar-এ রাখা হয়েছে। Messages এবং Notifications-এর ক্ষেত্রেও Two-column Layout ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ, একদিকে Inbox এবং অন্যদিকে নির্দিষ্ট Chat দেখা যাবে। এতে বড় স্ক্রিনের সুবিধা আরও ভালোভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হবে।
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