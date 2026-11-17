রিলস এবং ফিডে আসছে 'অশ্লীল' কন্টেন্ট ? বন্ধ করতে উদ্যোগী Instagram
মেটা জানিয়েছে, যৌনতা সম্পর্কিত কন্টেনের প্রদর্শন কমাতে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন AI টুল ব্যবহার করবে ৷ ফলে ব্যবহারকারীদের কাছে কন্টেন্ট পৌঁছনোর আগেই তা বাতিল হবে ৷
Published : November 17, 2026 at 2:13 PM IST
হায়দরাবাদ : ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীদের অনেকেই অভিযোগ করেছিলেন তাঁদের ফিডে এমন কিছু কন্টেন্ট প্রদর্শিত হচ্ছে যা যৌনতা সম্পর্কিত অশ্লীল ৷ ফলে তাঁদের অ্যাপ ব্যবহারের অভিজ্ঞতা খারাপ হচ্ছে বলে অভিযোগ ৷ ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে এই অভিযোগ পাওয়ার পর এবার রেকমেন্ডেশন সিস্টেমে বদল আনতে চলেছে মেটার এই প্ল্যাটফর্মটি ৷
মেটা জানিয়েছে, যৌনতা সম্পর্কিত কন্টেনের প্রদর্শন কমাতে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন AI টুল ব্যবহার করবে ৷ ফলে ব্যবহারকারীদের কাছে কন্টেন্ট পৌঁছনোর আগেই তা বাতিল হবে ৷
কেন যৌনতা সম্পর্কিত কন্টেন্ট পৌঁছচ্ছে ?
Instagram-এর রেকমেন্ডেশন পলিশিতে আগেই বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছিল ৷ শুধুমাত্র ফলো-অ্যাকাউন্ট নয়, ফলো করা না থাকলেও বিভিন্ন অ্য়াকাউন্টের কন্টেন্ট ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছয় ৷ সেই কারণে রিলস-এ হাজার হাজার ভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট দেখা যায় ৷
তাঁদের মধ্যে অনেকেই জানিয়েছিলেন, যে ধরনের রেকমেন্ডেড কন্টেন্ট ফিডে আসছে তা মূলত যৌনতা সম্পর্কিত ৷ অনেক ক্ষেত্রে তা অশ্লীলও ৷ ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে এবার নতুন রেগুলেটরি স্ক্রুটিনি চালু করতে চলেছে এই টেক জায়ান্ট ৷
2026 সালের 10 অক্টোবর ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রক থেকে Meta-কে জানানো হয়েছিল, যত দ্রুত সম্ভব তারা যেন রেকমেন্ডেশন পলিশি রিভিউ করে ৷ স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল , অপ্রয়োজনীয় কন্টেন্ট কোনওভাবেই ছড়ানো বা রেকমেন্ড করা যাবে না ৷
এরপর মেটার তরফে রেকমেন্ডেশন পলিশি রিভিউ করার কথা জানানো হয়েছে ৷ যদিও কেন্দ্রের ওই নির্দেশের জন্যই রেকমেন্ডেশন পলিশি রিভিউ করা হচ্ছে কিনা তা স্পষ্ট করে মেটার তরফে জানানো হয়নি ৷
মেটা জানিয়েছে, যে সব কন্টেন্ট তাদের সমস্ত নিয়ম নীতি মেনে আপলোড করা হয় না, সেগুলি কম রেকমেন্ড করা হবে ৷ যদিও নিয়ম না মেনে তৈরি হওয়া কন্টেন্টের সংখ্যা কত সেই বিষয়ে মেটার তরফে নির্দিষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি ৷
নতুন রেকমেন্ডেশন পলিশি লাগু হওয়ার পর কী পরিবর্তন হবে ?
বিশেষজ্ঞদের একাংশ জানিয়েছেন, ইনস্টাগ্রামের বিরুদ্ধে মূল অবিযোগ ছিল অশ্লীল কন্টেন্ট প্রদর্শন ৷ এবং সেগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম না মেনেই তৈরি করে আপলোড করা হয় ৷ এবং এই ধরনের অ্যাকাউন্ট ফলো না করলেও সেই অ্যাকাউন্টের একাধিক কন্টেন্ট রেকমেন্ড করা হয় ৷ নতুন AI ফিল্টার চালু হওয়ার পর ওই কন্টেন্ট প্রদর্শনের সংখ্যা কমবে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷
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