ইনস্টাগ্রামে এবার 'AI Creator লেবেল' ফিচার! কী সুবিধা হবে আপনার ?
ইনস্টাগ্রাম লঞ্চ করতে পারে AI Creator লেবেল ৷ নতুন এই ফিচার চালু করার ফলে সহজেই AI দ্বারা তৈরি কন্টেন্ট আলাদা করতে পারবেন সাধারণ মানুষ ৷
Published : May 5, 2026 at 12:28 PM IST
হায়দরাবাদ : দিন দিন AI কন্টেন্টের বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে ৷ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে AI দ্বারা তৈরি করা বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট ৷ এর ফলে কিছু সংখ্যক মানুষের কাছে ভুল বার্তাও যাচ্ছে ৷ অনেক AI দ্বার তৈরি তথ্য সঠিক বলে বিশ্বাস করছে সাধারণ মানুষ ৷ এই ধরনের পরিস্থিতি সামলাতে নতুন একটি ফিচার লঞ্চ করল Meta-র প্ল্যাটফর্ম ইনস্টাগ্রাম ৷
বিস্তারিত-
ধরে নিন আপনি ইনস্টাগ্রামে কোনও একটি রিল দেখলেন ৷ এবং আপনি হয়তো ভাবলেন ওই ভিডিওটি আসল ৷ কিন্তু আদতে ভিডিওটি হয়তো AI দ্বারা তৈরি করা একটি কন্টেন্ট ৷
আবার ধরুন আপনি একটি সাইক্লোন বা বন্যার কন্টেন্ট দেখলেন ইনস্টাগ্রামে ৷ সেখানে কোনও লোকেশন লিখে ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে ৷ সেই ভিডিও আপনিও শেয়ার করলেন আপনার প্রিয়জনদের ৷ কিন্তু আদতে হয়তো ওই ভিডিও AI দ্বারা তৈরি ৷ অর্থাৎ কোনও ভুল তথ্য শেয়ার করলেন ৷
এই ভুল তথ্য ছড়ানো আটকাতেই নতুন পদক্ষেপ নিল ইনস্টাগ্রাম ৷ জানানো হয়েছে নতুন কন্টেন্ট শেয়ার করার সময় AI ট্যাগ ব্যবহার করতে পারবেন ব্যবহারকারী ৷ এর ফলে AI দ্বারা তৈরি কন্টেন্ট ও অরিজিন্যাল কন্টেন্ট আলাদা করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷
কী লেখা থাকবে ?
যে কন্টেন্টে AI লেবেল থাকবে সেখানে লেখা থাকবে, “generated or modified with AI.” ৷ অর্থাৎ এর মাধ্যমেই ইউজাররা বুঝতে পারবেন কোনও কন্টেন্ট AI দ্বারা তৈরি কিনা ৷
কবে থেকে শুরু হবে?
নতুন এই ফিচারটি চালু হওয়ার দিন নির্দিষ্ট করে জানায়নি মেটা ৷ তবে ইতিমধ্যে একটি পরীক্ষামূলক স্তরে রয়েছে ৷ ধীরে ধীরে এটি লঞ্চ করা হবে এবং রোল আউট করা হতে পারে ৷
অন্যদিকে ফটো শেয়ারিংয়ের জন্য আরও একটি নতুন অ্যাপ লঞ্চ করবে ইনস্টাগ্রাম বা Meta ৷ যার নাম দেওয়া হয়েছে instants ৷ স্পেন এবং ইতালিতে ইতিমধ্যে এই অ্যাপটি লঞ্চ হয়ে গিয়েছে ৷ সাধারণ ইনস্টাগ্রাম থেকে বেশ অনেকটাই আলাদা হতে চলেছে নতুন এই অ্যাপ ৷ এটি মূলত একটি ডিসঅ্যাপেয়ারিং ইমেজ অ্যাপ হিসেবে লঞ্চ করা হচ্ছে ৷