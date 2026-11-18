ইনস্টাগ্রাম ওপেন না করেই প্রিয়জনের সঙ্গে DM-এর সুবিধা, আসছে নয়া অ্য়াপ
শুধুমাত্র মেসেজিং ও ইনস্ট্যান্ট চ্যাটের কথা মাথায় রেখেই তৈরি করা হয়েছে Direct।
Published : November 18, 2026 at 8:35 PM IST
হায়দরাবাদ : Instagram-এর মেসেজিং পরিষেবাকে এবার আলাদা অ্যাপে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করছে Meta। নতুন এই অ্যাপের নাম ‘Direct’। 2013 সালে Instagram-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা Kevin Systrom ‘Instagram Direct’ নামে ইন-অ্যাপ মেসেজিং পরিষেবা চালু করেছিলেন। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা Instagram-এর মধ্যেই ব্যক্তিগত মেসেজ, ছবি ও ভিডিয়ো আদানপ্রদান করতে পারতেন। এমনকী একসঙ্গে একাধিক ব্যক্তিকে নিয়ে গ্রুপ চ্যাটও করা যেত। এবার সেই মেসেজিং ব্যবস্থাকে Instagram থেকে আলাদা করে স্বতন্ত্র অ্যাপ হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে সংস্থাটি।
Meta-র এই উদ্যোগ অনেকটা Facebook-এর মেসেজিং পরিষেবাকে আলাদা করে Facebook Messenger অ্যাপ চালু করার মতো। সংস্থার দাবি, শুধুমাত্র মেসেজিং ও ইনস্ট্যান্ট চ্যাটের কথা মাথায় রেখেই তৈরি করা হয়েছে Direct। এমনকী যাঁদের Instagram অ্যাকাউন্ট নেই, তাঁরাও এই অ্যাপে সাইন আপ করে অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন।
কী কী সুবিধা থাকবে Direct অ্যাপে?
যাঁরা মূলত বন্ধু বা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য Instagram ব্যবহার করেন, তাঁদের কথা মাথায় রেখেই Direct তৈরি করা হয়েছে । Instagram-এর ফিডে দীর্ঘক্ষণ স্ক্রল না করেও এই অ্যাপের মাধ্যমে সরাসরি মেসেজ আদানপ্রদান করা যাবে।
Instagram-এর বর্তমান মেসেজিং ব্যবস্থার মতোই Direct-এ একজনের সঙ্গে ব্যক্তিগত চ্যাট এবং একাধিক ব্যক্তিকে নিয়ে গ্রুপ চ্যাট করা যাবে। Instagram-এর মেসেজিং বিভাগে থাকা বেশ কিছু সুবিধাও নতুন অ্যাপে পাওয়া যাবে।
এর মধ্যে রয়েছে Draw, Notes, Stickers, Voice Effects এবং Themes-এর মতো ফিচার। Draw-এর সাহায্যে চ্যাটের মধ্যেই ছবি আঁকা বা স্কেচ করা যাবে। Notes-এর মাধ্যমে দ্রুত কোনও আপডেট জানানো সম্ভব। পাশাপাশি নিজের পছন্দমতো স্টিকার তৈরি ও ব্যবহার, ভয়েসে বিভিন্ন ধরনের ইফেক্ট যোগ করা এবং চ্যাটের থিম বদলানোর সুবিধাও থাকছে।
Direct অ্যাপটি বর্তমানে Android এবং iOS—দুই প্ল্যাটফর্মেই পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে। তবে আপাতত শুধুমাত্র তুরস্ক ও থাইল্যান্ডের ব্যবহারকারীরা এটি ব্যবহার করতে পারছেন।
Meta জানিয়েছে, ওই দুই দেশের Instagram ব্যবহারকারীরা নিজেদের পুরনো অ্যাকাউন্ট দিয়েই Direct-এ লগ ইন করতে পারবেন। এর জন্য Instagram-এর একই ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে। লগ ইন করার পর Instagram এবং Direct—দুই অ্যাপের কথোপকথন অটোমেটিক সিঙ্ক হয়ে যাবে।
অন্যদিকে, Instagram অ্যাকাউন্ট না থাকলেও ইমেল আইডি অথবা ফোন নম্বর ব্যবহার করে Direct-এ নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে। তবে এই পদ্ধতিতে অ্যাকাউন্ট তৈরি করলে ব্যবহারকারীর ফোনের Contacts অ্যাপে থাকা ব্যক্তিরাই সরাসরি তাঁকে মেসেজ পাঠাতে বা কোনও গ্রুপে যুক্ত করতে পারবেন। কাউকে যুক্ত করার জন্য তাঁর সঠিক ইউজারনেম লিখতে হবে। চাইলে সামনে থাকা ব্যক্তির QR কোড স্ক্যান করেও পার্সোনাল চ্যাট শুরু করা যাবে।
Read More - AI ব্যবহার করে বাড়বে হ্যাকিং ? 2027-এ বড় বিপদের আশঙ্কা ! সতর্ক করল Google