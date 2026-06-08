দৈনিক ব্যবহারের জন্য পারফেক্ট সলিউশন, Infinix লঞ্চ করল জলের দরে স্মার্টফোন
নতুন এই ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে 6.78ইঞ্চি HD+ (720x1576 Pixel) IPS LCD প্যানেল ৷ 120Hz রিফ্রেস রেট রয়েছে ৷
Published : June 8, 2026 at 5:00 PM IST
হায়দরাবাদ : বাজেট স্মার্টফোন হিসেবে ভারতে লঞ্চ হল Infnix Smart 20 ৷ নতুন এই স্মার্টফোনে দেওয়া হয়েছে 7.7mm বডি, 3D টেক্সচার কম্পোজিট রিয়ার প্যানেল ৷ দেওয়া হয়েছে 6.78 ইঞ্চির ডিসপ্লে, MediaTek Helio G81 Ultimate চিপসেট, 5200 mAh ব্যাটারি ৷ এছাড়াও একাধিক AI টুলস দেওয়া হয়েছে এই স্মার্টফোনে ৷ Smart 20 Android 16 ভিত্তিক XOS 16 এর উপর রান করবে ৷ চলতি মাসের শেষের দিক থেকে ফোনটি বিক্রি শুরু হবে ৷
Infinix Smart 20 Price in India, Availability
Infinix Smart 20 দাম রাখা হয়েছে 12 হাজার 499 টাকা ৷ এই দামের মধ্যে পাওয়া যাবে 4GB + 64GB ভ্যারিয়েন্ট ৷ এবং 4GB + 128GB ভ্যারিয়েন্ট মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 13 হাজার 999 টাকা ৷ Cloudline Blue, Polaris Titanium, Shadow Black এবং Sunlike Orange কালারে ফোনটি পাওয়া যাবে ৷ তবে লঞ্চ অফারে প্রতিটি মডেলে 500 টাকা করে ছাড় পাওয়া যাবে ৷ ফ্লিপকার্টের মাধ্যমে ফোনটি বিক্রি হবে ৷
নতুন এই ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে 6.78ইঞ্চি HD+ (720x1576 Pixel) IPS LCD প্যানেল ৷ 120Hz রিফ্রেস রেট রয়েছে ৷ 700 নিটস অফ পিক ব্রাইটনেস লেভেল ৷ 90.09 স্ক্রিন টু বডি রেসিও দেওয়া হয়েছে, অলওয়েজ অন ডিসপ্লে রয়েছে ৷ এবং অয়েলি টাচ পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে ৷ ডায়নামিক বার ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷
এই স্মার্টফোনটিতে দেওয়া হয়েছে MediaTek Helio G81 Ultimate Chipset ৷ যেখানে রয়েছে Mail G52 GPU, 4GB LPDDR4X RAM দেওয়া হয়েছে ৷ এবং 128GB অনবোর্ড স্টোরেজ রয়েছে ৷ AI নির্ভর ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্টও দেওয়া হয়েছে ৷ তারমধ্যে হিন্দি, তেলুগু, তামিল, গুজরাটি এবং মারাঠি-র মতো আঞ্চলিক ভাষাও দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও AI Writing, AI Studio, AI Eraser, AI Extender, AI Wallpaper Generator এর মতো আকর্ষণীয় একাধিক ফিচার যোগ করা হয়েছে ৷
কানেক্টিভিটির জন্য রয়েছে Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, A-GPS, USB Type-C ৷ অফলাইন কলিং, মেসেজিং, ভয়েস নোটের মতো একাধিক ফিচারও দেওয়া হয়েছে ৷
5200mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ৷ যার স্ট্যান্ডবাই টাইম 933 ঘণ্টা ৷ যেখানে 4G নেটওয়ার্ক সাপোর্ট করবে ৷ এছাড়াও 25 ঘণ্টা স্পিকার নির্ভর মিউজিক প্লে-ব্যাক অপশন রয়েছে ৷