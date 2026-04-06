লঞ্চের আগেই প্রকাশ্যে Infinix Note 60 Pro-র ডিজাইন, দাম কত ?

মাইক্রোসাইট তৈরি করার ফলে নিশ্চিত হওয়া গেছে ফোনটি ফ্লিপকার্টের মাধ্যমে বিক্রি শুরু হবে

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 6, 2026 at 4:41 PM IST

হায়দরাবাদ : ভারতে আগামী সপ্তাহে লঞ্চ করবে Infinix Note 60 Pro ৷ আর তার আগেই এই মডেলটির ছবি প্রকাশ্যে এসেছে ৷ ডিজাইন কেমন হতে পারে তাও দেখা গেছে ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে মোট তিনটি কালারে এই মডেলটি লঞ্চ করা হবে ৷ ফোনটি লঞ্চ হওয়ার আগেই একটি মাইক্রোসাইট তৈরি করেছে ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ফ্লিপকার্ট ৷ জানানো হয়েছে, এই মডেলটিতে ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা ইউনিট থাকবে ৷ এছাড়াও থাকবে Active Matrix Display ৷

Infinix Note 60 Pro Design, Colour Options

মাইক্রোসাইট তৈরি করার ফলে নিশ্চিত হওয়া গেছে ফোনটি ফ্লিপকার্টের মাধ্যমে বিক্রি শুরু হবে ৷ এরসঙ্গে একাধিক ফিচারও সামনে এসেছে ৷ যে তিনটি কালারে ফোনটি লঞ্চ হবে সেগুলি হল- Deep Ocean Blue, Mocha Brown, এবং Solar Orange ৷ তবে বিশ্বব্যাপী যে কালার ভ্যারিয়েন্টে ফোনটি লঞ্চ করা হবে সেগুলি অনেকটাই ভিন্ন ৷ গ্লোবাল লঞ্চে Mist Titanium, Torino Black, এবং Frost Silver কালারে ফোনটি লঞ্চ করা হবে ৷

এর পাশাপাশি ওই মাইক্রোসাইটে ফোনটির ডিজাইনও জানানো হয়েছে ৷ হ্যান্ডসেটে দেওয়া হবে ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা, এবং একটি LED ফ্ল্যাশ লাইট ৷ একটি চৌক ক্যামেরা মডিউল তৈরি করা হয়েছে ৷ এবং সেখানে রিয়ার ক্যামেরা সেন্সরগুলি দেওয়া হয়েছে ৷ ক্যামেরা মডিউলে প্রাইমারি ক্যামেরা 50 মেগাপিক্সেলের আলট্রা ক্লিয়ার সেন্সর দেওয়া হয়েছে ৷ এরসঙ্গে রয়েছে অপটিক্যাল ইমেজ স্টেবিলাইজেশন ৷

ফোনের ডানদিকে রয়েছে একটি পাওয়ার বাটন ও একটি ভলিউম কন্ট্রোল সুইচ ৷ এরসঙ্গে আরও একটি বাটন দেওয়া হয়েছে ৷ যদিও ঠিক কী কারণে ওই বাটন দেওয়া হয়েছে তা এখনই নিশ্চিত করে জানা যায়নি ৷ তবে মনে করা হচ্ছে Apple এর ক্যামেরা কন্ট্রোল বাটনের মতোই এই বাটনটি দেওয়া হয়েছে ৷ লেফ্ট সাইডে কোনও কিছু দেওয়া হয়নি ৷ পুরোপুরি ক্লিন রাখা হয়েছে ৷ রিয়ার প্যানেলের নিচে কোম্পানির ব্র্যান্ডিং করা হয়েছে ৷

13 এপ্রিল দুপুর 12টায় Infinix Note 60 Pro মডেলটি লঞ্চ করবে ৷ Flipkart এবং Infinix অনলাইন স্টোরের মাধ্যমে ফোনটি কিনতে পারবেন ৷ ফোনটির কী কী স্পেসিফিকেশন থাকবে সে বিষয়ে জানা যায়নি ৷ এমনকি, ফোনটির দামও উল্লেখ করা হয়নি ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে ৷

