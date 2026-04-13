ব্যাক প্যানেলে ডিসপ্লে স্ক্রিন ! ভারতে লঞ্চ হল Infinix Note 60 Pro
Published : April 13, 2026 at 1:45 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ হল Infinix Note 60 Pro ৷ যা চিনা এই সংস্থার Note 60 লাইনআপের প্রথম স্মার্টফোন ৷ ইকমার্স প্ল্যাটফর্ম ও সংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইট থেকে এই মডেলটি বিক্রি শুরু হবে ৷ মোট তিনটি কালার ভ্যারিয়েন্ট এবং দুটি স্টোরেজ কনফিগারেশনে মডেলটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এই মডেলগুলির রিয়ার প্যানেলে রয়েছে Active Matrix Display ৷ 6.78 ইঞ্চির 1.5K AMOLED ডিসপ্লে, 144Hz রিফ্রেস রেট দেওয়া হয়েছে এই ফোনটিতে ৷
Infinix Note 60 Pro Price in India, Availability
Infinix Note 60 Pro-র দাম শুরু হচ্ছে 31999 টাকা থেকে ৷ এই দামে পাওয়া যাবে 8GB + 128GB কনফিগারেশনের মডেল ৷ এছাড়াও 8GB + 256GB কনফিগারেশনের মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 34999 টাকা ৷ তবে SBI, ICICI, Yes, Baroda, এবং IDFC ব্যাঙ্কের কার্ড ব্যবহারকারীরা 3000 টাকার অতিরিক্ত ছাড় পাবেন ৷ এছাড়াও 12 মাসের নো-কস্ট EMI অপশনও দিয়েছে ব্যবহারকারী ৷
20 এপ্রিল থেকে ফ্লিপকার্ট ও ইনফিনিক্স অনলাইন স্টোর থেকে এই মডেলটি কিনতে পারবেন ৷ Deep Ocean Blue, Mocha Brown, এবং Solar Orange কালারে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷
Infinix Note 60 Pro Specifications, Features
Infinix Note 60 Pro মডেলটি ডুয়েল সিম অপশনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ Android 16 ভিত্তিক XOS 16 দ্বারা ফোনটি পরিচালিত হবে ৷ 6.78 ইঞ্চির 1.5K (1,208x2,644 pixels) LTPS AMOLED ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে ৷ যার রিফ্রেস রেট 144Hz ৷ 4500 নিটস পিক ব্রাইটনেস, 100 শতাংশ DCI P3 কালার গ্যামোট, 2800Hz ইনস্ট্যান্ট টাচ স্প্ল্যাম্পেলিং রেট, 2304Hz ডিমিং. গড়িলা গ্লাস 7i দেওয়া হয়েছে ৷ ধুলো ও জল প্রতিরোধের জন্য IP64 রেটিং রয়েছে এই মডেলটিতে ৷
এই মডেলটিতে দেওয়া হয়েছে Qualcomm's 4nm octa core Snapdragon 7s Gen 4 চিপসেট ৷ Adreno A810 GPU, 8GB LPDDR5 RAM, এবং 256GB পর্যন্ত UFS 2.2 স্টোরেজ ৷ ফোনে রয়েছে 6,500mAh ব্যাটারি, 30W অয়ারলেস এবং 90W অয়ার্ড ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট ৷ কানেক্টিভিটির জন্য রয়েছে 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, a USB Type-C port, NFC, এবং GPS সাপোর্ট ৷ ক্যামেরা মডিউলে রয়েছে Active Matrix Display ৷ ফলে ফোন উল্টো করে রাখলে কলিং, মেসেজের সময় ব্যাক সাইডেও নোটিফিকেশেন দেখা যাবে ৷
|Specifications
|Display
|6.78-inch
|Processor
|Snapdragon 7s Gen 4
|Front Camera
|13-megapixel
|Rear Camera
|50-megapixel + 8-megapixel
|RAM
|8GB
|Storage
|128GB
|Battery Capacity
|6500mAh
|OS
|Android 16
|Resolution
|1,208x2,644 pixels