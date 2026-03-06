অস্ট্রেলিয়ার পর ইন্দোনেশিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা কাদের ? জানুন

অস্ট্রেলিয়ার পর ইন্দোনেশিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা কাদের ? জানুন
Published : March 6, 2026 at 9:02 PM IST
হায়দরাবাদ : অস্ট্রেলিয়া আগেই ঘোষণা করেছিল ৷ এবার সেই পথে হাঁটল ইন্দোনেশিয়া ৷ 16 বছরের কম যাদের বয়স তারা কোনও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে পারবে না ৷ শুক্রবার এমনই একটি বিলে সই করেছেন সেখানকার কমিউনিকেশন এবং ডিজিট্যাল অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রী মেউতিয়া হাফিদ ৷
মেউতিয়া জানিয়েছেন, বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম শিশুমনে বিরূপ প্রভাব ফেলছে ৷ সেই কারণে হাই রিস্ক প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের সর্বনিম্ন বয়সসীমা 16 বছর ধার্য করা হয়েছে ৷ এই বয়সের কমে কোনও নাবালক-নাবালিকা YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live এবং Roblox এ অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে না ৷
প্রতিটি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মকে চলতি বছরের 28 শে মার্চের মধ্যে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে ৷ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ওই দিনের পর থেকে এই নিয়ম কার্যকর করতে হবে ৷
মেউতিয়া এই বিষয়ে বলেন, "এই সিদ্ধান্তের পিছনে নির্দিষ্ট কারণ রয়েছে ৷ আমাদের সন্তানরা ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন ৷ অশ্লীল ভিডিও থেকে শুরু করে অনলাইন ফ্রডের মুখোমুখি হতে হচ্ছে তাদের ৷ সরকার, সর্বপরি সন্তানদের বাবা-মায়েরা একা লড়াই করে এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে না ৷ কারণ এখানে অ্যালগোরিদমের বিষয় রয়েছে ৷ একা ওই দৈত্যাকার অ্যালগোরিদমের বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব নয় ৷"
এর আগে 2025 সালের শেষ দিক থেকে অস্ট্রেলিয়াতেও এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে ৷ সেখানেও 16 বছর বয়সীদের কম নাবালকরা কোনও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে না ৷
এদিকে দেশের দুই রাজ্যে কম বয়সিদের জন্য বন্ধ হয়ে গেল সোশ্যাল মিডিয়া ৷ দক্ষিণের দুই রাজ্য কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার 16 বছরের কম বয়সীদের সোশাল মিডিয়া ব্যবহার বন্ধে নির্দেশিকা জারি করেছে ৷ কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া শুক্রবার (6 মার্চ) স্পষ্ট জানিয়ে দেন, 16 বছরের কম বয়সিরা আর সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে পারবে না ৷ অন্যদিকে অন্ধ্রপ্রদেশে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করার সর্বনিম্ন বয়সসীমা করা হয়েছে 13 বছর ৷
বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভালো কন্টেন্ট যেমন রয়েছে তেমনই খারাপ কন্টেন্ট করেছে ৷ যেগুলি শিশু মনে বিরূপ প্রভাব ফেলে ৷ আর সেই কারণে নির্দিষ্ট বয়সের পর থেকে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করা উচিত ৷