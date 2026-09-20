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SEMICON INDIA 2026 : একই চিপের মাধ্যমে প্রসেসর ও অয়ারলেস মডিউলের ব্যবহার ! চর্চায় ভারতীয় সংস্থার তৈরি SoM

এই চিপের মাধ্যমে আলাদা করে প্রসেসর এবং অয়ারলেস মডিউল সংগ্রহ করে সেগুলিকে একসঙ্গে ইন্টিগ্রেট করার প্রয়োজন নেই। একটি সিঙ্গেল মডিউলের মাধ্যমেই সেই কাজ করা যাবে।

System on Module
প্রতীকী ছবি (ছবি - Etv Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 20, 2026 at 1:53 PM IST

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হায়দরাবাদ : ভারতের নিজস্ব semiconductor ecosystem-কে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে নতুন System-on-Module (SoM) তৈরি করল আমেদাবাদের একটি চিপ ডিজাইন সংস্থা । সংস্থাটির নাম IndieSemiC । ISC-VEGA-SOM নামের এই indigenous module-এ একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে C-DAC-এর তৈরি VEGA Thejas32 processor এবং FCC ও CE সার্টিফায়েড LoRa wireless module । SEMICON INDIA 2026-এ ‘Silicon to Systems’ থিমের অধীনে এই নতুন মডিউলের উদ্বোধন করা হয়েছে ।

এই মডিউল তৈরি হয়েছে Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC)-এর ইন্ডাস্ট্রি সাপোর্ট সিস্টেমের অধীনে। এই উদ্যোগে কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রকের (MeitY) সহায়তাও রয়েছে ।

এক বোর্ডেই প্রসেসর ও অয়ারলেস কানেক্টিভিটি

VEGA Thejas32 ভারতের নিজস্বভাবে ডিজাইন করা প্রসেসরগুলির মধ্যে অন্যতম। C-DAC এই processor তৈরি করেছে। IndieSemiC এই processor-এর সঙ্গে LoRa wireless connectivity সংযুক্তিকরণ করে এমন একটি ready-to-use বিল্ডিং ব্লক তৈরি করেছে, যা বিভিন্ন ডিভাইস মেকাররা সরাসরি নিজেদের প্রডাক্টে ব্যবহার করতে পারবেন।

অর্থাৎ, আলাদা করে প্রসেসর এবং অয়ারলেস মডিউল সংগ্রহ করে সেগুলিকে একসঙ্গে ইন্টিগ্রেট করার প্রয়োজন হবে না। একটি সিঙ্গেল মডিউলের মাধ্যমেই সেই কাজ করা যাবে।

কোথায় কোথায় ব্যবহার করা যেতে পারে ?

এই মডিউলের একটি ভার্সনও তৈরি করেছে IndieSemiC। ISC-VEGA-SOM-NIC নামের এই version-টি LoRaWAN network card হিসেবে কাজ করবে ।

এটি C-DAC-এর single-phase এবং three-phase স্মার্ট এনার্জি মিটারের সঙ্গে ব্যবহার করা যাবে। এছাড়াও গ্যাস মিটার, ওয়াটার মিটার এবং long-range অয়ারলেস কানেক্টিভিটির জন্য প্রয়োজন এমন স্মার্ট সিটি প্রজেক্টেও ওই মডিউল ব্যবহার করা সম্ভব।

সংস্থার দাবি, মডিউলটির design খুবই সাধারণ এবং ভবিষ্যতে মেনটেন্যান্স এবং আপগ্রেড করা তুলনামূলকভাবে সহজ হবে।

এই development প্রসঙ্গে IndieSemiC-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং CMO জিন্দাল শাহ বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ভারতের সেমিকন্ডাক্টার অগ্রগতি নিয়ে আলোচনায় মূলত চিপকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু SEMICON India 2026-এর ‘Silicon to Systems’ থিম দেখিয়েছে, চিপ-কে বাস্তবে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার মধ্যেই প্রযুক্তির প্রকৃত প্রভাব তৈরি হয়।

তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ISC-VEGA-SOM-এর মাধ্যমে একটি ভারতীয় প্রসেসর-কে wireless connectivity-সহ একটি কার্যকর system-এ পরিণত করার চেষ্টা করা হয়েছে। Smart meter বা city project-এ যাতে এই ধরনের মডিউল সরাসরি plug in করে ব্যবহার করা যায়, সেই লক্ষ্যেই এটি তৈরি করা হয়েছে।

IndieSemiC-এর এই উদ্যোগকে ভারতীয় চিপ থেকে ready-to-use সিস্টেম তৈরির দিকে একটি পদক্ষেপ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

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