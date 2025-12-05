'Pookie Meaning কী ?'- 2025 এর Google সার্চ রেজাল্টে কত নম্বরে উঠে এল এই টপিক ? জানলে অবাক হবেন
Published : December 5, 2025 at 5:35 PM IST
হায়দরাবাদ : 2025 শেষ হতে হাতে আর কয়েকটা দিন ৷ তারপরই নতুন বছর ৷ ভালো-খারাপ অনেক কিছুর সাক্ষী থাকল এই বছর ৷ শুধু বছর বললে হয়তো একটু ভুল হবে ৷ কারণ বিশ্বের বৃহত্তম সার্চ ইঞ্জিনও একটি বিষয়ের সাক্ষী থাকল ৷ সেটা হল চলতি বছরে ভারতবাসীর কোন বিষয়ে জানার ইচ্ছা ছিল তুঙ্গে ৷
হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন ৷ সার্চ রেজাল্টের কথাই বলা হচ্ছিল এতক্ষণ ৷ শুক্রবার অর্থাৎ 5 ডিসেম্বর গুগলের তরফে ট্রেন্ডিং টপিকের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে 2025 সালে সবথেকে বেশি সার্চ কোন বিষয়ে হয়েছে ৷
মোট ছ'টি ক্যাটাগরির সার্চ টপিক রেজাল্ট প্রকাশ করেছে এই টেক জায়ান্ট ৷ যার মধ্যে রয়েছে রয়েছে -
- ওভারঅল (Overall)
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)
- ট্রেন্ডিং টপিক (Trending)
- সিনেমা (Movies)
- অর্থ কী (Meaning Qs)
- নিয়ার মি (Near Me Qs)
কোন ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান দখল করল কে?
ওভারঅল (Overall)
ওভারঅল সার্চ রেজাল্টে একদম শীর্ষে রয়েছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ ৷ 2025 সালে সবথেকে বেশি ভলিউমে সার্চ হয়েছে এই টপিকটি ৷ দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দখল করেছে যথাক্রমে Google Gemini এবং Asia Cup ৷
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)
প্রযুক্তির দুনিয়ায় চলতি বছরে সবথেকে বড় আপডেট বলা যেতে পারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ৷ ইন্টারনেট থেকে অটোমেশন, সব ক্ষেত্রেই লাগু করা হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ৷ AI সংক্রান্ত সার্চ রেজাল্টে সর্বপ্রথম স্থানে রয়েছে Google Gemini, দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে Gemini AI Photo এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে Grok ৷
ট্রেন্ডিং টপিক (Trending)
ট্রেন্ডিং টপিক সার্চ রেজাল্টে প্রথমেই রয়েছে Gemini Trend ৷ দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে Ghibli Trend এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে 3D Model trend ৷ এই তিনটি টপিকের কন্টেন্টই নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্য়াটফর্মে ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল ৷
সিনেমা (Movies)
সিনেমা নিয়ে ভারতীয়দের কৌতূহল চোখে পড়ার মতো ৷ সেই অনুযায়ী সার্চ রেজাল্টেও কিছু অন্যথা হয়নি ৷ চলতি বছরে সিনেমা সার্চ রেজাল্টের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে গুগল ৷ সেখানে প্রথমেই রয়েছে Saiyaara মুভি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে যথাক্রমে কান্তারা এবং কুলি ৷
অর্থ কী (Meaning Qs)
আমাদের কত কিছুই অজানা ৷ আর অজানা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত Google ৷ মিনিং অর্থাৎ অর্থ কী সেই সংক্রান্ত বিষয়ের সার্চ রেজাল্টও প্রকাশ পেয়েছে গুগলের ইয়ার এন্ডার সার্চ হিস্ট্রিতে ৷ ভারতবাসীরা সবথেকে বেশি জানতে চেয়েছেন, Ceasefire এর অর্থ কী ৷ এছাড়াও Mock Drill এবং Pookie অর্থও জানতে চেয়েছেন ভারতবাসীরা ৷
নিয়ার মি (Near Me Qs)
নিয়ার মি ক্যাটাগরির সার্চ রেজাল্টও প্রকাশ করেছে গুগল ৷ যার প্রথমে রয়েছে EarthQuake near me ৷ দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে Air Quality এবং Dandiya Night সম্পর্কেও জানতে চাওয়া হয়েছে ৷