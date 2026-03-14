স্যাটেলাইট বিকল, পুরোপুরি স্তব্ধ ভারতের ন্যাভিগেশন সিস্টেম ! চিন্তায় ISRO

স্যাটেলাইট বিকল, পুরোপুরি স্তব্ধ ভারতের ন্যাভিগেশন সিস্টেম ! চিন্তায় ISRO
Published : March 14, 2026 at 4:51 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতের ন্যাভিগেশন সিস্টেমে বড়সড় গোলোযোগ ধরা পড়েছে ৷ ওই সিস্টেমের নাম NavIC (Navigation with Indian Constellation) ৷ ন্যাভিগেশন সিস্টেম চালু রাখার জন্য রয়েছে মোট চারটি স্যাটেলাইট ৷ তারমধ্যে একটি স্যাটেলাইট বিকল হয়ে যাওয়ায় ন্যাভিগেশন সিস্টেমও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে ৷ ওই একটি স্যাটেলাইট পুরোপুরি 'Out of Service' হয়ে গিয়েছে বলে খবর ৷
জানা গিয়েছে ন্যাভিগেশন সিস্টেম NavIC সিস্টেম চালু রাখার জন্য অন্তত কমপক্ষে চারটি চালু স্যাটেলাইট প্রয়োজন ৷ কিন্তু চলতি মাসের 13 মার্চ থেকে IRNSS-1F (Indian Regional Navigation Satellite System - 1F) নামে একটি স্যাটেলাইট পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ তবে বাকি তিনটি স্যাটেলাইট সঠিকভাবে কাজ করছে ৷
মার্চ মাসের 10 তারিখ IRNSS-1F তার ডিজাইনের 10 বছর পূর্ণ করেছে ৷ কার্য পরিচালনার জন্য এই উপগ্রহে ছিল মোট তিনটি অ্যাটমিক ঘড়ি ৷ কিন্তু তারমধ্যে দুটি ঘড়ি আগেই বিকল হয়ে গিয়েছিল ৷ ফলে এটি শেষ ঘড়িটির উপর নির্ভরশীল ছিল । 13 মার্চ ওই ঘড়িটি কার্যকারিতা হারিয়েছে ৷ আর সেই কারণে IRNSS-1F স্যাটেলাইট ন্যাভিগেশন ডাটা পাঠাতে পারছে না ৷
NavIC System Setbacks
2013 সালের জুলাই মাসে NavIC কাজ শুরু করে ৷ বর্তমানে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার (ISRO)-র 11টি ন্যাভিগেশন উপগ্রহ রয়েছে ৷ কিন্তু বিদেশি সংস্থার তৈরি অ্যাটমিক ঘড়িগুলি মাত্র 4টি উপগ্রহে কার্যকরী ছিল ৷ অবশেষে তারমধ্যে একটি উপগ্রহের তিনটি ঘড়ি সম্পূর্ণ বিকল হয়ে গিয়েছে ৷ এদিকে নতুন উপগ্রহ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রেও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে ISRO ৷ 2025 সালের 29 জানুয়ারি সর্বশেষ প্রচেষ্টা করলেও তা বিফল হয় ৷
2025 সালে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রী জিতেন্দর সিং জানিয়েছিলেন, 11টি স্যাটেলাইট বসানো হলেও তাদের মধ্যে কয়েকটি কার্যকারিতা হারিয়েছে ৷ এখনও পর্যন্ত চারটি স্যাটেলাইট কাজ করছে ৷ এবং পজিশনিং ও টাইমিং সম্পর্কিত ডাটা পাঠাচ্ছে ৷
বর্তমানে যে স্যাটেলাইটগুলি কাজ করছে সেগুলি হল IRNSS-1B, IRNSS-1L, এবং IRNSS-1J (NVS-01) ৷ কিন্তু আরও একটি স্যাটেলাইট যতদিন পর্যন্ত না কাজ করা শুরু করে ততদিন পর্যন্ত ভারতের নিজস্ব ন্যাভিগেশন সিস্টেম কাজ করবে না ৷ সুতরাং নতুন একটি স্যাটেলাইটকে কাজ করানোই এখন চ্যালেঞ্জ NASA -র ৷