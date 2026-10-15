চিন্তা বাড়াচ্ছে পানীয় জল? ডেটা সেন্টার তৈরিতে নতুন ফ্রেমওয়ার্ক তৈরির ভাবনা ভারতের

চিন্তা বাড়াচ্ছে পানীয় জল? ডেটা সেন্টার তৈরিতে নতুন ফ্রেমওয়ার্ক তৈরির ভাবনা ভারতের
"ChatGPT-কে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে 250 মিলিলিটার জল খরচ হয়! তাই প্রশ্ন হল, এই অতিরিক্ত বুদ্ধিমত্তা পেতে প্রকৃতিকে কতটা মূল্য দিতে হবে।"
Published : October 15, 2026 at 5:22 PM IST
হায়দরাবাদ : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI-কে কেন্দ্র করে বিশ্বজুড়ে পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ বাড়ছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ডেটা সেন্টারের চাহিদাও। তবে এই পরিকাঠামো গড়ে তুলতে বিপুল বিদ্যুৎ, জল ও জমির প্রয়োজন হওয়ায় পরিবেশের উপর তার প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতে নতুন ডেটা সেন্টার প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়ার আগে বিদ্যুৎ সরবরাহ, জলের প্রাপ্যতা, পরিবেশগত ঝুঁকি এবং অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতি খতিয়ে দেখার প্রস্তাব দিয়েছে একটি নতুন ফ্রেমওয়ার্ক-এর ।
গোল্ডম্যান স্যাকসের পূর্বাভাস উদ্ধৃত করে কাঠামোটিতে বলা হয়েছে, AI-সংক্রান্ত মূলধনী ব্যয় 2026 সালের 765 বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে 2031 সালে 1.6 ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছতে পারে। কম্পিউটিং, ডেটা সেন্টার এবং বিদ্যুৎ পরিকাঠামো মিলিয়ে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ 7.6 ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছতে পারে বলে অনুমান। ফলে বিদ্যুৎ গ্রিড, জলসম্পদ, জমি এবং জনপরিকাঠামোর উপর চাপ আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।
NITI Aayog’s Frontier Tech Hub released the 'Data Centre Evaluation Framework to Help States Plan for Sustainable Growth'. Developed in consultation with the Ministry of Power, MeitY, DPIIT and industry stakeholders, the Framework helps States assess infrastructure readiness, identify resource constraints early, evaluate proposals consistently and coordinate action across departments and utilities. It promotes sustainable planning by encouraging States to assess power availability, water stress and environmental considerations, while identifying suitable locations and planning infrastructure in advance of demand. The Framework also enables States to link incentives to measurable outcomes, including local employment, skilling, domestic procurement and innovation, while promoting domestic capabilities across the data-centre technology value chain. Designed as a practical decision-support tool, it can be adapted to State priorities without adding another layer of regulation, supporting faster and more predictable project implementation while maximising long-term economic value. #FrontierTechHub #DataCentres #DigitalInfrastructure @PMOIndia | @narendramodi | @Rao_InderjitS | @MIB_India | @PIB_India | @DDNewslive | @ashoklahiribjp | @karandi65 | @debjani_ghosh_— NITI Aayog (@NITIAayog) October 14, 2026
জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ সচিবালয়ের অধীনে প্রাক্তন ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি কো-অর্ডিনেটর (NCSC) রাজেশ পন্থ ETV Bharat-কে বলেন, "ডেটা সেন্টারের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর তার প্রভাব বিবেচনা করা জরুরি।"
তাঁর কথায়, “ChatGPT-কে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে 250 মিলিলিটার জল খরচ হয়! তাই প্রশ্ন হল, এই অতিরিক্ত বুদ্ধিমত্তা পেতে প্রকৃতিকে কতটা মূল্য দিতে হবে। আমার মতে, দ্বিতীয় কোনও পৃথিবী নেই। তাই বনভূমি সংরক্ষণের মতোই ডেটা সেন্টারের বাড়বাড়ন্ত নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মের আওতায় আনা উচিত।”
নতুন কাঠামোর পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম হল জলসম্পদের প্রাপ্যতা ও পরিবেশগত স্থায়িত্ব। প্রস্তাব অনুযায়ী, রাজ্যগুলিকে আগামী 20-30 বছরের জন্য ঋতুভিত্তিক জলসম্পদের হিসাব তৈরি করতে হবে। তাতে নদী ও অন্যান্য ভূপৃষ্ঠস্থ জল, ভূগর্ভস্থ জল, পুরসভার সরবরাহ, পরিশোধিত বর্জ্যজল এবং কৃষি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের জলের চাহিদা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
নতুন ডেটা সেন্টারের জন্য জল বরাদ্দ করতে গিয়ে বর্তমানে জল ব্যবহারকারী মানুষ ও অন্যান্য ক্ষেত্রের নির্ভরযোগ্য সরবরাহ যাতে ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। অনুমোদনের আগে জলসম্পদ, নগরোন্নয়ন, পানীয় জল, সেচ, কৃষি এবং শিল্প দফতরের মধ্যে সমন্বিত চুক্তিরও প্রস্তাব রয়েছে। সেই চুক্তিতে জল বরাদ্দ, সংরক্ষিত ব্যবহারকারীদের অধিকার, অনাপত্তিপত্রের (NOC) বৈধতা, খরার সময়ে প্রযোজ্য নিয়ম এবং পরিকাঠামোর দায়িত্ব স্পষ্ট করতে হবে।
গ্রীষ্মের সর্বোচ্চ তাপমাত্রার সময় ডেটা সেন্টারের শীতলীকরণ ব্যবস্থায় কতটা জল লাগবে, তা-ও মূল্যায়ন করতে হবে। স্থানীয় জলবায়ু, জলের উৎস এবং কুলিং প্রযুক্তি অনুযায়ী জল ব্যবহারের দক্ষতা বা Water Usage Effectiveness (WUE) মাপার সুপারিশ করা হয়েছে।
AIIFA Sustainable Steel Manufacturers Association-এর Sustainability and Innovations Advisor এবং Warehousing Association of India-র Projects and Events Committee-র চেয়ারম্যান মোহিত কাপুরের মতে, ডেটা সেন্টারের অবস্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে জলের প্রাপ্যতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।