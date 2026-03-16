হরমুজ প্রণালী বন্ধ; App Store, Play Store-এ অ্যাপ ব়্যাঙ্কিংয়েও বড় বদল

হরমুজ প্রণালী বন্ধ; App Store, Play Store-এ অ্যাপ ব়্যাঙ্কিংয়েও বড় বদল
Published : March 16, 2026 at 2:00 PM IST
হায়দরাবাদ : ইরান-ইজরায়েলের যুদ্ধের পরিস্থিতিতে বন্ধ হরমুজ প্রণালী ৷ আর তার জেরে Google Play Store এবং App Store এর অ্যাপ ব়্যাঙ্কিংয়ের ঘটে গেল বড়সড় বদল ৷ কারণ সমস্ত অ্যাপকে ছাড়িয়ে ওই দুই স্টোরে শীর্ষে উঠে এসেছে Indian Oil এর গ্যাস বুকিং অ্যাপ ৷
বিগত কয়েকদিন ধরেই Play Store-এ ভারতে অ্যাপ ব়্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে ছিল ChatGPT ৷ কিন্তু 15 মার্চ ওই AI এজেন্ট অ্যাপটি নেমে এসেছে দ্বিতীয় স্থানে ৷ এবং প্রথম স্থানে এসেছে IndianOil One অ্যাপ ৷
অন্যদিকে Apple App Store এ প্রথম স্থানে ছিল Google Gemini ৷ কিন্তু 15 মার্চ সেই তালিকাতেও এসেছে পরিবর্তন ৷ প্রথম স্থানে উঠে এসেছে IndianOil One ৷
কেন এই পরিবর্তন ?
যুদ্ধের কারণে বন্ধ হরমুজ প্রণালী ৷ যার প্রভাবে LPG ও তেলবাহী কোনও জাহাজ ওই পথ দিয়ে আসা যাওয়া করছে না ৷ ফলে ভারতে তেল ও গ্যাসের ঘাটতি শুরু হয়েছে ৷ এদিকে পর্যাপ্ত গ্যাস না আসায় রিফিল গ্যাস ডেলিভারিতেও বিলম্ব হচ্ছে ৷ অনেকেই অভিযোগ করেছেন, গ্যাস বুকিং করতে সমস্যা হচ্ছে এবং বুকিং হলেও সময়ে ডেলিভারি মিলছে না ৷ আর সেই কারণে অনেকেই অ্য়াপ ডাউনলোড করে বুকিংয়ের চেষ্টা করছেন ৷ আর তার প্রভাবেই অ্যাপ স্টোর এবং প্লে স্টোরের অ্যাপ তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে এই অ্যাপ ৷
ভারতে দুই ধরনের গ্যাস ব্যবহার করা হয় ৷ প্রথমত LPG এবং PNG (Piped Natural Gal) ৷ গোটা দেশে 33.4 কোটিরও বেশি বাড়িতে LPG ব্যবহার করা হয় ৷ এবং 1.5 কোটি বাড়িতে PNG গ্যাস রয়েছে ৷ PNG র ক্ষেত্রে ফিক্সড লাইন প্রয়োজন যার মাধ্যমে গ্যাস পরিবহন করা হয় ৷
ভারত সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী গত বছরের এপ্রিল থেকে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে সাড়া দেশে 55.7 লাখ সিলিন্ডার বুকিং হতো ৷ কিন্তু মার্চ মাসের 12 তারিখে সেই সংখ্যাটা প্রায় 35 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ ওই দিন 75.7 লাখ গ্যাস সিলিন্ডার বুকিং হয়েছে ৷ এবং ধীরে ধীরে সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে ৷
IndianOil One অ্যাপ কী?
এটি সিলিন্ডার বুকিংয়ের একটি অ্য়াপ ৷ এটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ব্যবহার করা যায় ৷ এর মাধ্যমে সিলিন্ডার বুকিং, নতুন কানেকশনের জন্য আবেদন, ডিস্ট্রিবিউটার চেঞ্জ, আবেদন ট্রাকিং সহ বিভিন্ন কাজ সহজেই করে ফেলা সম্ভব ৷