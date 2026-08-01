বিনোদন থেকে ক্রিয়েটিভিটি, মোবাইলের উপরই ভরসা বাড়ছে ভারতীয়দের ? প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশনের পরিমাণ বাড়ছে

বিনোদন থেকে ক্রিয়েটিভিটি, মোবাইলের উপরই ভরসা বাড়ছে ভারতীয়দের ? প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশনের পরিমাণ বাড়ছে
সেনসর টাওয়ারের রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে চলতি বছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে ভারতীয়রা ইন অ্যাপ পার্চেজ বা প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান ব্যবহার করেছেন ৷
Published : August 1, 2026 at 5:12 PM IST
হায়দরাবাদ : App প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির জন্য এবার কি সুসময় আসতে চলেছে ভারতে ? কারণ অ্য়াপ থেকে তাদের মুনাফা বৃদ্ধি হয়েছে ৷ সম্প্রতি সেন্সর টাওয়ারের তরফে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে ৷ যে রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ভারতে ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারীদের মানসিকতা বেশ পরিবর্তন হচ্ছে ৷ কারণ বর্তমানে ব্যবহারকারীরা শুধু অ্যাপ ডাউনলোডই করছেন না ৷ সেগুলির প্রিমিয়াম সার্ভিস নেওয়ার জন্যও অর্থ খরচ করছেন ৷
বিষয়টি ঠিক কী ?
মূলত টাকা উপায়ের জন্যই বিভিন্ন সংস্থা অ্যাপ লঞ্চ করে ৷ এবং সেখান থেকে বিভিন্নভাবে তারা অর্থ উপার্জন করে ৷ কোনও সংস্থা অ্যাপের মধ্যে বিজ্ঞাপন চালায়, কোনও অ্যাপ ইনঅ্য়াপ পার্চেজের মাধ্যমে আয় করে ৷ এতদিন পর্যন্ত ভারতের ক্ষেত্রে ইন অ্যাপ পার্চেজ বিষয়টি তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না ৷ ব্যবহারকারীরা বিনামূল্যে বা ফ্রি সুবিধাগুলিই ব্যবহার করতেন ৷ কিন্তু সেন্সর টাওয়ারের রিপোর্টে এই বিষয়টিতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে ৷
সেনসর টাওয়ারের রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে চলতি বছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে ভারতীয়রা ইন অ্যাপ পার্চেজ বা প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান ব্যবহার করেছেন ৷ তাঁরা অ্যাপের বিভিন্ন পরিষেবা নেওয়ার জন্য অর্থ খরচ করছেন ৷ যার ফলে অ্য়াপ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি সেখান থেকে আয় করতে পারছে ৷ ওই রিপোর্টে জানানো হয়েছে চলতি বছরে দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে অ্যাপের মাধ্যমে 345 মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে বিভিন্ন সংস্থা ৷ গত বছরের তুলনায় যা 35 শতাংশ বেশি ৷
কোন কোন ক্ষেত্রে অ্যাপে টাকা খরছ করছেন ভারতীয়রা ?
সেনসর টাওয়ারের রিপোর্টে জানানো হয়েছে জেনেরেটিভ AI, স্ট্রিমিং এবং প্রডাক্টিভিটির ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি টাকা খরচ করছেন ৷ সেই তুলনায় গেমিংয়ে টাকা খরচ কম করেছেন ভারতীয়রা ৷
ওই রিপোর্টে জানানো হয়েছে, বর্তমানে ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশন ব্যবহার করছেন ৷ তারমধ্যে যেমন রয়েছে একাধিক বিনোদন প্ল্যাটফর্ম, তেমনই রয়েছে ক্রিয়েটিভ AI প্ল্যাটফর্ম ৷
প্রযুক্তি বিষয়ক সংবাদমাধ্যম টেকক্রাঞ্চকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে সেন্সরটাওয়ারের তরফে জানানো হয়েছে, ভারতে মোবাইল মার্কেট অতি দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে ৷ একটি বড় সংখ্যক ব্যবহারকারী ডিজিট্যাল সার্ভিস নেওয়ার জন্য আগ্রহী প্রকাশ করেছেন ৷"
এই চিত্র যে শুধুমাত্র ভারতের জন্য এমনটা নয় ৷ সাড়া বিশ্বে একই চিত্র ধরা পড়েছে ৷ চলতি বছরে দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে মোট 200 মিলিয়ন আয় বৃদ্ধি হয়েছে ৷ তবে একমাত্র উল্টো চিত্র আমেরিকায় ৷ যেখানে 3 শতাংশ আয় কমেছে ৷
সেনসর টাওয়ার কী ?
এটি একটি সংস্থা ৷ যারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমীক্ষা চালিয়ে বিভিন্ন রিপোর্ট প্রকাশ করে ৷ এই সংস্থাগুলি মূলত মার্কেটিং ইন্টেলিজেন্স ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ৷