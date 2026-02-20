হাতিয়ার AI, ডিপফেক ধরবে ভারতীয় স্টার্টআপের তৈরি 'Authentify'

হাতিয়ার AI, ডিপফেক ধরবে ভারতীয় স্টার্টআপের তৈরি 'Authentify'
India AI Impact Summit 2026 : নজর কেড়েছে pi-labs এর তৈরি করা একটি ডিভাইস ৷ যা ডিপফেক (Deep Fake) শনাক্তকরণে সাহায্য করবে ৷
Published : February 20, 2026 at 6:26 PM IST
নয়াদিল্লি : দিল্লির প্রগতি ময়দানে আয়োজন করা হয়েছিল পাঁচদিন ব্যাপী AI Impact Summit 2026 ৷ প্রায় 300 টি প্যাভিলিয়ান ছিল সেখানে ৷ একাধিক ভারতীয় স্টার্টআপ যেমন সেখানে হাজির হয়েছিল উপস্থিত ছিল বিশ্বের টেক জায়ান্টগুলি ৷ গুগল থেকে শুরু করে অ্যান্থ্রোপিক, ওপেন এ আই-এর CEO রা হাজির ছিলেন ওই ইভেন্টে ৷ এই সবকিছুর মাঝে নজর কেড়েছে ভারতীয় সংস্থা pi-labs এর তৈরি করা একটি ডিভাইস ৷ যা ডিপফেক (Deep Fake) শনাক্তকরণে সাহায্য করবে ৷ এছাড়াও ওই সংস্থাটি সাধারণ মানুষকে ডিপফেকের বিরুদ্ধে সচেতন হওয়ারও বার্তা দিচ্ছে ৷
সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও CEO অঙ্কুশ তিওয়ারি জানিয়েছেন, ডিপফেক বর্তমানে পরীক্ষামূলক অবস্থায় নেই, এটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে ৷ ইটিভি ভারতের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে অঙ্কুশ জানিয়েছেন, " বর্তমানে এই প্রযুক্তি (পড়ুন ডিপফেক ) শুধুমাত্র যে রাজনৈতিক বা নির্বাচন সংক্রান্ত ভুল খবর ছড়াচ্ছে এমনটা কিন্তু নয় ৷ ভয়েস ক্লোনিং করে আর্থিক জালিয়াতি এবং সামাজিক কারিগরি ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে প্রতারণার ঘটনা ঘটছে ৷ এছাড়াও সম্মান হানি, ডিজিট্যাল এক্সটরশন এবং সাইবার হয়রানির মতো একাধিক ঘটনা ঘটছে ৷"
এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, এটা যে শুধু জাল কন্টেন্ট তৈরি করছে এমনটা কিন্তু না, বিশ্বাসও ভঙ্গ করতে সহায়ক হচ্ছে ৷ ডিপফেকের বাড়বাড়ন্ত প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, " সাধারণ মানুষ যখন নকল মিডিয়া থেকে আসল মিডিয়া পার্থক্য করতে পারে না তখন দেশের নিরাপত্তা ব্যাহত হয় ৷"
AI Impact Summit 2026 ইভেন্টে pi-labs এর তরফে যে প্যাভিলিয়ন তৈরি করা হয়েছে সেখানে একটি ডিপফেক শনাক্তকরণ এবং মিডিয়া অথন্টিকেশন টুল ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ যার পুরোটাই AI নির্ভর ৷ ওই টুল-এর নাম দেওয়া হয়েছে অথেন্টিফাই (Authentify) ৷ CEO-র দাবি অন্য টুল-এর তুলনায় এই সিস্টেমটি সম্পূর্ণ আলাদা ৷ তাঁর কথায়, অথন্টিফাই টুল শুধুমাত্র সারফেস লেভেল ভিজ্যুয়াল ইন্সপেকশন করে না ৷ বদলে ফরেনসিক প্যাটার্ন অ্যানালিসিস করতে সক্ষম এই ডিভাইসটি ৷ এছাড়াও জেনারেল ক্লাসিফাই না করে এই টুল ডিপ রেকগনাইজেশন প্যাটার্ন ফলো করে ৷
অঙ্কুশ তিওয়ারি বলেন, "অথন্টিফাইকে ইন্ডিয়ান ডেটা ব্যবহার করে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে, ভারতীয় পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার করার জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং ভারতীয়দের আয়ত্ত্বে থাকবে ৷ এর মাধ্যমে নির্ভুল জবাব পাওয়া সম্ভব বলে জানিয়েছেন তিনি ৷ AI for World -এর ভিসনকে সামনে রেখে Build in India প্রযুক্তিতে তৈরি করা হয়েছে এই ডিভাইস ৷"
তিনি আরও জানিয়েছেন, তাঁদের ওই মডেল ডিপফেক শনাক্তকরণ, মাল্টিমডেল ইন্টেলিজেন্ট ফিউজন এবং অ্যাডভান্স অডিও-ভিডিও ফরেন্সিক অ্যানালিসিস করতে সক্ষম ৷" তাঁর কথায়, ডিপফেক থ্রেট থেকে আটকাতে pi-labs কাজ করছে ৷ মূলত ভারতীয় সেলিব্রিটিদের ছবি ও ভিডিও ভুলভাবে ব্যবহার করার আটকাতে কাজ করছে তারা ৷ এছাড়াও এমন কিছু ক্ষেত্রে কন্টেন্ট ম্যানিপুলেট করা হয়েছে যেগুলি বিশ্লেষণ করে সত্য উদঘাটিত করেছে ওই সংস্থাটি ৷