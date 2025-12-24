BlueBird Block 2 স্যাটেলাইটকে কাঁধে নিয়ে সফলভাবে মহাকাশে পৌঁছল বাহুবলী রকেট, যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নতির সম্ভাবনা

BlueBird Block 2 স্যাটেলাইটকে কাঁধে নিয়ে সফলভাবে মহাকাশে পৌঁছল বাহুবলী রকেট, যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নতির সম্ভাবনা
Published : December 24, 2025 at 9:37 AM IST
হায়দরাবাদ : অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে LVM3-M6 রকেটের সফল উৎক্ষেপণ হল ৷ বুধবার অর্থাৎ 24 শে ডিসেম্বর সকাল 8 টা 55 মিনিটে সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে মহাকাশের উদ্দেশে রওনা দেয় রকেটটি ৷ এটি মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি কমিউনিকেশন স্য়াটেলাইট নিয়ে গিয়েছে এবং লো-অর্বিটে সেটি প্রতিস্থাপন করবে ৷ ওই কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটটির নাম BlueBird Block 2 ৷ ভূপৃষ্ট ত্যাগ করার মাত্র 15 মিনিট 40 সেকেন্ড পর রকেট থেকে স্যাটেলাইটটি বিচ্ছিন্ন হয় ৷ উৎক্ষেপণের দায়িত্বে ছিল Indian Space Research Organization (ISRO) ৷
ISRO -র তরফে জানানো হয়েছে, BlueBird Block-2 একটি কমিউনিকেশন স্য়াটেলাইট ৷ এর ওজন 6 হাজার 100 কেজি ৷ এটিই এখনও পর্যন্ত সর্বাধিক ওজনের একটি কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট যেটা বহন করছে LVM3-M6 রকেট ৷ এর আগে সর্বাধিক 4,400 কেজি ওজনের স্য়াটেলাইন বহন করেছিল এটি ৷ এই রকেটটিকে বাহুবলী রকেটও বলা হচ্ছে ৷
এটি মূলত একটি বাণিজ্যিক উৎক্ষেপণ ৷ মোট তিনটি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে এই উৎক্ষেপণটি সম্পন্ন হয়েছে ৷ তারমধ্যে রয়েছে NewSpace India Ltd, ISRO-র বাণিজ্যিক শাখা এবং আমেরিকার AST SpaceMobile ৷ মঙ্গলবারই জানানো হয়েছিল এই উৎক্ষেপণটি সম্পন্ন করার জন্য কাউন্টডাউন শুরু হয়েছে ৷ উৎক্ষেপণের প্রাক্কালে ISRO চেয়ারম্যান V Narayan তিরুমালা মন্দিরে গিয়ে পুজোও দেন ৷
এর আগে সোমবার অর্থাৎ 15 ডিসেম্বর উৎক্ষেপণের দিন ধার্য থাকলেও অজ্ঞাত কারণে সেই উৎক্ষেপণ স্থগিত রাখা হয়েছিল ৷ তারপর ISRO র তরফে জানানো হয়েছিল 21 ডিসেম্বর এই উৎক্ষেপণটি সম্পন্ন হবে ৷ কিন্তু সেই দিনও বাতিল করা হয় ৷ পরবর্তীতে বুধবার সকালে ভূপৃষ্ঠ ত্যাগ করে রকেটটি ৷
কী কাজ করবে এই স্যাটেলাইটটি ?
জানা গিয়েছে ব্র্য়াডব্যান্ড ইন্টারনেট পরিষেবা আরও উন্নত করার লক্ষ্যে এই উৎক্ষেপণটি করা হয়েছে ৷ এই স্যাটেলাইটটি Direct -to-Device ব্রডব্যান্ড পরিষেবা দেবে ৷ অর্থাৎ সরাসরি ডিভাইসে স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সংযুক্তিকরণ করা সম্ভব ৷ কোন গ্রাউন্ড কানেক্টিভিটির প্রয়োজন নেই ৷ পুরোটাই হবে স্য়াটেলাইট কানেক্টিভিটির মাধ্যমে ৷
ISRO -র তরফে জানানো হয়েছে, উৎক্ষেপণের নির্দিষ্ট সময় অন্তর এবং নির্ধারিত সময়েই দুটি সেপারেশন সম্পন্ন হয়েছে ৷ অর্থাৎ নির্দিষ্ট কক্ষপথে প্রতিস্থাপিত হয়েছে স্য়াটেলাইটটি ৷