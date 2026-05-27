12,600,000 বছরের পুরনো ছায়াপথের খোঁজ, নামকরণ করলেন ভারতীয় বিজ্ঞানী

12,600,000 বছরের পুরনো ছায়াপথের খোঁজ, নামকরণ করলেন ভারতীয় বিজ্ঞানী
কী নামকরণ করলেন? কেন এইরকম নামকরণ ? জানুন
Published : May 27, 2026 at 4:09 PM IST
হায়দরাবাদ : মহাকাশ বিজ্ঞানের দুনিয়ায় এক ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করলেন এক ভারতীয় বিজ্ঞানী ৷ মণিপুরের তরুণ জ্যোতির্বিজ্ঞানী রোনাল্ডো লাইশরাম (Dr Ronaldo Laishram) এবং তাঁর আন্তর্জাতিক গবেষক দল মহাবিশ্বের ইতিহাসের অন্যতম প্রাচীন একটি গ্যালাক্সি ক্লাস্টার বা ছায়াপথ গুচ্ছের সন্ধান পেয়েছেন ৷ প্রায় ১২.৬ বিলিয়ন (১,২৬০ কোটি) বছর পুরোনো এই বিশালাকার কাঠামোর নাম দেওয়া হয়েছে "লোকতাক প্রোটোক্লাস্টার" (Loktak Protocluster) ৷ মণিপুরের বিখ্যাত 'লোকতাক হ্রদ'-এর নামানুসারেই এই নামকরণ করা হয়েছে । বিজ্ঞান বিষয়ক বিখ্যাত পত্রিকা 'দ্য অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল লেটার্স'-এ এই গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে।
কী এই 'প্রোটোক্লাস্টার'?
বিজ্ঞানীদের মতে, প্রোটোক্লাস্টার হল আসলে গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ তৈরির প্রাথমিক অবস্থা । কোটি কোটি বছর ধরে মহাকর্ষীয় বলের টানে এই ছায়াপথগুলি একজায়গায় দলা পাকিয়ে এক বিশাল গ্যালাক্সি ক্লাস্টার তৈরি করে ৷ গবেষকেরা আদি মহাবিশ্বের এই লোকতাক প্রোটোক্লাস্টারকে একটি "ছায়াপথের শহর" (city of galaxies) হিসেবে বর্ণনা করেছেন ৷ যখন আমাদের এই মহাবিশ্বের বয়স ছিল মাত্র ১.২ বিলিয়ন বছর, ঠিক তখনকার সময়ে এই কাঠামোর অস্তিত্ব ছিল ৷
কীভাবে আবিষ্কার এবং নামকরণের পিছনে কারণ কী ?
হাওয়াইতে অবস্থিত বিশ্বের দুটি সবচেয়ে শক্তিশালী টেলিস্কোপ— জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ (JWST) এবং সুবারু টেলিস্কোপের চোখ ধাঁধানো প্রযুক্তির সাহায্যেই এই দূরবর্তী প্রাচীন কাঠামোটি খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছে ৷ কিন্তু কেন এই নামের পেছনে লোকতাক হ্রদ জড়িয়ে রয়েছে ? লাইশরাম জানিয়েছেন, মহাকাশের এই বিশালাকার কাঠামোর নকশাটি দেখতে হুবহু মণিপুরের লোকতাক হ্রদের বুকে ভেসে থাকা 'ফুমদি' বা উদ্ভিদের চাদরের মতো লেগেছিল ৷ এই অসাধারণ মিলের কারণেই তিনি এর নাম রাখেন 'লোকতাক', যাতে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান মহলেও তাঁর নিজের রাজ্য এক আলাদা চেনা রূপ পায় ৷ মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং এই অভাবনীয় গৌরবের জন্য বিজ্ঞানীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন ৷
কেন এই আবিষ্কারটি ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ?
ভারতের মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে এটি একটি মস্ত বড় মাইলফলক ৷ বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই আবিষ্কারের ফলে ডার্ক ম্যাটার (Dark Matter), ছায়াপথের বিবর্তন এবং আদি মহাবিশ্ব কীভাবে আজকের এই রূপ নিল, তা বুঝতে অনেক সুবিধা হবে ৷ জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের এই গভীর সমীক্ষা আগামী দিনে ব্রহ্মাণ্ডের আরও অনেক অজানা রহস্যের জট খুলবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷