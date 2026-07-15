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সফলভাবে ISS পৌঁছলেন ভারতীয় বংশদ্ভুত মহাকাশচারী অনিল

কাজাখাস্তানের বাইকোনুর কসমোড্রোম স্পেসক্রাফ্ট স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করেন অনিল মেনন ৷

Indian Origin NASA Astronaut Anil Menon Reaches ISS NASA Administrator Welcomes Him Aboard
অনিল মেনন (ছবি - NASA)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 15, 2026 at 1:01 PM IST

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হায়দরাবাদ : সফলভাবে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে পৌঁছলেন ভারতীয় বংশদ্ভুত NASA-র মহাকাশচারী ড. অনিল মেনন ৷ রাশিয়ার তৈরি সইজু MS 29 (Soyuz MS 29)-স্পেসক্রাফ্টে চড়ে মহাকাশে পৌঁছন তিনি ৷ এই প্রথম তিনি মহাকাশে গেলেন ৷ এবং ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে আট মাস থাকবেন তিনি ৷ বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা ও প্রযুক্তিগত একাধিক তথ্য বিশ্লেষণ করবেন তিনি ৷

তবে এই যাত্রায় অনিল মেনন একা নেই ৷ তাঁর সঙ্গে রয়েছেন পেত্র দোব্রভ ও আনা কিকিনা নামে আরও দুই মহাকাশচারী ৷ কাজাখাস্তানের বাইকোনুর কসমোড্রোম স্পেসক্রাফ্ট স্টেশন থেকে তাঁরা যাত্রা শুরু করেন ৷ 14 জুলাই অর্থাৎ মঙ্গলবার তাঁরা ভূপৃষ্ঠ ছেড়ে আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনের উদ্দেশে রওনা হন ৷ এবং তিন ঘণ্টা পরই ডকিং প্রক্রিয়া শুরু হয় ৷

অনিল মেননের বাবা ছিলেন ভারতীয় এবং তাঁর মা ইউক্রেনের নাগরিক ৷ জন্ম ও বড় হয়ে ওঠা মিনিয়েপলিসে ৷ 49 বছর বয়সী অনিল পেশায় একজন চিকিৎসক ৷ আফগানিস্তানের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের পরিষেবা দিয়েছেন ৷ অবশেষে রকেটে চড়ে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে পৌঁছলেন তিনি ৷

অনিল মূলত একজন ইমার্জেন্সি মেডিসিন ফিজিসিয়ান ৷ ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে অবস্থানরত বাকি মহাকাশচারীদের শারীরিক পরীক্ষা এবং তার বাইরেও বিভিন্ন গবেষণার জন্য ISS-এ গেছেন তিনি ৷ 2021 সালেঅ তাঁকে মহাকাশে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল NASA ৷ তারপর দু-বছর ধরে বিভিন্ন ট্রেনিং দেওয়া হয় তাঁকে ৷

অনিলের স্ত্রী আন্না উইলিয়মও একজন মহাকাশচারী ৷ 2024 সালে তিনিও মহাকাশে গিয়েছিলেন ৷ এবং সেই সময় পাঁচ দিন সেখানে ছিলেন আন্না ৷ SpaceX প্রাইভেট পোলারিস ডন (Polaris Dawn) মিশনের সদস্য ছিলেন তিনি ৷

ISS-এ পৌঁছনোর পর তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন NASA-র অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জার্ড ইসাকম্যান ৷ নিজের এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে আপনাকে স্বাগত ৷ আপনার মিশন সবেমাত্র শুরু হয়েছে ৷ আপনাকে এবং আপনার সহযোগীদের শুভেচ্ছা জানাই অ্যাডভান্স রিসার্চ এবং পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ৷

অনিল মেননের মহাকাশ যাত্রায় যেমন NASA-র মুকুটে নতুন পালক যোগ হল তেমন ভারতীয় বংশদ্ভুত হিসেবে আরও এক মহাকাশচারী পৌঁছলেন ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে ৷

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TAGGED:

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NASA ASTRONAUT
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