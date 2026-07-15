সফলভাবে ISS পৌঁছলেন ভারতীয় বংশদ্ভুত মহাকাশচারী অনিল

সফলভাবে ISS পৌঁছলেন ভারতীয় বংশদ্ভুত মহাকাশচারী অনিল
কাজাখাস্তানের বাইকোনুর কসমোড্রোম স্পেসক্রাফ্ট স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করেন অনিল মেনন ৷
Published : July 15, 2026 at 1:01 PM IST
হায়দরাবাদ : সফলভাবে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে পৌঁছলেন ভারতীয় বংশদ্ভুত NASA-র মহাকাশচারী ড. অনিল মেনন ৷ রাশিয়ার তৈরি সইজু MS 29 (Soyuz MS 29)-স্পেসক্রাফ্টে চড়ে মহাকাশে পৌঁছন তিনি ৷ এই প্রথম তিনি মহাকাশে গেলেন ৷ এবং ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে আট মাস থাকবেন তিনি ৷ বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা ও প্রযুক্তিগত একাধিক তথ্য বিশ্লেষণ করবেন তিনি ৷
তবে এই যাত্রায় অনিল মেনন একা নেই ৷ তাঁর সঙ্গে রয়েছেন পেত্র দোব্রভ ও আনা কিকিনা নামে আরও দুই মহাকাশচারী ৷ কাজাখাস্তানের বাইকোনুর কসমোড্রোম স্পেসক্রাফ্ট স্টেশন থেকে তাঁরা যাত্রা শুরু করেন ৷ 14 জুলাই অর্থাৎ মঙ্গলবার তাঁরা ভূপৃষ্ঠ ছেড়ে আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনের উদ্দেশে রওনা হন ৷ এবং তিন ঘণ্টা পরই ডকিং প্রক্রিয়া শুরু হয় ৷
অনিল মেননের বাবা ছিলেন ভারতীয় এবং তাঁর মা ইউক্রেনের নাগরিক ৷ জন্ম ও বড় হয়ে ওঠা মিনিয়েপলিসে ৷ 49 বছর বয়সী অনিল পেশায় একজন চিকিৎসক ৷ আফগানিস্তানের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের পরিষেবা দিয়েছেন ৷ অবশেষে রকেটে চড়ে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে পৌঁছলেন তিনি ৷
অনিল মূলত একজন ইমার্জেন্সি মেডিসিন ফিজিসিয়ান ৷ ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে অবস্থানরত বাকি মহাকাশচারীদের শারীরিক পরীক্ষা এবং তার বাইরেও বিভিন্ন গবেষণার জন্য ISS-এ গেছেন তিনি ৷ 2021 সালেঅ তাঁকে মহাকাশে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল NASA ৷ তারপর দু-বছর ধরে বিভিন্ন ট্রেনিং দেওয়া হয় তাঁকে ৷
With the @Space_Station Expedition 74 mission soon coming to an end, we realized we had been a bit remiss in capturing portraits of our full crew. It has been an honor and a privilege (and yes, A LOT of fun!) serving with these exceptional humans for the past 5 months. So many… pic.twitter.com/dg0VONAEIB— Jessica Meir (@Astro_Jessica) July 14, 2026
অনিলের স্ত্রী আন্না উইলিয়মও একজন মহাকাশচারী ৷ 2024 সালে তিনিও মহাকাশে গিয়েছিলেন ৷ এবং সেই সময় পাঁচ দিন সেখানে ছিলেন আন্না ৷ SpaceX প্রাইভেট পোলারিস ডন (Polaris Dawn) মিশনের সদস্য ছিলেন তিনি ৷
ISS-এ পৌঁছনোর পর তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন NASA-র অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জার্ড ইসাকম্যান ৷ নিজের এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে আপনাকে স্বাগত ৷ আপনার মিশন সবেমাত্র শুরু হয়েছে ৷ আপনাকে এবং আপনার সহযোগীদের শুভেচ্ছা জানাই অ্যাডভান্স রিসার্চ এবং পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ৷
Welcome aboard the International Space Station, @astro_anil.— NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) July 14, 2026
Your mission is just getting started. Wishing you and your crewmates a successful expedition as you advance research and inspire millions back here on Earth. pic.twitter.com/Vp9ceT1Ea5
অনিল মেননের মহাকাশ যাত্রায় যেমন NASA-র মুকুটে নতুন পালক যোগ হল তেমন ভারতীয় বংশদ্ভুত হিসেবে আরও এক মহাকাশচারী পৌঁছলেন ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে ৷