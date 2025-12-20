যে কোনও সময় আপনার ব্যক্তিগত চ্যাট পড়তে পারে হ্য়াকাররা, Whatsapp ব্যবহারকারীদের সতর্ক করল কেন্দ্র

যে কোনও সময় আপনার ব্যক্তিগত চ্যাট পড়তে পারে হ্য়াকাররা, Whatsapp ব্যবহারকারীদের সতর্ক করল কেন্দ্র
WhatsApp : মূলত কোনও ছবি বা অ্য়াটাচমেন্টের সঙ্গে ম্যালওয়ার লিঙ্ক করাচ্ছে হামলাকারীরা ৷
Published : December 20, 2025 at 8:45 PM IST
হায়দরাবাদ : WhatsApp ব্যবহারকারীদের সতর্ক করল কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সাইবার সিকিউরিটি এজেন্সি CERT-In ৷ তারা জানিয়েছে Whatsapp এর Device Linking ফিচারের মাধ্যমে হ্য়াকাররা পুরো Whatsapp এর কন্ট্রোল নিতে পারবে ৷ যার মধ্যে রিয়েল টাইম মেসেজ, ফটো এবং ভিডিও অ্য়াকসেসও করতে পারবে তারা ৷ ওই সাইবার সিকিউরিটি এজেন্সির তরফে পুরো বিষয়টির নাম দেওয়া হয়েছে GhostPairing ৷ শুক্রবার এই সংক্রান্ত একটি সতর্কবার্তা জারি করেছে বলে সংবাদসংস্থা PTI জানিয়েছে ৷
ওই সতর্কবার্তায় জানানো হয়েছে, "Whatsapp এর Device Linking ফিচারে হ্য়াকাররা আক্রমণ করছে ৷ এবং তারা পেয়ারিং কোড হাতিয়ে নিতে সক্ষম ৷ কোনও রকম অথেন্টিকেশন ছাড়াই সহজেই অন্যের হোয়াটসঅ্য়াপ অ্য়াকাউন্ট অ্য়াকসেস করতে পারছে ৷ হ্য়াকাররা এত উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে GhostPairing করছে যাতে কোনও পাসওয়ার্ড বা সিম সোয়াইপের প্রয়োজন হচ্ছে না ৷"
যদিও কেন এই সমস্যা তৈরি হচ্ছে সেই বিষয়ে Whatsapp এর তরফে জানানো হয়নি ৷ এমনকি Meta র এই সহযোগী সংস্থার তরফেও কোনও মুখ খোলা হয়নি ৷ এদিকে হোয়াটসঅ্য়াপ যেহেতু এন্ড টু এন্ড এনক্রিপটেড সেই কারণে কোনও ফোন নম্বর ছাড়া কোনওভাবেই অথন্টিকেট করা সম্ভব নয় ৷ কিন্তু সাইবার অপরাধীরা কোনও রকম অথন্টিকেশন ছাড়াই অ্য়াকসেস করতে পারছে অন্য ব্যহহারকারীর হোয়াটসঅ্য়াপ প্রোফাইল ৷
কীভাবে হামলা চালাচ্ছে হ্যাকাররা ?
মূলত কোনও ছবি বা অ্য়াটাচমেন্টের সঙ্গে ম্যালওয়ার লিঙ্ক করাচ্ছে হামলাকারীরা ৷ এবং সেই ছবিটি কারোর হোয়াটসঅ্য়াপে পাঠানো হচ্ছে ৷ যাঁরা ওই ছবির উপর ক্লিক করবেন তাঁদের কাছে একটি Verify Window আসবে ৷ ভেরিফাই অপশনে ক্লিক করলেই হামলাকারীদের হাতে পৌঁছে যাবে যাবতীয় তথ্য ৷ যা দিয়ে তারা অনায়াসে অন্য কোনও ডিভাইসে হোয়াটসঅ্য়াপ সিঙ্ক করিয়ে নিতে পারবে ৷ অর্থাৎ হ্য়াকারদের হাতিয়ার ছবি বা ভিডিও লিঙ্ক ৷
সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, একবার ডিভাইস সিঙ্ক্রোনাইজ করে নিতে পারলে নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীর ডেস্কটপ হোয়াটসঅ্য়াপ তারা ব্যবহার করতে পারবে ৷ সেই কারণে অপরিচিত বা অচেনা নম্বর থেকে কোনও ছবি বা ভিডিও লিঙ্ক পাঠালে তা এড়িয়ে যাওয়া অথবা ব্লক করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷