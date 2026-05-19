চালু হতে পারে নতুন ফাস্ট্যাগ সিস্টেম ! আপনার যা যা জানা দরকার
Published : May 19, 2026 at 4:14 PM IST
হায়দরাবাদ : বিশেষ শ্রেণির গাড়ির জন্য ভিন্ন ধরনের ফাস্ট্যাগ চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের ৷ হিন্দুস্থান টাইমসে এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে মাল্টি লেন ফ্রি ফ্লো (MLFF) পরিবহনের সুবিধার জন্য নতুন ফাস্ট্যাগ চালুর পরিকল্পনা রয়েছে ৷
কারা কারা এই সুবিধা পাবেন?
নতুন যে ফাস্ট্যাগ তৈরি করা হচ্ছে তা ব্যবহার করতে পারবে পুলিশ, প্রতিরক্ষা ও সরকারি গাড়ি ৷ অন্য কোনও সাধারণ গাড়ি নতুন এই ফাস্ট্যাগ ব্যবহারের সুযোগ পাবে না ৷
কেন নতুন ধরনের ফাস্ট্যাগ ?
দেশের প্রতিটি টোল প্লাজায় যাতে কোনও যানজট না তৈরি হয় তার জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় ৷ AI, স্যাটেলাইট নির্ভর ট্র্যাকিং এবং অটোমেটিক নম্বর প্লেট রেকগনাইজেশন পদ্ধতিতে টোল সংগ্রহ করা হয় ৷ এর ফলে টোল প্লাজা দিয়ে দ্রুত গতিতে গাড়ি চলাচল করতে পারে ৷ গাড়ি দাঁড় করিয়ে টোল দেওয়ার প্রয়োজন হয় না ৷ দ্রুত গতিতে গাড়ি চলাচলের সময়ই নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা কেটে নেওয়া হয় ৷
কিন্তু সমস্যা তৈরি হয় যখন প্রতিরক্ষা, পুলিশ ও সরকারি গাড়ি কোনও টোল প্ল্যাজা দিয়ে যাতায়ত করে ৷ কারণ ওই গাড়িগুলিকে কোনও টোল দিতে হয় না ৷ কিন্তু সেগুলি যখন টোল প্লাজা দিয়ে যাতায়াত করে তখন অটোমেটিক সিস্টেমে টাকা কেটে নেওয়া হয় ৷ অথবা অনেক ক্ষেত্রে টোল না দেওয়ার জন্য ই-চালান জেনারেট হয় ৷ সমস্যায় পড়তে হয় সরকারি বিভিন্ন দফতরকেই ৷
সেই সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন ফাস্ট্যাগ চালু করার পরিকল্পনা নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ তবে নতুন ফাস্ট্যাগ চালু হলেও বর্তমানে যাঁরা এই বিশেষ ট্যাগ ব্যবহার করছেন তাঁদের কোনও কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই ৷ শুধুমাত্র বিশেষ যানবাহনের জন্যই এই ট্যাগ চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে ৷
মাল্টি লেন ফ্রি ফ্লো (MLFF) সিস্টেম কী ?
আগে টোল দেওয়ার জন্য প্রতিটি টোল প্ল্যাজায় গাড়ি দাঁড় করাতে হতো ৷ তারপর ক্যাশ বা অনলাইনে পেমেন্ট করতে পারতেন গাড়ি চালকরা ৷ এরপর ফাস্ট্যাগ চালু হলেও টোলপ্ল্যাজায় কয়েক সেকেন্ড দাঁড়াতে হতো ৷ কারণ ফাস্ট্যাগ ডিটেক্ট করে সেখান থেকে টাকা কাটতে কিছুটা সময় লাগে ৷ কিন্তু MLFF পদ্ধতিতে গাড়ি দাঁড় করানোর প্রয়োজন হয় না ৷ টোল প্ল্যাজায় কোনও ম্যানুয়াল পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় না ৷ AI, স্যাটেলাইট নির্ভর ট্র্যাকিং এবং অটোমেটিক নম্বর প্লেট রেকগনাইজেশন পদ্ধতিতে টোল সংগ্রহ করা হয় ৷