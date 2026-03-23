দেশেই তৈরি হবে নতুন নতুন মডেল, ভারতে চালু হতে চলেছে 50টি AI কিউরেশন ইউনিট
Published : March 23, 2026 at 6:04 PM IST
হায়দরাবাদ, 23 মার্চ : ভারতের AI ডাটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার আরও উন্নত করার লক্ষ্যে এবার 50টি AI কিউরেশন ইউনিট তৈরি করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মন্ত্রকের মধ্যেই এই ইউনিট তৈরি করার কাজ চলছে বলে জানা গিয়েছে ৷ ভারতের AI মিশন আরও উন্নত করার লক্ষ্যে এবং নিজস্ব ডাটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরির জন্যই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ৷
যে নতুন AI কিউরেশন ইউনিট তৈরি করা হচ্ছে সেখানে প্রচুর নন-পার্সোনাল সরকারি ডাটা রাখা থাকবে ৷ এছাড়াও হাই ভ্যালু ডাটাসেট চিহ্নিতকরণ এবং সেগুলি IndiaAI Dataset প্ল্যাটফর্মে প্রয়োগ করা হবে ওই কিউরেশন ইউনিটের মাধ্যমে ৷ দেশের তৈরি নিজস্ব InsiaAI Dataset প্ল্যাটফর্মের নাম দেওয়া হয়েছে AIKosh ৷
দেশে বিভিন্ন সেক্টরের মধ্যে নতুন নতুন AI মডেল তৈরি করা হচ্ছে ৷ সেই সব মডেল তৈরির জন্য প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ ডাটা সেট ৷ সেক্ষেত্রে এই কিউরেশন ইউনিটগুলি ডাটা সরবরাহ করে AI মডেল উন্নতিতে সহায়তা করবে ৷
এই বিষয়টির সঙ্গে জড়িত সরকারি আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে 20টি ইউনিট তৈরির করার বিষয়টি চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে ৷ আগামী কয়েক মাসের মধ্যে সেগুলি তৈরি করা হবে ৷ সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইকোনোমিক টাইমসে এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে ৷ ওই আধিকারিক বলেন, " লজিস্টিক্স, ডেমোগ্রাফিক্স এবং পরিবেশ সেক্টরের স্বাস্থ্য পরিসংখ্যান, এগ্রিকালচার সার্ভে এবং জিওস্পেশাল ম্যাপের ডাটাসেটের দিকে নজর দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ সুতরাং AI মডেলিংয়ের জন্য সেই সব ডাটা ফিল্টার করা এবং সেগুলি যাতে সহজে ব্যবহার করা যায় তারজন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি করছে ৷"
নতুন এই পরিকাঠামো পুরোপুরি গঠন হলে দেশে AI পরাকাঠামো আরও মজবুত হবে ৷ এর পাশাপাশি বিভিন্ন সেক্টর তাদের নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী AI মডেল তৈরি করতে পারবে ৷
চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল AI Summit 2026 ৷ উপস্থিত ছিলেন Google, Anthropic, OpenAI এর মতো একাধিক টেক জায়ান্টের শীর্ষ কর্তারা ৷ এছাড়াও বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়করাও উপস্থিত ছিলেন ওই সামিটে ৷ Google CEO সুন্দর পিচাই, Open AI CEO শ্যাম অল্টম্যান সহ অনেকেই দাবি করেন, গোটা বিশ্বের AI ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ভারত ৷ নতুন 50 টি AI কিউরেশন ইউনিট গঠনের মাধ্যমে গোটা বিশ্বের AI উন্নতিতে ভারত আরও একধাপ এগিয়ে গেল বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷