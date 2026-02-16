ETV Bharat / technology

'সর্বজন হিতায়, সর্বজন সুখায়' - আদর্শকে সামনে রেখে দিল্লিতে শুরু AI Impact Expo 2026, কী নিয়ে আলোচনা হবে ?

বিশ্বের টেকনোলজি ফার্ম, স্টার্টআপ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা কেন্দ্র, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সংস্থা এই সামিটে উপস্থিত থাকবে ৷

india to host AI Impact Expo 2026 in Delhi
ভারত মন্ডপমে AI সামিট (ছবি - ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 16, 2026 at 11:27 AM IST

|

Updated : February 16, 2026 at 12:58 PM IST

2 Min Read
হায়দরাবাদ : সোমবার অর্থাৎ 16 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মেগা সামিট ( AI Impact Expo 2026) ৷ দিল্লির ভারত মণ্ডপমে বিকাল 5 টায় উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ উপস্থিত থাকবেন, প্রায় সমস্ত বড় টেক কোম্পানির শীর্ষ কর্তারা ৷

এই সামিট যেমন গোটা বিশ্বের AI প্রযুক্তি নিয়ে নতুন ভাবনাচিন্তার প্রকাশ ঘটাবে ঠিক তেমনই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে ভারতের অবস্থানও স্পষ্ট হবে এই ইভেন্টে ৷ 300টিরও বেশি এগজিবিশন প্যাভেলিয়ন তৈরি করা হয়েছে ৷ যেখানে AI নিয়ে লাইভ ডেমো দেখানো হবে ৷

600টিরও বেশি উচ্চ-ক্ষমতাশীল স্টার্টআপ এবং 13টি দেশের প্যাভেলিয়ন থাকবে এই সামিটে ৷ যেখানে ভারতের AI সংস্থাগুলির সঙ্গে ইন্টারন্যাশনাল কোলাবোরেশন তুলে ধরা হবে ৷ বিশ্বের টেকনোলজি ফার্ম, স্টার্টআপ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা কেন্দ্র, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সংস্থা এই সামিটে উপস্থিত থাকবে ৷

AI Impact Expo 2026 নিয়ে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেখানে তিনি লিখেছেন, " AI সামিটে যোগ দেওয়ার জন্য গোটা বিশ্ব থেকে মানুষজন আসছেন ৷ যা আমাদের কাছে অত্যন্তের গর্বের ৷ আমাদের দেশের যুবসমাজের ক্ষমতা এই সামিটের মাধ্যমে প্রতিফলিত হবে ৷ এই ইভেন্টের মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় যে আমাদের দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ব্যাপক গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে ৷ এবং গোটা বিশ্বের উন্নয়নে সামিল হচ্ছে ৷"

অন্য একটি পোস্টে নরেন্দ্র মোদি জানান, এই ইভেন্টের থিম সর্বজন হিতায়, সর্বজন সুখায় ৷ সাধারণ মানুষের জন্যই যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যাপক উন্নতি হচ্ছে তা এর মাধ্যমেই প্রতিফলিত হচ্ছে ৷

এই সামিটের প্রথম দিন অর্থাৎ 16 ফেব্রুয়ারি সড়কে সুরক্ষা (Road Safety) ব্যবস্থা নিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হবে ৷ যেখানে IIT, পরিবহণ মন্ত্রক এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা আলোচনা করবেন ৷ ওই আলোচনায় বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরে দেখানো হবে সড়ক পরিবহণের সুরক্ষায় AI কীভাবে সাহায্য করেছে এবং আগামী দিনে আর কী কী করা যেতে পারে ৷

কে কে উপস্থিত থাকবেন ?

জানা গিয়েছে Open AI এর CEO শ্যাম অল্টম্যান, ANSR এর CEO ললিত আহুজা, অ্যালফাবেটের CEO সুন্দর পিচাই, Google Deepmind এর CEO ডেমিস হাসাবিস উপস্থিত থাকবেন ৷ এচাড়াও Nvidia এর CEO জেনসন হুয়াং এর উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে বিশেষ কারণে তিনি তাকতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন ৷

AI IMPACT EXPO 2026
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AI IMPACT EXPO 2026 DATE
AI IMPACT EXPO 2026 IN DELHI

