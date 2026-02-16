'সর্বজন হিতায়, সর্বজন সুখায়' - আদর্শকে সামনে রেখে দিল্লিতে শুরু AI Impact Expo 2026, কী নিয়ে আলোচনা হবে ?

'সর্বজন হিতায়, সর্বজন সুখায়' - আদর্শকে সামনে রেখে দিল্লিতে শুরু AI Impact Expo 2026, কী নিয়ে আলোচনা হবে ?
বিশ্বের টেকনোলজি ফার্ম, স্টার্টআপ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা কেন্দ্র, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সংস্থা এই সামিটে উপস্থিত থাকবে ৷
Published : February 16, 2026 at 11:27 AM IST|
Updated : February 16, 2026 at 12:58 PM IST
হায়দরাবাদ : সোমবার অর্থাৎ 16 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মেগা সামিট ( AI Impact Expo 2026) ৷ দিল্লির ভারত মণ্ডপমে বিকাল 5 টায় উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ উপস্থিত থাকবেন, প্রায় সমস্ত বড় টেক কোম্পানির শীর্ষ কর্তারা ৷
এই সামিট যেমন গোটা বিশ্বের AI প্রযুক্তি নিয়ে নতুন ভাবনাচিন্তার প্রকাশ ঘটাবে ঠিক তেমনই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে ভারতের অবস্থানও স্পষ্ট হবে এই ইভেন্টে ৷ 300টিরও বেশি এগজিবিশন প্যাভেলিয়ন তৈরি করা হয়েছে ৷ যেখানে AI নিয়ে লাইভ ডেমো দেখানো হবে ৷
600টিরও বেশি উচ্চ-ক্ষমতাশীল স্টার্টআপ এবং 13টি দেশের প্যাভেলিয়ন থাকবে এই সামিটে ৷ যেখানে ভারতের AI সংস্থাগুলির সঙ্গে ইন্টারন্যাশনাল কোলাবোরেশন তুলে ধরা হবে ৷ বিশ্বের টেকনোলজি ফার্ম, স্টার্টআপ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা কেন্দ্র, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সংস্থা এই সামিটে উপস্থিত থাকবে ৷
Bringing the world together to discuss AI!— Narendra Modi (@narendramodi) February 16, 2026
Starting today, India hosts the AI Impact Summit at Bharat Mandapam in Delhi. I warmly welcome world leaders, captains of industry, innovators, policymakers, researchers and tech enthusiasts from across the world for this Summit. The…
AI Impact Expo 2026 নিয়ে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেখানে তিনি লিখেছেন, " AI সামিটে যোগ দেওয়ার জন্য গোটা বিশ্ব থেকে মানুষজন আসছেন ৷ যা আমাদের কাছে অত্যন্তের গর্বের ৷ আমাদের দেশের যুবসমাজের ক্ষমতা এই সামিটের মাধ্যমে প্রতিফলিত হবে ৷ এই ইভেন্টের মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় যে আমাদের দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ব্যাপক গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে ৷ এবং গোটা বিশ্বের উন্নয়নে সামিল হচ্ছে ৷"
অন্য একটি পোস্টে নরেন্দ্র মোদি জানান, এই ইভেন্টের থিম সর্বজন হিতায়, সর্বজন সুখায় ৷ সাধারণ মানুষের জন্যই যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যাপক উন্নতি হচ্ছে তা এর মাধ্যমেই প্রতিফলিত হচ্ছে ৷
এই সামিটের প্রথম দিন অর্থাৎ 16 ফেব্রুয়ারি সড়কে সুরক্ষা (Road Safety) ব্যবস্থা নিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হবে ৷ যেখানে IIT, পরিবহণ মন্ত্রক এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা আলোচনা করবেন ৷ ওই আলোচনায় বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরে দেখানো হবে সড়ক পরিবহণের সুরক্ষায় AI কীভাবে সাহায্য করেছে এবং আগামী দিনে আর কী কী করা যেতে পারে ৷
यह हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि India AI Impact Summit के लिए दुनियाभर से लोग भारत आ रहे हैं। इससे हमारे देश के युवाओं के सामर्थ्य का भी पता चलता है। यह अवसर इस बात का भी प्रमाण है कि हमारा देश विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और वैश्विक विकास… pic.twitter.com/7gxXJEtpOz— Narendra Modi (@narendramodi) February 16, 2026
কে কে উপস্থিত থাকবেন ?
জানা গিয়েছে Open AI এর CEO শ্যাম অল্টম্যান, ANSR এর CEO ললিত আহুজা, অ্যালফাবেটের CEO সুন্দর পিচাই, Google Deepmind এর CEO ডেমিস হাসাবিস উপস্থিত থাকবেন ৷ এচাড়াও Nvidia এর CEO জেনসন হুয়াং এর উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে বিশেষ কারণে তিনি তাকতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন ৷