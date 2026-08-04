ভারতে মেটার গ্লোবাল টিম, বুধবার প্রধামন্ত্রীর রিল রিমুভের কারণ জানতে চাইবে কেন্দ্র
মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি সচিব এস কৃষ্ণণ জানিয়েছেন, মেটার গ্লোবাল টিমের সদস্যদের ডেকে পাঠানো হয়েছিল ৷ তাঁরা 4 ও 5 তারিখ দেখা করবেন ৷
Published : August 4, 2026 at 6:46 PM IST
হায়দরাবাদ : কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে ভারতে আসছেন মেটা (Meta)-র গ্লোবাল টিমের সদস্যরা ৷ বুধ ও বৃহস্পতিবার অর্থাৎ 4 ও 5 তারিখ কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের সঙ্গে বৈঠক করবেন তাঁরা ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অ্যাকাউন্ট থেকে রিল রিমুভের বিষয়টি যেমন আলোচনা হবে তেমনই আগামী দিনে সোশ্যাল মিডিয়ার কন্টেন্ট, ট্রাস্ট ও সেফটি বিষয়েও আলোচনা হবে ৷
মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি সচিব এস কৃষ্ণণ জানিয়েছেন, মেটার গ্লোবাল টিমের সদস্যদের ডেকে পাঠানো হয়েছিল ৷ তাঁরা 4 ও 5 তারিখ দেখা করবেন ৷
কী ঘটেছিল
ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা দেওয়ার দাবিতে দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছিলেন পড়ুয়ারা ৷ তাঁদের মধ্যে সিংহভাগই Gen Z ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে 23 জুলাই রাতে ইনস্টাগ্রামে একটি রিল পোস্ট করেন নরেন্দ্র মোদী ৷ ওই একই রিল তাঁর ফেসবুক প্রোফাইল থেকেও শেয়ার করা হয় ৷ উদ্দেশ্য ছিল, প্রধানমন্ত্রীর বার্তা যাতে Gen Z-র কাছে পৌঁছয় ৷
ঘটনার সূত্রপাত তার পর থেকেই ৷ হঠাৎ করেই ফেসবুকের তরফে ওই রিল মুছে (Remove) দেওয়া হয় ৷ সেখানে জানানো হয়, আইনি জটিলতার কারণেই ওই রিল মোছা হয়েছে ৷ যদিও এরপর ভুল বুঝতে পেরে মেটা ফের রিলটি রিস্টোর করে ৷ ফলে বর্তমানে রিলটি দেখা যাচ্ছে ৷ তাদের তরফে জানানো হয়, প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণেই এমন ঘটনা ঘটেছে ৷ এর পিছনে অন্য কোনও কারণ নেই ৷ পুরো ঘটনায় তারা দুঃখপ্রকাশও করে ৷
এত সহজে যে চিড়ে ভেজেনি তা বোঝা গিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপে ৷ মেটার গ্লোবাল পাবলিক পলিসি হেডকে তলব করা হয় ৷ অন্যদিকে মেটাও জানায়, প্রধানমন্ত্রীর অ্যাকাউন্ট দেখাশোনার জন্য দুজন শীর্ষ আধিকারিককে দায়িত্ব দিয়েছে Meta ৷ তারা পুরো কাজটি দেখাশোনা করবে ৷
বুধ ও বৃহস্পতিবারের বৈঠকে কী নিয়ে আলোচনা হবে ?
সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এস কৃষ্ণণ জানিয়েছেন, শিশুদের যৌনতা সম্পর্কিত বিষয়ে (Child Sexual Exploitative and Abuse Material) একাধিক সমস্যা তৈরি হচ্ছে ৷ এবং সেই সংক্রান্ত অভিযোগও জমা পড়েছে ৷ সেই বিষয়গুলি সমাধানের জন্য কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা জানতে চাওয়া হবে ৷ পাশাপাশি ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্ট (প্রধানমন্ত্রীর অ্যাকাউন্ট) থেকে যদি কন্টেন্ট রিমুভ করার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে ৷ কারণ এই ধরনের অ্যাকাউন্টে একটি সেফগার্ড থাকা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন সচিব ৷