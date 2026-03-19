ETV Bharat / technology

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো কন্টেন্টের ছড়াছড়ি, প্রভাব কমাতে কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া পদক্ষেপ

সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম NDTV কে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অস্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, একাধিক মন্ত্রীকে কন্টেন্ট সরানোর নির্দেশ জারি করার ক্ষমতা দেওয়া হবে ৷

India to Decentralize Social Media Takedowns some Ministries May Soon Issue Blocking Orders
ভুয়ো কন্টেন্ট ঠেকাতে নয়া পদক্ষেপ (ছবি - Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 19, 2026 at 3:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ : সোশ্যাল মিডিয়ায় ফেক এবং ভুয়ো কন্টেন্ট ভাইরাল হওয়া থেকে রোধ করতে নয়া উদ্যেগ নিতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ শুধু তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক নয়, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে কোনও ভুয়ো কন্টেন্ট ডিলিটের নির্দেশ দেওয়ার অধিকার থাকবে একাধিক মন্ত্রকের উপর ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে ৷ যদিও কোন কোন মন্ত্রকের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা এই ক্ষমতা পাবেন তা এখনও জানানো হয়নি ৷

সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম NDTV কে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অস্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, একাধিক মন্ত্রীকে কন্টেন্ট সরানোর নির্দেশ জারি করার ক্ষমতা দেওয়া হবে ৷ মূলত অনেক ভুয়ো কন্টেন্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোরে ৷ যেগুলি ব্যাপকভাবে ভাইরাল হয় ৷ সেই কারণেই এই নতুন ক্ষমতা দেওয়া হবে ৷ যদি কোনও কন্টেন্ট ডিপফেক হিসেবে চিহ্নিত হয়, এবং তারসঙ্গে ফ্যাক্ট চেক করে তার আসল তথ্য উদঘাটন করা সম্ভব হয় তাহলে ওই ভুয়ো কন্টেন্ট যাতে দ্রুত নামিয়ে নেওয়া হয় তার জন্যই এই নয়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে ৷

বর্তমানে শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের হাতে এই ক্ষমতা রয়েছে ৷ তথ্য প্রযুক্তি আইন 2000 এর অনুযায়ী 69A ধারার অধীনে কোনও ভুয়ো কন্টেন্ট ব্লক করার অধিকার রয়েছে MeitY র হাতে ৷ এবার থেকে একাধিক মন্ত্রকের হাতে এই সুবিধা দেওয়া হবে ৷

অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, সম্প্রতি ডিপফেকের পরিমাণ ব্যাপক বাড়ছে ৷ এর ফলে জাতীয় নিরাপত্তা, বৈদেশিক সম্পর্কে এবং অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থায় চির ধরাচ্ছে ৷ সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা আরও সচেতন হয়ে যাতে পোস্ট করেন তারজন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷

সম্প্রতি একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল ৷ সেখানে দেখা গিয়েছিল প্রাক্তন সেনা প্রধান মনোজ পান্ডেকে ৷ সেখানে তাঁর মুখের উপর ভুয়ো কথা বসিয়ে মিথ্যা বা ফোক কন্টেন্ট ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ৷ যা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয় ৷ এই ধরনের কন্টেন্ট যাতে না শেয়ার ও ভাইরাল হয় তার জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ৷

TAGGED:

SOCIAL MEDIA TAKEDOWNS
SECTION 69A IT ACT AMENDMENT
CONTENT TAKEDOWN ORDERS INDIA
MEITY SOCIAL MEDIA POWERS
SOCIAL MEDIA BLOCKING POWERS INDIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.