মহাকাশে ডাটা সেন্টার তৈরি করবে ভারত, কী কী সুবিধা হবে ?
Published : May 11, 2026 at 11:32 AM IST
হায়দরাবাদ : চলতি বছর অর্থাৎ 2026 সালের শেষের দিকে সর্বপ্রথম অর্বিটাল ডাটা সেন্টার (Orbital Data enter) তৈরি করতে চলেছে ভারত ৷ Pixxel এবং Sarvam নামে দুটি বেসরকারি সংস্থা যৌথ উদ্যোগে এই কাজ করছে ৷ ওই ডাটা সেন্টারের নাম দেওয়া হয়েছে Pathfinder ৷
জানা গিয়েছে Pathfinder এ থাকবে উচ্চ-প্রযুক্তির ক্যামেরা ৷ এছাড়াও অতি ক্ষমতাসম্পন্ন GPU দেওয়া থাকবে ৷ ফলে এই ক্লাউড ডাটা সেন্টারেই বিভিন্ন AI মডেল প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হবে ৷ এবং স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ডেটা আপলিঙ্কের পর ফের ডাউনলিঙ্কের প্রয়োজন হবে না ৷
অর্বিটাল ডাটা সেন্টার কী ?
এটি একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, যেখানে কম্পিউটিং সার্ভার, স্টোরেজ এবং নেটওয়ার্কিং ডিভাইস পৃথিবীতে না রেখে পৃথিবীর কক্ষপথে (Space) স্থাপন করা হয় । খুব সহজে বোঝায়, এটি মহাকাশে ভাসমান একটি ডাটা সেন্টার যা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে কাজ করে।
কীভাবে যুক্ত থাকে ?
অর্বিট্যাল ডাটা সেন্টারগুলির মধ্যে থাকে শক্তিশালী GPU ৷ এছাড়াও চিপ দিয়ে সজ্জিত থাকে ৷ হাই ব্যান্ডউইথ লেজার বা রেডিও লিঙ্কের মাধ্যমে আর্থ স্টেশনের সঙ্গে যুক্ত থাকে ৷
মহাকাশে ডাটা সেন্টার করার সুবিধা কী কী ?
- সৌরশক্তির ব্যবহার : যেকোনও ডাটা সেন্টার পরিচালনার জন্য প্রচুর বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় ৷ সেক্ষেত্রে মহাকাশে ডাটা সেন্টার তৈরির ফলে সেখান থেকে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে সৌরশক্তি পাওয়া যাবে ৷ যা দিয়ে ডাটা সেন্টারের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব ৷
- কুলিং সিস্টেম : যে কোনও ডাটা সেন্টার ঠান্ডা রাখার জন্য কুলিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয় ৷ তা না হলে ডাটা সেন্টারের যন্ত্রাংশ খারাপ হতে পারে ৷ সেই কারণে স্পেস-এ ডাটা সেন্টার তৈরি করলে সহজেই ডাটা সেন্টার ঠান্ডা রাখা সম্ভব হবে ৷
- নিরাপত্তা- ডাটা সেন্টারের নিরাপত্তা অতি জরুরি একটি বিষয় ৷ ভূপৃষ্ঠে যে ডাটা সেন্টারগুলি রয়েছে সেগুলির নিরাপত্তা ঘাটতির সম্ভাবনা থাকে ৷ কিন্তু মহাকাশে সেই চিন্তা থাকে না ৷ সেই কারণে মহাকাশে ডাটা সেন্টারের সুবিধা একাধিক ৷
শুধু ভারত নয় ৷ এর আগে মার্কিন টেক জায়ান্ট SpaceX, Blue Origin, Google, Nvidia, Starcloud, Axiom Space, Sophia Space এর মতো সংস্থাগুলি অর্বিট্য়াল ডাটা সেন্টারের জন্য বিনিয়োগ করেছে ৷ আগামী দিনে সেই পরিমাণ আরও বৃদ্ধির সম্ভাবনাও রয়েছে ৷