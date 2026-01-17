অনেক পিছিয়ে আমেরিকা ! এই তালিকায় চিনের পরই দ্বিতীয় স্থানে ভারত

অনেক পিছিয়ে আমেরিকা ! এই তালিকায় চিনের পরই দ্বিতীয় স্থানে ভারত
Published : January 17, 2026 at 1:23 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে 5G ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৷ কেন্দ্রীয় টেলি কমিউনিকেশন মন্ত্রী জ্য়োতিরাদিত্য সিন্ধিয়া জানিয়েছেন, ভারতে 5G ব্যবহারকারীর সংখ্যা 400 মিলিয়ন ছাড়িয়েছে ৷ ফলে গোটা বিশ্বে 5G ব্যবহারকারীর সংখ্যার নিরিখে বর্তমানে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারত ৷ ওই তালিকার প্রথম স্থানে রয়েছে চিন ৷ তাদের মোট 5G ব্যবহারকারীর সংখ্যা 1.1 বিলিয়ন ৷ অন্যদিকে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে রয়েছে যথাক্রমে আমেরিকা, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন (EU) এবং জাপান ৷ এই দেশগুলির 5G ব্যবহারকারীর সংখ্যা যথাক্রমে 350 মিলিয়ন, 200 মিলিয়ন এবং 190 মিলিয়ন ৷
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, 2025 এর শেষ পর্যন্ত মনে করা হয়েছিল ভারতে 5G ব্যবহারকারীর সংখ্যা 394 মিলিয়নের দোরগোড়ায় পৌঁছবে ৷ কিন্তু সেই সংখ্যা বেড়ে 400 মিলিয়ন পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে ৷ তিনি জানান, গোটা বিশ্বের মধ্যে ভারতেই এত দ্রুতহারে 5G বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷ তিনি বলেন, " গোটা বিশ্বের মধ্যে 5G বৃদ্ধির হারে ভারত দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ৷ কারণ ভারতের 5G ব্যবহারকারীর সংখ্যা 400 মিলিয়নেরও বেশি ৷ এবং অন্য দেশের তুলনায় ভারতের মোবাইল ব্যবহারকারীরা অতি দ্রুত 5G গ্রহণ করতে পারছে ৷"
টেলিকমিউনিকেশন মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ভারতের ডিজিট্যাল যাত্রা দ্রুত হারে ছড়িয়ে পড়ছে ৷ গ্রাম থেকে শহর-সব জায়গাতেই এখন হাই স্পিড ইন্টারনেট ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে ৷ 2022 সালের অক্টোবরে ভারতে প্রথম 5G চালু হয় ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী Indian Mobile Congress এ-এই পরিষেবার বাণিজ্যিকভাবে উদ্বোধন করেন ৷
প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধন করার কয়েকদিনের মধ্যে রিলায়েন্স জিও সর্বপ্রথম ভারতে 5G পরিষেবা দিতে শুরু করে ৷ এরপর 5G পরিষেবা চালু করে ভারতী Airtel ৷ যদিও এই পরিষেবার দৌড়ে বেশ কিছুটা পিছিয়ে ছিল Vi ৷ তারা 2024 সালে ঘোষণা করে 5G পরিষেবা শুরু করবে ৷ এবং 2025 সাল থেকে এই পরিষেবা চালু করে তারা ৷
বর্তমানে 5G র গ্রহণযোগ্যতা অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ স্মার্টফোনে সিংহভাগ এলাকার সিগন্যালই 5G ৷ এর ফলে IoT বা ইন্টারনেট অন থিং এর ব্যবহার বেড়েছে অনেকটাই ৷ 2025 সালের ইন্ডিয়ান মোবাইল কংগ্রেসে এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নিজেই জানিয়েছিলেন, একসময় 2G ব্যবহারে একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো ৷ কিন্তু বর্তমানে দেশের প্রায় অধিকাংশ জেলাতেই 5G পরিষেবা ব্যবহার করতে পারেন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা ৷