Exclusive : স্পেস সায়েন্সে ভারত সরকারের আরও সহায়তা প্রয়োজন; সাক্ষাৎকারে জানালেন ISRO-র প্রাক্তন বিজ্ঞানী

Exclusive : স্পেস সায়েন্সে ভারত সরকারের আরও সহায়তা প্রয়োজন; সাক্ষাৎকারে জানালেন ISRO-র প্রাক্তন বিজ্ঞানী
Viksit bharat : মহাকাশ বিজ্ঞানকে অতি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন ৷ কারণ যে স্য়াটেলাইট ডেটা পাওয়া যায় তার মাধ্যমে বিকশিক ভারতের লক্ষ্য পূরণ সম্ভব ৷
Published : January 12, 2026 at 7:06 AM IST
হায়দরাবাদ : কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য বিকশিত ভারত ৷ আর তার লক্ষ্যে মহাকাশ বিজ্ঞানকে অতি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন ৷ কারণ যে স্য়াটেলাইট ডেটা পাওয়া যায় তার মাধ্যমে বিকশিক ভারতের লক্ষ্য পূরণ সম্ভব ৷ ইটিভি ভারতের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে এই মন্তব্য করলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সুব্বা রাও পাভুলুরি ৷
অনন্ত টেকনোলজি নামে একটি সংস্থার কর্ণধার পালুভুরি ৷ এটি একটি এয়ারোস্পেস সংস্থা ৷ ইভিটি ভারতে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, নরেন্দ্র মোদীর আমলে ব্যাপক সংস্কার হয়েছে স্পেস সেক্টরে ৷ তবে বেসরকারি সংস্থাগুলির জন্য এখনও অনেক সুযোগ রয়েছে ৷
তিনি বলেন, "প্রতিটি সেক্টরের উন্নতির জন্য স্যাটেলাইট ডেটা প্রয়োজন ৷ যেমন শহরাঞ্চলের উন্নতির জন্য এই ধরনের স্যাটেলাইট ডেটা প্রয়োজন ৷ এর পাশাপাশি কৃষিক্ষেত্রে উন্নতির জন্যও স্যাটেলাইট ডেটা প্রয়োজন ৷"
তিনি আরও বলেন, "স্পেস সায়েন্স এবং কমিউনিকেশন প্রতিটি সেক্টেরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ৷ এটা দেশের উন্নতিকে আরও ত্বরানিত করতে পারে ৷ একাধিক জায়গার উন্নতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ৷"
একজন মহাকাশ বিজ্ঞানী থেকে যাত্রা শুরু করে বর্তমানে মহাকাশ উদ্যোগপতিতে পরিণত হয়েছেন ৷ 1991 সালে ISRO -র রিমোট সেন্সিং উৎক্ষেপণের সাক্ষী থেকেছিলেন তিনি ৷ সেখানে তিনি দেখিয়েছিলেন কীভাবে স্যাটেলাইট ডেটা কোনও কিছুর উন্নতিতে কতটা সহায়ক ৷ এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমরা একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিলাম Indian Remote Sensing এর ব্যবহারের উপর ৷ সেখানে বিভিন্ন আলোচনায় উঠে আসে,বাণিজ্যিক কারণেও স্যাটেলাইট ডেটা ব্যবহার করা উচিত ৷ এবং তখন থেকে আমি উদ্যোগপতি হওয়ার ভাবনাচিন্তা শুরু করি ৷"
1992 সালে অনন্ত টেকনোলজি প্রতিষ্ঠা হয় ৷ 2024 সালে এটাই প্রথম বেসরকারি ভারতীয় স্যাটেলাইট সংস্থা হিসেবে geosynchronous orbit-এ উৎক্ষেপন করে ৷ কিন্তু স্পেস সায়েন্সে বেসরকারি সংস্থাগুলির গুরুত্ব কতটা ? ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির করা এই প্রশ্নের জবাবে পাভুলুরি জানিয়েছেন, আগামী দিনে ISRO যখন রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্টের কাজ করবে তখন বেসরকারি সংস্থাগুলি গুরুত্বপূর্ণ স্যাটেলাইট লঞ্চের মতো কাজগুলি করবে ৷ যা দেশের উন্নতির জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রয়োজন সেগুলি সংগ্রহ করতে সমর্থ থাকবে ৷ আগামী দিনে বেসরকারি সংস্থাগুলির গুরুত্ব প্রবল বাড়বে বলে আশাবাদী তিনি ৷ পাশাপাশি তিনি ডিজিট্যাল হাইওয়ে নিয়েও মন্তব্য করেন ৷
অন্য দেশের সঙ্গে মহাকাশ গবেষণার বিষয়ে তুলনায় তিনি বলেন, এইভাবে কোনও একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে তুলনা সম্ভব নয় ৷ তাঁর বক্তব্য, সবকিছুর আগে মহাকাশ গবেষণাকে আরও গুরুত্ব দেওয়া দরকার ৷ এক্ষেত্রে SpaceX এর প্রসঙ্গও উঠে আসে ৷ বিজ্ঞনী পাভুলুরি-কে প্রশ্ন করা হয়, ভারতেও কি SpaceX এর মতো কোনও সংস্থা তৈরি হতে পারে ? তিনি বলেন, "SpaceX এর লক্ষ্য কম খরচে বিভিন্ন স্যাটেলাইট লঞ্চ ৷ এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য লঞ্চ ভেহিক্যাল প্রতিষ্ঠা করা এর প্রধান লক্ষ্য ৷ আমেরিকার ইকোসিস্টেম থেকে বিপুল পরিমাণ সাহায্য পায় ওই সংস্থাটি ৷ এমনকি সেখানকার সরকারও বিপুল সহায়তা করে ৷ ভারতেও সরকারের থেকে আমরা সেইরকম সহায়তা আশা করি ৷ কারণ এই দেশের প্রচুর স্যাটেলাইট প্রয়োজন ৷"