Semiconductor- নিয়ে বড় বার্তা PM Modi-র, বিশ্বের প্রথম সারিতে আসতে চায় ভারত

Semiconductor- নিয়ে বড় বার্তা PM Modi-র, বিশ্বের প্রথম সারিতে আসতে চায় ভারত
নয়াদিল্লিতে semiconductor roundtable বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী।
Published : September 16, 2026 at 9:02 PM IST
হায়দরাবাদ : Semiconductor থেকে Artificial Intelligence (AI), Quantum Computing—emerging technology-র ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রথম সারির দেশগুলির মধ্যে জায়গা করে নিতে চায় ভারত। বুধবার জায়ান্ট semiconductor সংস্থাগুলির CEOs-দের সঙ্গে বৈঠকে এমনই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী Narendra Modi। একইসঙ্গে প্রযুক্তি সেক্টরের জন্য predictable এবং responsive policy environment তৈরির বিষয়ে সরকারের প্রতিশ্রুতির কথাও তুলে ধরেন তিনি।
Government-Industry collaboration-এ জোর
নয়াদিল্লিতে semiconductor roundtable বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী। ভারতের technology future গড়ে তুলতে সরকার এবং semiconductor শিল্পের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ-এর প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন Modi।
তাঁর বক্তব্য, ভারতে talent, technology adoption এবং infrastructure-এর শক্তিশালী ভিত্তি রয়েছে। এবার skilling, innovation এবং AI ও quantum computing-এর মতো emerging technology-তে industry-র আরও বেশি অংশগ্রহণ প্রয়োজন।
Semiconductor sector-এ নতুন পর্যায়
মোদী বলেন, "emerging technology-র ক্ষেত্রে ভারতকে early leaders-এর মধ্যে থাকার লক্ষ্য নিয়ে এগোতে হবে। Semiconductor sector-এ গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথাও তুলে ধরেন তিনি।"
প্রধানমন্ত্রীর মতে, ভারতের semiconductor ecosystem এখন শুধুমাত্র শুরুর পর্যায়ে নেই। বরং তা আরও বড় স্কেলে এবং নতুন সুযোগও তৈরি করছে ৷
সরকারের policy framework-ও technology এবং industry requirements-এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত হবে বলে জানান Modi। Industry leaders-দের policy এবং administrative measures নিয়ে নিজেদের পরামর্শ দেওয়ার জন্যও আমন্ত্রণ জানান তিনি। তাঁদের মতামত sector-কে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে বলে আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী।
বৈঠকে উপস্থিত CEO-রা ভারতে semiconductor manufacturing, design, infrastructure এবং talent development-এর ক্ষেত্রে সরকারের উদ্যোগের প্রশংসা করেন। India Semiconductor Mission (ISM) 2.0-কে ঘিরে তৈরি হওয়া opportunities নিয়েও তাঁরা আশাবাদ প্রকাশ করেন।
তাঁদের মতে, semiconductor value chain-এর বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত নিজেদের capability তৈরি করতে পারে। এর মধ্যে manufacturing, research and development (R&D), advanced technologies এবং supporting industries রয়েছে।
ভারতে এক কোটি মানুষকে AI-তে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যের কথাও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মতে, ভারতের বিশাল talent pool-এর সঙ্গে global industry leaders-দের experience এবং capabilities যুক্ত হলে নতুন এবং বড় opportunities তৈরি হতে পারে।
বৈঠকে SEMI, Micron, Infineon, Applied Materials, ASML, Merck, Tokyo Electron, Fujifilm, AMD, Intel, Tata Electronics, Lam Research, Rapidus, NXP, Foxconn, Semiconductor Devices, Advantest, Celesta Capital, CG Power এবং IBM Research-সহ বিভিন্ন সংস্থার CEO-রা উপস্থিত ছিলেন।