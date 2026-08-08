বেসরকারি সংস্থার উদ্য়োগে ভারতে তৈরি 800 kN রকেট ইঞ্জিন 'EVEREST', মহাকাশ গবেষণায় নতুন দিশা

বেসরকারি সংস্থার উদ্য়োগে ভারতে তৈরি 800 kN রকেট ইঞ্জিন 'EVEREST', মহাকাশ গবেষণায় নতুন দিশা
800 kN ক্ষমতার EVEREST ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে Liquid Oxygen এবং Methane। ইঞ্জিনটি বিশেষ ভাবে reusable medium-lift launch vehicle-এর জন্য তৈরি করা হচ্ছে।
Published : August 8, 2026 at 8:27 PM IST
বেঙ্গালুরু: ভারতের নিজস্ব মহাকাশ পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করার পথে বড় পদক্ষেপ। শুক্রবার বেঙ্গালুরুতে Astrobase Space Technologies উন্মোচন করল ‘EVEREST’ নামে দেশের প্রথম বেসরকারি ভাবে তৈরি 800 kN Full-Flow Staged Combustion (FFSC) LOX-Methane রকেট ইঞ্জিন। পুনর্ব্যবহারযোগ্য বা reusable launch vehicle-এর প্রযুক্তি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও এই ইঞ্জিনকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছে সংস্থাটি।
EVEREST-এর মাধ্যমে Astrobase এমন একটি vertically integrated launch ecosystem তৈরি করার পরিকল্পনা করছে, যেখানে propulsion, manufacturing, testing থেকে শুরু করে launch infrastructure—পুরো ব্যবস্থাটিই সংস্থার নিজস্ব পরিকাঠামোর মধ্যে থাকবে। সংস্থার পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রথম পর্যায়ে বছরে সর্বোচ্চ 50টি ইঞ্জিন তৈরি করা হবে। এর মাধ্যমে 100 টন পর্যন্ত launch capacity তৈরি করার লক্ষ্য রয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে এই ক্ষমতা 1000 টনেরও বেশি করার পরিকল্পনা রয়েছে Astrobase-এর।
EVEREST ইঞ্জিনের বিশেষত কী?
800 kN ক্ষমতার EVEREST ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে Liquid Oxygen বা LOX এবং Methane। ইঞ্জিনটি বিশেষ ভাবে reusable medium-lift launch vehicle-এর জন্য তৈরি করা হচ্ছে। Full-Flow Staged Combustion প্রযুক্তি ব্যবহার করায় এটিকে অত্যাধুনিক propulsion architecture-এর অন্যতম উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছে Astrobase।
সংস্থার পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রথম orbital flight-এর আগে প্রায় 20টি ইঞ্জিন পরীক্ষা করা হবে। ভবিষ্যতে মাত্র 15 দিনের মধ্যে launch-on-demand mission পরিচালনার মতো সক্ষমতা তৈরির লক্ষ্যও রয়েছে পুরো ইঞ্জিনটি দেশীয় ভাবে তৈরি করেছে Astrobase। এবার প্রকল্পের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল full-engine hot-fire test। এরপর vehicle integration এবং orbital launch development-এর দিকে এগোবে সংস্থা।
Astrobase জানিয়েছে, 2026 সালের আগামী কয়েক মাসের মধ্যে full-engine hot-fire test করার লক্ষ্য রয়েছে। এরপর 2028 সালের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রথম launch করার লক্ষ্যে কাজ করছে সংস্থাটি।
IN-SPACe-এর Technology Adoption Fund-এর সহায়তা
EVEREST প্রকল্পটি IN-SPACe-এর Technology Adoption Fund বা TAF-এর সুবিধাপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে। এই তহবিলের মাধ্যমে Astrobase-এর 800 kN Full-Flow Staged Combustion engine তৈরির কাজকে সহায়তা করা হচ্ছে। পাশাপাশি advanced space technology ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থাগুলির উদ্ভাবনকেও উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।
ইঞ্জিন উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন IN-SPACe-এর Technical Directorate-এর বিজ্ঞানী এবং রাজীব জ্যোতি এবং মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লা । তিনি বলেন, ইঞ্জিনটির সামনে এখনও অনেকটা পথ বাকি। তবে এর ডেভেলপমেন্ট এবং টেস্টিং সফল হলে মহাকাশে নির্ভরযোগ্য ভাবে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে ভারতের সক্ষমতা আরও শক্তিশালী হবে। একইসঙ্গে global space economy-তেও নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে।
অনুষ্ঠানের ফাঁকে ETV Bharat-এর সঙ্গে কথা বলেন ভারতীয় মহাকাশচারী এবং Group Captain Shubhanshu Shukla। তাঁর মতে, ভারতের মহাকাশ কর্মসূচিকে আরও শক্তিশালী করতে হলে বিভিন্ন payload capacity-র একাধিক launch vehicle এবং advanced propulsion system প্রয়োজন।
তিনি বলেন, একটি প্রতিষ্ঠিত space programme-এর তিনটি প্রধান স্তম্ভ রয়েছে। তার মধ্যে একটি হল access to space। অর্থাৎ, প্রয়োজন অনুযায়ী মহাকাশে পৌঁছনোর জন্য বিভিন্ন ক্ষমতার একাধিক launch vehicle থাকা জরুরি। তাঁর মতে, self-reliant launch vehicle family তৈরি হলেই ভারত প্রয়োজন অনুযায়ী মহাকাশে পৌঁছনোর ক্ষমতা নিশ্চিত করতে পারবে।
কেন FFSC প্রযুক্তি বেছে নিল Astrobase?
Astrobase-এর co-founder দেবাকুমার টি জানান, ভবিষ্যতের মহাকাশ অভিযানের জন্য indigenous এবং reusable propulsion technology অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণেই তাঁদের দল Full-Flow Staged Combustion প্রযুক্তিতে ইঞ্জিন তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
তাঁর বক্তব্য, বিশ্বের অন্যতম advanced propulsion architecture ব্যবহার করে Astrobase দেখাতে চায় যে ভারতও global space sector-এর সর্বোচ্চ স্তরে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন করতে এবং প্রতিযোগিতা করতে পারে। এর পাশাপাশি বিদেশি প্রযুক্তির উপর নির্ভরতা কমিয়ে মহাকাশ ক্ষেত্রে আরও শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য দেশীয় ecosystem তৈরি করাও তাঁদের লক্ষ্য।