পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনে নতুন দিশা, 'ক্রিটিক্যালিটি' অর্জন দেশের এই কেন্দ্রের

India s First Prototype Fast Breeder Reactor To Be Commissioned By September 2026
পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনে নতুন দিশা (ছবি- ANI)
Published : April 8, 2026 at 5:39 PM IST

কালপাক্কম (তামিলনাডু) : দীর্ঘদিনের গবেষণার পর পরমাণু শক্তিতে ভারতের নতুন দিগন্তের সূচনা হল ৷ তামিলনাডুর কলপাক্কমে প্রোটোটাইপ ফাস্ট ব্রিডার রিয়াক্টর (PFBR) সর্বপ্রথম ক্রিটিক্যালিটি অর্জন করতে সমর্থ হল ৷ অর্থাৎ এই চুল্লিতে পরমাণু বিভাজন বা নিউক্লিয়ার ফিজন চেইন প্রক্রিয়া এখন সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে ৷ স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে যা শুরু হয়েছে ৷ মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই ঘোষণা করেন ৷ পাশাপাশি তিনি জানান, এর ফলে ভারতের পরমাণু শক্তিতে এই উন্নতি দেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ৷

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, "ভারতের পরমাণু শক্তির যাত্রায় এই উন্নতি অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ ৷ ভারতের নিজস্ব পারমাণবিক জ্বালানী উৎপাদনের দিকে আরও একধাপ এগিয়ে গেল ৷"

একদিকে পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের কারণে বন্ধ রয়েছে হরমুজ প্রণালী ৷ যার ফলে জ্বালানী সরবরাহ বন্ধ রয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে পরমাণবিক জ্বালানী উৎপাদনে ক্রিটিক্যালিটি (স্বয়ংসম্পূর্ণ) অর্জন যথেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ৷

ক্রিটিক্যালিটি কী ?

বিজ্ঞানের ভাষায় ক্রিটিক্যালিটি হল একটি পর্যায় ৷ যেখানে একটি রিয়্যাক্টর স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিউক্লিয় বিভাজন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ৷ এবং বাহ্যিক কোনও ক্ষমতা ছাড়াই উৎপাদিত নিউট্রন সংখ্যা বিক্রিয়াটি চালিয়ে যেতে সক্ষম ৷

তবে এই রিয়্যাক্টরটি এখনই বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে সক্ষম নয় ৷ তবুও যেকোনো পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করার ক্ষেত্রে এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

PFBR একটি 500 মেগাওয়াট সম্পন্ন বৈদ্যুতিক সোডিয়াম - কুলড ফাস্ট ব্রিডার রিয়্যাক্টর ৷ প্রায় দু-দশক ধরে তৈরি করা হয়েছে ৷ সাম্প্রতিকতম সময় ভারতের ক্ষেত্রে যা অতি জটিল ও চ্যালেঞ্জিং ছিল বলে জানা গিয়েছে ৷ এই কেন্দ্রটি পরিচালনা করবে ইন্দিরা গান্ধি সেন্টার ফর অ্যাটমিক রিসার্চ (IGCAR) -এর অ্যাটমিক এনার্জি বিভাগের অধীনে ভারতীয় নাবিক্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড (BHAVINI) ৷

পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান এবং পরমাণু শক্তি বিভাগের সচিব ডঃ অজিত কুমার মোহন্তি জানিয়েছেন, এই রিয়্যাক্টর চালু হওয়ার ফলে হোমি জাহাঙ্গির ভাবার পরমাণু শক্তি প্রোগ্রামের তৃতীয় স্তরের দ্বিতীয় ভাগে পৌঁছল দেশ ৷ যা দেশের এক গর্বের মুহূর্ত ৷

