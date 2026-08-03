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যাতায়াতের সুবিধা নাকি স্টেটাস ? ভারতে যাত্রীবাহী গাড়ি বিক্রিতে রেকর্ড গড়ল একাধিক সংস্থা

SUV-এর চাহিদা অব্যাহত থাকা এবং বৈদ্যুতিক গাড়ির বিক্রি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ায় দেশের শীর্ষ গাড়ি নির্মাতা সংস্থাগুলি বিক্রির রেকর্ড গড়েছে।

India s Passenger Vehicle Sales In July Hit 4 point 7 Lakh
ভারতে যাত্রীবাহী গাড়ি বিক্রিতে রেকর্ড গড়ল একাধিক সংস্থা (ছবি- Etv Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 3, 2026 at 5:12 PM IST

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হায়দরাবাদ : ভারতের যাত্রীবাহী গাড়ির বাজারে জুলাই মাসের বিক্রিতে জোয়ার এসেছে ৷ চলতি বছরের জুলাই মাসজুড়ে দেশে প্রায় 4.7 লাখ ইউনিট যাত্রীবাহী গাড়ি বিক্রি হয়েছে। গত বছরের একই সময়ে যেখানে প্রায় 3.5 লক্ষ ইউনিট বিক্রি হয়েছিল, সেখানে এ বছর প্রায় 34 শতাংশ বার্ষিক (YoY) বৃদ্ধি হয়েছে।

SUV-এর চাহিদা অব্যাহত থাকা এবং বৈদ্যুতিক গাড়ির বিক্রি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ায় দেশের শীর্ষ গাড়ি নির্মাতা সংস্থাগুলি বিক্রির রেকর্ড গড়েছে। এর মধ্যে মারুতি সুজুকি (Maruti Suzuki) একাই 2 লাখের বেশি গাড়ি বিক্রি করেছে, যা সংস্থার ইতিহাসে সর্বোচ্চ মাসিক ডোমেস্টিক সেলস।

Maruti Suzuki India-র মার্কেটিং ও সেলস বিভাগের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, জুলাই মাসে সংস্থাটি মোট 2,41,421টি গাড়ি বিক্রি করেছে। গত বছরের একই মাসে এই সংখ্যা ছিল 1,80,526 ইউনিট। ফলে সংস্থার বিক্রি বছরে প্রায় 33 শতাংশ বেড়েছে।

CompanyJuly Sales Figures
Indian Passenger Vehicle Market~4,70,000 units
Maruti Suzuki India2,41,421 units
Hyundai Motor India75,360 units
Kia India28,200 units
Tata Motors (Passenger Vehicles)63,760 units
Nissan Motor India9,339 units

অন্যদিকে Hyundai Motor India-ও জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠার পর থেকে সর্বোচ্চ মাসিক বিক্রির রেকর্ড গড়েছে। সংস্থাটি মোট 75,360টিরও বেশি গাড়ি বিক্রি করেছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় 25.4 শতাংশ বেশি।

Hyundai-র ডোমেস্টিক বাজারে বিক্রি বেড়ে হয়েছে 54,210 ইউনিট, যা বছরে 23.3 শতাংশ বৃদ্ধি। একই সময়ে রপ্তানি বেড়ে 21,150 ইউনিটে পৌঁছেছে, যা 31.4 শতাংশ বৃদ্ধি। সংস্থার দাবি, জুলাই মাসে ঘরোয়া বাজারে এটি তাদের সর্বোচ্চ বিক্রি। পাশাপাশি রপ্তানির ক্ষেত্রেও গত 100 মাসের বেশি সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক গাড়ি বিদেশে পাঠিয়েছে Hyundai।

Kia India-ও জুলাই মাসে তাদের ইতিহাসে সর্বোচ্চ পাইকারি গাড়ি (Wholesale) বিক্রির রেকর্ড করেছে। সংস্থার গাড়ি সরবরাহ বছরে 27.4 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 28,000 ইউনিটে পৌঁছেছে।

এছাড়া জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত Kia-র মোট পাইকারি গাড়ি সরবরাহ হয়েছে 1,91,949 ইউনিট। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় এই সংখ্যা 16.8 শতাংশ বেশি।

Tata Motors Passenger Vehicles (TMPV)-ও জুলাই মাসে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজার মিলিয়ে মোট 63,760 ইউনিট গাড়ি বিক্রি করেছে। গত বছরের জুলাই মাসে যেখানে সংস্থার বিক্রি ছিল 40,175 ইউনিট, সেখানে এ বছর 59 শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে।

শুধু দেশীয় বাজারেই Tata Motors-এর যাত্রীবাহী গাড়ির বিক্রি দাঁড়িয়েছে 62,611 ইউনিট, যা আগের বছরের তুলনায় 58 শতাংশ বেশি।

অন্যদিকে Nissan Motor India-ও জুলাই মাসে সর্বোচ্চ মাসিক পাইকারি বিক্রির রেকর্ড করেছে। সংস্থার মোট গাড়ি সরবরাহ বেড়ে হয়েছে 9,339 ইউনিট।

এর মধ্যে দেশীয় বাজারে পাইকারি বিক্রি 218 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 4,518 ইউনিটে পৌঁছেছে। একই সময়ে রপ্তানির পরিমাণ ছিল 4,821 ইউনিট।

জুলাই মাসের এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট, দেশের যাত্রীবাহী গাড়ির বাজারে চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বিশেষ করে SUV এবং বৈদ্যুতিক গাড়ির চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি একাধিক সংস্থার রেকর্ড বিক্রি ভারতের অটোমোবাইল শিল্পে ইতিবাচক প্রবণতার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

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MARUTI SUZUKI
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