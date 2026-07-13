India's First Hydrogen Train : উদ্বোধনের পথে দেশের প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেন, কোন পথে চলবে ?
পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে চালু হওয়া এই ট্রেনটি 74010/74009-এই নম্বরে চলাচল করবে ৷ যাত্রাপথে মোট 12টি স্টপ থাকবে ৷
Published : July 13, 2026 at 7:54 PM IST
হায়দরাবাদ : দেশের প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেনের সূচনা করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ 17 জুলাই অর্থাৎ শুক্রবার পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে দেশে প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেন তার যাত্রা শুরু করবে ৷
কোথা থেকে যাত্রা শুরু ?
প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেন চলবে হরিয়ানার জিন্দ থেকে সোনিপথ পর্যন্ত ৷ 89 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করবে ট্রেনটি ৷ প্রাথমিকভাবে দুটি করে রাউন্ড ট্রিপ করবে ৷ অর্থাৎ জিন্দ থেকে সোনিপথ দুবার যাবে ও দুবার ফিরবে ৷ এই ট্রেনটিতে 682টি আসন থাকবে ৷ তবে জানা গিয়েছে স্ট্যান্ডিং ক্যাপাসিটি মিলিয়ে 2600 প্যাসেঞ্জার বহনে সক্ষম দেশের সর্বপ্রথম হাইড্রোজেন ট্রেন ৷
পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে চালু হওয়া এই ট্রেনটি 74010/74009-এই নম্বরে চলাচল করবে ৷ যাত্রাপথে মোট 12টি স্টপ থাকবে ৷ সেগুলি হল জিন্দ সিটি, পান্ডু পিন্ডারা, ললিত খেরা, ভাম্ভেবা, ইসাপুর খেরি, ভুতানা, খান্দারাই, গোহানা, রাবরা, লাট মোহন হরিয়ানা এবং বারওয়াসনি ৷ এই স্টেশনগুলি দিল্লি ডিভিশনের অন্তর্গত ৷ প্রচুর অফিসকর্মী ও পড়ুয়া এই রুটে দৈনিক যাতায়াত করেন ৷
কীভাবে হাইড্রোজেন প্রযুক্তি কাজ করবে ?
ডিজেলের মতো এই ট্রেনে থাকবে 1200 কিলোওয়াট-আওয়ার (Kilowatt-hour) ফুয়েল সেল প্রোপালসেন সিস্টেম ৷ ফুয়েল সেলের মধ্যে থাকা অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করবে হাইড্রোজেন ৷ এবং সেখান থেকে পাওয়ার জেনারেট করবে ৷ এবং তার মাধ্যমেই চলবে ট্রেন ৷ এরসঙ্গে জলেরও ব্যবহার থাকবে ৷ বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এর মাধ্যমে ট্রেন চালানোর জন্য বিকল্প শক্তি যেমন পাওয়া যাবে তেমনই পরিবেশ দূষণও কম হবে ৷
এই ট্রেনের সর্বোচ্চ গতি হতে পারে ঘণ্টায় 120 কিলোমিটার ৷ তবে রেল ট্র্যাক ও সিগন্যাল ব্যবস্থা ও প্রযুক্তিগত বিষয়ের কারণে গতির তারতম্য হতে পারে ৷
নিরাপত্তা
নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখে তবেই ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে ৷ হাইড্রোজেন স্টোরেজ ট্যাঙ্ক আন্তর্জাতিক মানের করা হয়েছে ৷
জার্মানিতে সর্বপ্রথম হাইড্রোজেন পরিচালিত ট্রেন চালানো হয়েছিল ৷ 2022 সালে বাণিজ্যিকভাবে ওই ট্রেন চলাচল করে ৷ এরপর জাপান, চিন, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইত্যালি, অস্ট্রেলিয়া, এবং লন্ডনেও একই ধরনের ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা করছে ৷
ভারতে এই প্রযুক্তি চালু হলেও কবে থেকে সারা দেশে এই প্রযুক্তি চালু হবে সেই বিষয়ে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি ৷