দেশের প্রথম সাশ্রয়ী E85 জ্বালানী আউটলেট চালু, পেট্রলের থেকে দাম কতটা কম ?

দেশের প্রথম সাশ্রয়ী E85 জ্বালানী আউটলেট চালু, পেট্রলের থেকে দাম কতটা কম ?
E85 জ্বালানীর দাম 82 টাকা 12 পয়সা ৷ যা দিল্লিতে পেট্রলের দামের তুলনায় প্রায় 20 টাকা কম ৷
Published : June 6, 2026 at 12:22 PM IST
হায়দরাবাদ : দেশের সর্বপ্রথম E85 জ্বালানী বিক্রয়কেন্দ্র চালু হল দিল্লিতে ৷ শুক্রবার ইন্ডিয়ান অয়েলের পুসা রোড আউটলেটে E85 জ্বালানী বিক্রির সূচনা করেন কেন্দ্রীয় পেট্রলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী ৷ যেখান থেকে অতি উচ্চ পরিমাণে ইথানল মিশ্রিত জ্বালানী বিক্রি হবে ৷
বর্তমানে ওই আউটলেট থেকে বিক্রি হওয়া E85 জ্বালানীর দাম 82 টাকা 12 পয়সা ৷ যা দিল্লিতে পেট্রলের দামের তুলনায় প্রায় 20 টাকা কম ৷ ফলে E85 জ্বালানী ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষণ যেমন কমবে তেমনই সাশ্রয়ী হবে ৷
সরকারের তরফে ইথানল মিশ্রিত জ্বালানী ব্যবহারে জোর দেওয়া হচ্ছে ৷ বিভিন্ন পেট্রল পাম্প থেকে সর্বাধিক 30 শতাং ইথানল মিশ্রিত পেট্রল বিক্রির ছাড়পত্র দেওয়া আছে ৷ কিন্তু এবার তুলনামূলক বেশি ইথানল মিশ্রিত পেট্রল বিক্রির দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে সরকার ৷
সম্প্রতি মারুতি সুজুকির তরফে লঞ্চ করা হয়েছে তাদের অতি বিক্রিত WagonR এর ফ্লেক্স ফুয়েল মডেল ৷ যেখানে সর্বাধিক 85 শতাংশ ইথানল মিশ্রিত পেট্রল ব্যবহার করা যাবে ৷ জনপ্রিয় মোটরবাইক প্রস্তুতকারী সংস্থা Hero MotoCorp-ও এই রাস্তায় হেঁটেছে ৷
ইথানল মিশ্রিত জ্বালানী ব্যবহারের ক্ষেত্রে গাড়ির প্রযুক্তিতে বেশ কিছু পরিবর্তন করতে হয় ৷ এবং সেই কারণে একাধিক সংস্থা একধিক জনপ্রিয় মডেলের ফ্লেক্স ফুয়েল ভ্যারিয়েন্ট তৈরি করছে ৷
সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী জানিয়েছিলেন, অতি দ্রুত সারা দেশে ফ্লেক্স ফুয়েল আউটলেট তৈরি করা হবে ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের এই পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন তিনি ৷ তাঁর ধারণা, 2027 সালের শেষের দিকে প্রায় 5000 ইথানল ফুয়েল স্টেশন তৈরি করতে পারবে কেন্দ্র ৷ বিভিন্ন রাজ্যে এই ফুয়েল স্টেশন তৈরি করা সম্ভব ৷
ফ্লেক্স ফুয়েল গাড়ি (Flex Fuel Vehicles) কী ?
যে সব গাড়ির ইঞ্জিন এমনভাবেই প্রস্তুত করা হয় যেখানে পেট্রল, ইথানল বা এই দুটির মিশ্রণ জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হয় সেই সব গাড়িকে বলা হয় FFV ৷ এই গাড়িগুলিতে 10 শতাংশ ইথানল থেকে 100 শতাংশ ইথানল ব্যবহার করা যেতে পারে ৷ পাশাপাশি পেট্রলও জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে এই গাড়িগুলিতে ৷ যেহেতু ইথানল পেট্রলের থেকে বেশি দাহ্য সেই কারণে গাড়ির ফুয়েল লাইন, ইনজেক্টর, সিলস এবং ইঞ্জিন ক্যালিবারেশনে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয় ৷