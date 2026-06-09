3 মিনিটের চার্জে গাড়ি যাবে 250 কিমি ! ভারতেও কি চালু হবে Battery Swapping ?
এই প্রযুক্তির সুবিধা পেতে পারে ভারতের অন্যতম সস্তা বৈদ্যুতিক গাড়ি Tata Tiago EV। কেন ? জানুন এই প্রতিবেদনে...
Published : June 9, 2026 at 5:07 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে বৈদ্যুতিক গাড়ির জনপ্রিয়তা দ্রুত বাড়ছে। তবে এখনও অনেক ক্রেতার কাছে EV কেনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হল চার্জিংয়ের সময়। সাধারণ ফাস্ট চার্জারেও একটি গাড়ির ব্যাটারি চার্জ করতে 30 মিনিট থেকে এক ঘণ্টা বা তারও বেশি সময় লাগতে পারে। কিন্তু এবার এমন একটি প্রযুক্তি সামনে এসেছে, যার সাহায্যে মাত্র 3 মিনিটেরও কম সময়ে 250 কিলোমিটার চলার মতো শক্তি পাওয়া যেতে পারে।
এই প্রযুক্তির নাম Battery Swapping। অর্থাৎ, গাড়ির ব্যাটারি চার্জ হওয়ার জন্য অপেক্ষা না করে সরাসরি খালি ব্যাটারির বদলে একটি সম্পূর্ণ চার্জ করা ব্যাটারি ইনস্টল করা সম্ভব হবে। পুরো প্রক্রিয়াটি কয়েক মিনিটের মধ্যেই সম্পন্ন করা সম্ভব। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পদ্ধতি EV চার্জিং সংক্রান্ত সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলির একটি সমাধান করতে পারে।
এই প্রযুক্তির সুবিধা পেতে পারে ভারতের অন্যতম সস্তা বৈদ্যুতিক গাড়ি Tata Tiago EV। বর্তমানে গাড়িটি Battery-as-a-Service (BaaS) মডেলের মাধ্যমে আরও কম দামে কেনার সুযোগ রয়েছে। এই ব্যবস্থায় ক্রেতারা গাড়ি কিনলেও ব্যাটারির জন্য আলাদা সাবস্ক্রিপশন বা ব্যবহারভিত্তিক চার্জ দিতে পারেন, ফলে প্রাথমিক খরচ অনেকটাই কমে যায়।
বর্তমানে Tata Tiago EV-এর BaaS সংস্করণের দাম 4.69 লাখ টাকা (এক্স-শোরুম) থেকে শুরু হয়। ব্যাটারি ব্যবহারের জন্য প্রতি কিলোমিটার অনুযায়ী অতিরিক্ত চার্জ দিতে হয়। ফলে এটি ভারতের সবচেয়ে সাশ্রয়ী বৈদ্যুতিক গাড়িগুলির মধ্যে অন্যতম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
Battery Swapping প্রযুক্তির মূল সুবিধা হল সময় সাশ্রয়। যেখানে একটি EV চার্জ করতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়, সেখানে ব্যাটারি বদল করতে মাত্র কয়েক মিনিট লাগে। বিশেষ করে শহুরে যাতায়াত, ট্যাক্সি পরিষেবা, ডেলিভারি নেটওয়ার্ক এবং বাণিজ্যিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে।
তবে এই ব্যবস্থার সফলতা অনেকটাই নির্ভর করবে ব্যাটারি-সোয়াপিং স্টেশনের নেটওয়ার্কের উপর। দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যক সোয়াপিং স্টেশন তৈরি করা গেলে EV ব্যবহারকারীদের মধ্যে ‘রেঞ্জ অ্যানজাইটি’ বা চার্জ শেষ হয়ে যাওয়ার ভয়ও অনেকটাই কমবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
ভারতে EV বাজার এখনও দ্রুত বিকাশের পর্যায়ে রয়েছে। তাই ভবিষ্যতে যদি সস্তা বৈদ্যুতিক গাড়িগুলিতে Battery Swapping প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে চালু হয়, তাহলে EV গ্রহণের হার আরও দ্রুত বাড়তে পারে। আর তখন হয়তো চার্জিংয়ের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করার দিন সত্যিই অতীত হয়ে যাবে।