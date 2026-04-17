ভারতেই রয়েছে দ্বিতীয় বৃহত্তম AI ট্যালেন্ট পুল, রিপোর্ট স্ট্যান্ডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের

ভারতেই রয়েছে দ্বিতীয় বৃহত্তম AI ট্যালেন্ট পুল, রিপোর্ট স্ট্যান্ডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের
স্ট্যান্ডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে AI Index 2026 রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে 13 এপ্রিল 2026 ৷
Published : April 17, 2026 at 11:36 AM IST
হায়দরাবাদ : বিশ্বব্যাপী AI এর চাহিদা বাড়ছে ৷ পিছিয়ে নেই ভারতও ৷ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরিতে বিশ্বের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থানে থাকবে ভারত ৷ চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হওয়া AI সামিটে যোগদান করে এমনই দাবি করেছিলেন একাধিক টেক জায়ান্টের শীর্ষ কর্তারা ৷ এবার স্ট্যান্ডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে জানানো হয়েছে AI মডেল প্রস্তুতকারক ও বিনিয়োগকারীদের সংখ্যার হিসেবে ভারত দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ৷ প্রথম স্থানে রয়েছে আমেরিকা ৷
স্ট্যান্ডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে AI Index 2026 রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে সোমবার (13 এপ্রিল 2026) ৷ ওই রিপোর্টটি তৈরি করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের Institute for Human-Centered Artificial Intelligence বিভাগ ৷ সেখানে জানানো হয়েছে 2025 সালে AI অথার (AI Author) এবং বিনিয়োগকারী সংখ্যা আমেরিকায়2 লাখ 20 হাজার 520 ৷ আর ভারতে সেই সংখ্যা 50 হাজার 460 ৷ তৃতীয় স্থানে রয়েছে জার্মানি ৷ তাদের মোট AI অথারের সংখ্যা 48,520 ৷
AI Author কারা ?
যাঁরা মূলত AI এর মডেল অ্যানালিসিস করেন এবং বিরাট তথ্যভাণ্ডার (Vast Database)-এ সেই রেফারেন্স দেন তাঁদের AI Author বলা হয় ৷
তবে সেই রিপোর্টে একটি উদ্বেগের বিষয়ও জানানো হয়েছে ৷ উল্লেখ করা হয়েছে, অত্যন্ত উচ্চ মেধার AI Author-ভারতে থাকলেও তাঁরা চাকরির জন্য ভিনদেশে পাড়ি দিচ্ছেন ৷ এবং বেশিরভাগই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার চেষ্টা করছেন ৷
অন্যদিকে আমেরিকার দিক থেকেও একটি উদ্বেগের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, গোটা বিশ্ব থেকে আমেরিকায় AI Author -রা ভিড় করলেও সেই সংখ্যাটা কমেছে ৷ কারণ 2017 সালে 89 শতাংশ মানুষ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আমেরিকায় গিয়েছেন AI রিসার্চের জন্য ৷ কিন্তু গত বছর সেই সংখ্যাটা ছিল 80 শতাংশ ৷ অর্থাৎ 9 শতাংশ মানুষ কম গিয়েছেন ৷
AI এ বেসরকারি বিনিয়োগ যে বাড়ছে সেই বিষয়েও জানানো হয়েছে ওই রিপোর্টে ৷ বিভিন্ন ক্ষেত্রেই AI ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে ৷
চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতে আয়োজন করা হয়েছিল AI Summit 2026 ৷ গুগল CEO সুন্দর পিচাই থেকে শুরু করে একাধিক টেক জায়ান্টের শীর্ষ কর্তারা উপস্থিত ছিলেন ৷ তাঁদের মধ্যে অনেকেই জানিয়েছিলেন, ভারতে ব্যাপকভাবে AI গবেষণা শুরু হয়েছে ৷ বিভিন্ন ক্ষেত্রে AI ইমপ্লিমেন্ট করার ক্ষেত্রে ভারত এগিয়ে ৷