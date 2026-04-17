ভারতেই রয়েছে দ্বিতীয় বৃহত্তম AI ট্যালেন্ট পুল, রিপোর্ট স্ট্যান্ডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের

India Ranks 2nd in Global AI Talent Pool Stanford AI Index 2026 Key Highlights
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 17, 2026 at 11:36 AM IST

হায়দরাবাদ : বিশ্বব্যাপী AI এর চাহিদা বাড়ছে ৷ পিছিয়ে নেই ভারতও ৷ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরিতে বিশ্বের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থানে থাকবে ভারত ৷ চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হওয়া AI সামিটে যোগদান করে এমনই দাবি করেছিলেন একাধিক টেক জায়ান্টের শীর্ষ কর্তারা ৷ এবার স্ট্যান্ডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে জানানো হয়েছে AI মডেল প্রস্তুতকারক ও বিনিয়োগকারীদের সংখ্যার হিসেবে ভারত দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ৷ প্রথম স্থানে রয়েছে আমেরিকা ৷

স্ট্যান্ডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে AI Index 2026 রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে সোমবার (13 এপ্রিল 2026) ৷ ওই রিপোর্টটি তৈরি করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের Institute for Human-Centered Artificial Intelligence বিভাগ ৷ সেখানে জানানো হয়েছে 2025 সালে AI অথার (AI Author) এবং বিনিয়োগকারী সংখ্যা আমেরিকায়2 লাখ 20 হাজার 520 ৷ আর ভারতে সেই সংখ্যা 50 হাজার 460 ৷ তৃতীয় স্থানে রয়েছে জার্মানি ৷ তাদের মোট AI অথারের সংখ্যা 48,520 ৷

AI Author কারা ?

যাঁরা মূলত AI এর মডেল অ্যানালিসিস করেন এবং বিরাট তথ্যভাণ্ডার (Vast Database)-এ সেই রেফারেন্স দেন তাঁদের AI Author বলা হয় ৷

তবে সেই রিপোর্টে একটি উদ্বেগের বিষয়ও জানানো হয়েছে ৷ উল্লেখ করা হয়েছে, অত্যন্ত উচ্চ মেধার AI Author-ভারতে থাকলেও তাঁরা চাকরির জন্য ভিনদেশে পাড়ি দিচ্ছেন ৷ এবং বেশিরভাগই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার চেষ্টা করছেন ৷

অন্যদিকে আমেরিকার দিক থেকেও একটি উদ্বেগের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, গোটা বিশ্ব থেকে আমেরিকায় AI Author -রা ভিড় করলেও সেই সংখ্যাটা কমেছে ৷ কারণ 2017 সালে 89 শতাংশ মানুষ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আমেরিকায় গিয়েছেন AI রিসার্চের জন্য ৷ কিন্তু গত বছর সেই সংখ্যাটা ছিল 80 শতাংশ ৷ অর্থাৎ 9 শতাংশ মানুষ কম গিয়েছেন ৷

AI এ বেসরকারি বিনিয়োগ যে বাড়ছে সেই বিষয়েও জানানো হয়েছে ওই রিপোর্টে ৷ বিভিন্ন ক্ষেত্রেই AI ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে ৷

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতে আয়োজন করা হয়েছিল AI Summit 2026 ৷ গুগল CEO সুন্দর পিচাই থেকে শুরু করে একাধিক টেক জায়ান্টের শীর্ষ কর্তারা উপস্থিত ছিলেন ৷ তাঁদের মধ্যে অনেকেই জানিয়েছিলেন, ভারতে ব্যাপকভাবে AI গবেষণা শুরু হয়েছে ৷ বিভিন্ন ক্ষেত্রে AI ইমপ্লিমেন্ট করার ক্ষেত্রে ভারত এগিয়ে ৷

