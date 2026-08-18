বড়সড় ক্ষতির মুখে শি জিনপিং সরকার? চিনের বদলে ভারতেই Pixel স্মার্টফোন তৈরি করবে Google !
শুধু উৎপাদন সরানো নয়, Pixel smartphone-এর shipment-ও বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে Google। কত শতাংশ বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা ?
Published : August 18, 2026 at 8:10 PM IST
হায়দরাবাদ : চিন ও আমেরিকার মধ্যে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক ও প্রযুক্তিগত বিবাদের জেরে এবার বড় সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে Google। আগামী বছর থেকে Pixel স্মার্টফোন, স্মার্টওয়াচ এবং wireless earbuds-এর প্রডাকশন ইউনিট চিন থেকে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করছে মার্কিন প্রযুক্তি সংস্থাটি। এই উৎপাদন সরানোর ক্ষেত্রে ভারতও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে বলে জানিয়েছে Nikkei Asia।
রিপোর্ট অনুযায়ী, গত কয়েক বছরে ভিয়েতনাম এবং ভারতে-তে Pixel উৎপাদনের পরিকাঠামো বাড়িয়েছে Google । সংস্থাটি আশা করছে, 2027 সালের মধ্যে Pixel-এর সম্পূর্ণ উৎপাদন চিন থেকে সরিয়ে অন্য দেশে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।
বর্তমানে Pixel-এর উৎপাদনের একটা বড় অংশ এখনও চিন-এ হয়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে ভিয়েতনামে হাই-এন্ড Pixel স্মার্টফোনের উৎপাদন সফলভাবে শুরু হওয়ায় Google-এর কাছে supply chain diversification-এর পথ আরও পরিষ্কার হয়েছে। একইসঙ্গে India-তেও উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াচ্ছে সংস্থাটি।
Samsung-এর পর দ্বিতীয় বড় সংস্থা হতে পারে Google
ভারতে প্রডাকশনের যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তা সফল হলে Google হবে Samsung-এর পর দ্বিতীয় বড় আন্তর্জাতিক smartphone brand, যারা নিজেদের smartphone production পুরোপুরি চিন থেকে সরিয়ে নেবে।
বর্তমানে Apple এখনও iPhone এবং অন্যান্য ডিভাইসের একটি বড় অংশ চিনে তৈরি করে। তবে Apple এবং Samsung—দুই সংস্থাই গত কয়েক বছরে India-তে স্মার্টফোন তৈরি বাড়িয়েছে। এবার Google-ও সেই পথেই হাঁটছে।
Google-এর ক্ষেত্রে চিন থেকে উৎপাদন সরিয়ে নেওয়ার আরও একটি সুবিধা রয়েছে। সংস্থাটি চিনা-এ Pixel smartphone বিক্রি করে না। ফলে চিনের স্থানীয় বাজারের উপর নির্ভরতা তুলনামূলকভাবে কম। তাই উৎপাদন অন্য দেশে সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে Google-এর জন্য ঝুঁকিও কিছুটা কম।
India-তে বাড়তে পারে Pixel উৎপাদন
Google-এর এই সিদ্ধান্ত ভারতের electronics manufacturing sector-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। ইতিমধ্যেই India-তে Pixel smartphone উৎপাদন শুরু করেছে Google এবং আগামী দিনে এখানে উৎপাদনের পরিমাণ আরও বাড়তে পারে।
চিনা নির্ভরতা কমাতে Apple এবং Samsung-এর মতো সংস্থাগুলি India-কে গুরুত্বপূর্ণ manufacturing hub হিসেবে ব্যবহার করছে। Google-এর ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা দেখা গেলে দেশের smartphone manufacturing ecosystem আরও শক্তিশালী হতে পারে।
Pixel-এর উৎপাদনও বাড়াতে চায় Google
শুধু উৎপাদন সরানো নয়, Pixel smartphone-এর shipment-ও বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে Google। রিপোর্ট অনুযায়ী, গত বছর প্রায় 1.2 কোটি Pixel shipment হয়েছিল। চলতি বছরে সেই সংখ্যা 8 থেকে 10 শতাংশ বাড়ানোর লক্ষ্য রয়েছে সংস্থার।
তবে এই সময়েই smartphone manufacturing-এর খরচ বাড়ছে। বিশেষ করে memory chip-এর দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। তা সত্ত্বেও Pixel-এর উৎপাদন ও shipment বাড়াতে চাইছে Google।
এর পিছনে রয়েছে Google-এর AI strategy। সংস্থার ধারণা, Pixel smartphone-এর মাধ্যমে আরও বেশি ব্যবহারকারীকে তার Gemini AI services-এর সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব হবে। অর্থাৎ Pixel শুধু smartphone business-এর অংশ নয়, Google-এর AI ecosystem-এ ব্যবহারকারী আনার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবেও কাজ করতে পারে।