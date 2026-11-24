AI-এর হাত ধরেই বিরাট অগ্রগতি ভারতের ? রিপোর্টে দাবি Deutsche Bank-এর
AI প্রযুক্তি থেকে লাভবান হতে হলে ভারতকে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত AI মডেল তৈরি করতে হবে, এমনটা নয়। তাহলে কী জানানো হয়েছে ওই রিপোর্টে ? জানুন
Published : November 24, 2026 at 8:37 PM IST
নয়াদিল্লি : বিশ্বজুড়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI নিয়ে যে বিরাট কর্মযজ্ঞ চলছে, তার প্রভাবে সবথেকে বড় দীর্ঘমেয়াদি সুবিধাভোগী হয়ে উঠতে পারে ভারত। মূলত ভারতের বিপুল জনসংখ্যা, সম্প্রসারিত ডিজিটাল পরিকাঠামো, প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিপুল কর্মীদের চাহিদার প্রয়োজন মেটাতে এই সম্ভাবনাকে আরও জোরালো করছে। সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে Deutsche Bank। সেখানেই এই দাবি করা হয়েছে ।
ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, AI প্রযুক্তি থেকে লাভবান হতে হলে ভারতকে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত AI মডেল তৈরি করতে হবে, এমনটা নয়। এমনকী সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনেও আমেরিকা বা চিনের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতায় নামার প্রয়োজন নেই। বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে AI-এর প্রয়োগ করতে হবে । ভারত ইতিমধ্যে সেই পথেই এগিয়ে যাচ্ছে বলে জানানো হয়েছে । জানানো হয়েছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে AI প্রয়োগ করার ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি করা সম্ভব তার পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, ব্যাঙ্কিং এবং কৃষিক্ষেত্রের দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলির সমাধানেও সাহায্য মিলতে পারে।
অতীতের বিভিন্ন প্রসঙ্গ তুলে ধরে ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, আগের প্রযুক্তিগত বিপ্লবগুলির তুলনায় AI খুব দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। সেখানে জানানো হয়েছে,বিভিন্ন প্রযুক্তি গ্রহণ করতে নিম্ন আয়ের দেশগুলিতে অত্যাধিক বেশি সময় নিয়েছিল । বাষ্পশক্তির ব্যবহার গ্রহণ করতে নিম্ন আয়ের দেশগুলিতে সময় লেগেছিল 80 বছর, সর্বত্র বিদ্যুতের ব্যবহার চালু করতে প্রায় 40 বছর এবং ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে প্রায় 20 বছর সময় লেগেছিল । সেখানে ChatGPT মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই ব্যাপক ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছে গিয়েছে।
রিপোর্টে বলা হয়েছে, “ভারত এবং অন্যান্য উদীয়মান বাজারে নতুন অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পথ খুলে দিতে পারে AI। লক্ষ লক্ষ মানুষ ও সংস্থাকে অল্প খরচে বিপুল পরিমাণে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যবহারের সুযোগ দিতে বিশ্বের সর্বাধুনিক AI মডেলের প্রয়োজন নেই। এমনকী সেই প্রযুক্তি নিজে তৈরি করারও দরকার নেই।”
বিপুল জনসংখ্যা ও ডিজিটাল পরিকাঠামো ভারতের শক্তি
Deutsche Bank-এর অনুমান, 2028 সালের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা বেড়ে 150 কোটিতে পৌঁছতে পারে। ফলে AI প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য দেশে বিশাল বাজার তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, ব্যাঙ্কিং-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখনও বিপুল চাহিদা পূরণ হয়নি। AI ব্যবহার করে তুলনামূলক কম খরচে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হতে পারে।
ভারতের ডিজিটাল পরিকাঠামোকেও এই ক্ষেত্রে বড় সুবিধা হিসেবে তুলে ধরেছে রিপোর্টটি। সস্তায় ইন্টারনেট সংযোগ, স্মার্টফোন, আধার, জনধন অ্যাকাউন্ট এবং Unified Payments Interface (UPI)-এর মতো ব্যবস্থাগুলি দেশে ব্যাপক পরিসরে AI পরিষেবা চালুর জন্য শক্ত ভিত তৈরি করেছে।
ওই রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী, গত এক দশকে ভারতে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর হার 15 শতাংশ থেকে বেড়ে 70 শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে, 2014 সালে দেশের অর্ধেকের সামান্য বেশি মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকলেও বর্তমানে সেই হার প্রায় 90 শতাংশ। ফলে AI-ভিত্তিক পরিষেবা চালু করতে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি সংস্থাগুলিকে সম্পূর্ণ নতুন পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে না। বর্তমান ডিজিটাল ব্যবস্থাকেই কাজে লাগানো সম্ভব।
কৃষি থেকে স্বাস্থ্য, কোন কোন ক্ষেত্রে বদল আনতে পারে AI?
ব্যাঙ্কিং, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা এবং কৃষিক্ষেত্রকে AI ব্যবহারের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে Deutsche Bank। বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্রে AI-নির্ভর প্রিসিশন ফার্মিং বা নির্ভুল কৃষিপদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। এর সাহায্যে ফসলের সম্ভাব্য উৎপাদন সম্পর্কে আগাম ধারণা পাওয়া, কীটপতঙ্গ ও রোগ শনাক্ত করা এবং চাষের পদ্ধতি আরও উন্নত করা সম্ভব হতে পারে।
এছাড়া স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা এবং ব্যাঙ্কিংয়ের মতো ক্ষেত্রেও AI ব্যবহারের মাধ্যমে পরিষেবার খরচ কমানো এবং আরও বেশি মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে।
দেশের বিপুল সংখ্যক তথ্য-প্রযুক্তি কর্মীদেরকেও AI ব্যবহারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে দেখছে Deutsche Bank। রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে প্রতি বছর প্রায় 1 কোটি 10 লক্ষ পড়ুয়া স্নাতক হন। এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত তরুণ-তরুণী AI-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন তৈরি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেই প্রযুক্তি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মী জোগাতে পারে।
Read More- Motorola Edge 70 Neo লঞ্চ হল ভারতে, বাজেট রেঞ্জের এই ফোনটি চার্জ হবে চোখের পলকে