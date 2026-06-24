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অনলাইনেই কাজ সারতে চাইছেন অধিকাংশ ভারতীয় ? TRAI রিপোর্টে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ

2025 সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল 1028.61 মিলিয়ন ৷ যা পরের তিনমাসে 6.24 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ৷

India Internet Users Hit 1point 09 Billion published in TRAI Report
ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ছে (ছবি- IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 24, 2026 at 12:27 PM IST

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হায়দরাবাদ : ভারতে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে ৷ সম্প্রতি টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার তরফে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে ৷ সেই রিপোর্ট অনুযায়ী 2026 সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ভারতে 1.09 বিলিয়ন ৷

2025 সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল 1028.61 মিলিয়ন ৷ যা পরের তিনমাসে 6.24 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ এই বৃদ্ধি যে শুধুমাত্র একটি ক্ষেত্রে হয়েছে এমনটা নয় ৷ গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলেই এই বৃদ্ধি হয়েছে ৷

কোন ক্ষেত্রে কত পরিমাণ সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ?

MetricMarch 2026 SubscribersGrowth Type / Details
অয়ারলেস সাবস্ক্রাইবার1,046.26 Millionমোবাইল ডাটা ব্যবহার করে যাঁরা ইন্টারনেট সার্ফ করেন
অয়ার্ড সাবস্ক্রাইবার46.54 Millionফিক্সট লাইন ৷ অথবা ফাইবার কানেকশন ব্য়বহার করে যাঁরা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন ৷
ব্রডব্যান্ড বেস1,065.88 Million5.81% quarter-on-quarter-এ বৃদ্ধি
ন্যারোব্যান্ড বেস26.91 Million26.62% quarter-on-quarter-এ বৃদ্ধি

ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্য়া বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে টেলিকম অপারেটার সংস্থাগুলিও ডাটা ব্যবহার থেকে আয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি করেছে ৷ প্রতি ব্যবহারকারী থেকে মাসিক আয় (Average Revenue per User) 0.76 শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে ৷

টকটাইম ও কলিং প্যাটার্ন

ওই রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ভারতীয়রা বেশি সময় ব্যায় করছে কলিংয়ে ৷ কলিংয়ের ক্ষেত্রে মাসিক ইউসেজ মিনিট আগের ত্রৈমাসিকের তুলনায় .43 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ প্রিপেডের ক্ষেত্রে মাসে গড়ে 1017 মিনিট এবং পোস্টপেইডের ক্ষেত্রে মাসে গড়ে 477 মিনিট করে কথা বলেন ব্যবহারকারীরা ৷

অন্যদিকে ডিজিট্যাল কানেক্টিভিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচারের জন্য নতুন রেটিং ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করল TRAI ৷ মঙ্গলবার, 23 জুন নতুন ওই ফ্রেমওয়ার্ক লঞ্চ করেন TRAI এর প্রিন্সিপ্যাল অ্যাডভাইজর পুষ্পেন্দ্র কুমার সিং ৷ নতুন এই রেটিং সিস্টেমে প্রতিটি বিল্ডিং তাদের ডিজিট্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উপর ভিত্তি করে রেটিং পাবে ৷ যে সব বিল্ডিংয়ে সবথেকে ভালো মানের ডিজিট্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকবে সেই বিল্ডিং 5 স্টার রেটিং পাবে ৷

বিশেষজ্ঞদের একাংশের ধারণা, বিভিন্ন কাজের জন্য বর্তমানে বাড়ির বাইরে বেরোতে অনীহা অনেকেরই ৷ সেই কারণে তাঁরা অনলাইনেই সেই সব কাজ মেটাচ্ছেন ৷ যার ফলে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷ আগামীদিনে তা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায় ৷

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