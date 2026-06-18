দক্ষ AI কর্মী সবথেকে বেশি ভারতেই, দাবি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টে
Quess Corp's India AI Workforce Analysis 2026 নামে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে ৷ এই রিপোর্টটি প্রকাশ করেছে Quess Corp নামে একটি সংস্থা ৷
Published : June 18, 2026 at 1:31 PM IST
হায়দরাবাদ : AI আসার পর চাকরির বাজারে ভাটা পড়বে ৷ এমনটাই মনে করা হচ্ছিল ৷ এই ধারণা যে ভ্রান্ত ছিল না তা অনেকক্ষেত্রেই প্রামণিত হয়েছে ৷ কারণ Google, Meta, Oracle, Amazon এর এমতো একাধিক টেক জায়ান্ট AI-এর দোহাই দিয়ে ছাঁটাই করেছেন হাজার হাজার কর্মী ৷ এমনকী, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হওয়া AI Summit 2026-এ Anthropic এর CEO দারিও আমোদাই এবং OpenAI এর CEO শ্যাম অল্টম্যান জানিয়েছিলেন, AI এর জেরে কর্মসংস্থান কমবে ৷ যদিও যাঁরা AI রপ্ত করতে পারবেন তাঁদের দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই বলেই বার্তা দিয়েছিলেন ৷ সম্প্রতি প্রকাশিত রিপোর্টে জানা গিয়েছে, AI রপ্ত করার বিষয়ে ভারতীয়রা অনেকটাই এগিয়ে ৷
এই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে ৷ যার নাম Quess Corp's India AI Workforce Analysis 2026 ৷ এই রিপোর্টটি প্রকাশ করেছে Quess Corp নামে একটি সংস্থা ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, গোটা ভারতের মধ্যে 9 লাখ 20 হাজার এমন তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ রয়েছে যাঁরা AI রপ্ত করেছেন ৷ গোটা বিশ্বের মোট AI প্রফেশনালদের মধ্যে এই সংখ্যাটা সবথেকে বেশি ৷ মোট AI ওয়ার্কফোর্সের মধ্যে 28 শতাংশ মূল AI (Core AI) বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছেন ৷ সংখ্যার হিসেবে যা 2 লাখ 57 হাজার ৷
ওই রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, দেশের বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্র বদলের ক্ষেত্রে AI এর ভূমিকা কী কী ৷ এছাড়াও Global Capacity Center (GCC)-এর ক্ষেত্রেও AI এর ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে ৷ রিপোর্টে জানানো হয়েছে বিগত তিনমাসে সাড়ে তিন লাখ AI নির্ভরশীল কাজের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছে ৷ তারমধ্যে রয়েছে LangChain, RAG, LLMOps এবং AI Governance ৷
IT সার্ভিস ফার্মগুলি মূলত ফিনান্স, রিস্ক, অপারেশন, কাস্টমার এক্সপিরিয়েন্স এবং এমপ্লয়ি সিস্টেমের জন্য AI নির্ভরশীল হয়ে উঠছে ৷ ফলে ওই ধরনের কাজগুলির জন্য AI বিশেষজ্ঞ কর্মীর চাহিদা বাড়ছে ৷
এই বিষয়ে Quess IT Stuffing-এর CEO কপিল জোশী বলেন, "আমাদের বিশ্লেষণে যা বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হলো AI-এর জন্য তিনটি স্বতন্ত্র চালিকাশক্তির উত্থান ঘটেছে । GCC-র দেশগুলো পুনর্ব্যবহারযোগ্য AI প্ল্যাটফর্ম এবং গভর্নেন্স সক্ষমতা তৈরি করছে, IT সংস্থাগুলি আরও বেশি করে AI ব্যবহার করছে, এবং বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তাদের ব্যবসায়িক কর্মপ্রবাহের জন্য ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় AI-কে অন্তর্ভুক্ত করছে। এর ফলে AI জানা কর্মীর চাহিদা বাড়ছে ৷ সেই কারণে প্রফেশনাল ও ফ্রেসার্সরা আরও বেশি করে AI শিখতে চাইছে ৷"