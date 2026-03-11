LPG সিলিন্ডার ঘাটতি ? চিন্তার কারণ নেই, এই 5 টি ডিভাইস সঙ্গে রাখলেই কেল্লাফতে !
Published : March 11, 2026 at 2:06 PM IST
হায়দরাবাদ : গোটা দেশে ব্যাপকভাবে ঘাটতি তৈরি হয়েছে রান্নার গ্যাসের ৷ একদিকে যেমন গ্যাস পেতে নাকাল হতে হচ্ছে গৃহস্থ পরিবারে তেমনই বুকিংয়ের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ গ্যাস সংস্থাগুলি জানিয়ে দিয়েছে সিলিন্ডার ডেলিভারি হওয়ার 21 দিন আগে কোনওভাবেই পরবর্তী সিলিন্ডারের জন্য বুকিং করতে পারবেন না ৷ অন্যদিকে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের আকাল এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যে একাধিক বড় শহরে প্রচুর রেস্তরাঁ বন্ধ করে দিতে হয়েছে ৷ কিন্তু এর বিকল্প কী ?
সিলিন্ডার না পাওয়া গেলেও রান্না চালিয়ে যেতে হবেই ৷ তাহলে বিকল্প কী ? এই পরিস্থিতি সামাল দিতে বিকল্প রাস্তা একটাই ৷ বৈদ্যুতিন স্টোভ ব্যবহার করে খাবার তৈরির কাজ চালিয়ে যেতে হবে ৷ কোন কোন ইলেকট্রিক সামগ্রী আপনার কাজে আসবে এবং দৈনন্দিন খাবার তৈরির ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হবে সেই তালিকা এই প্রতিবেদনে দেওয়া হল ৷
ইন্ডাকশন ওভেন - বিদ্যুৎ দ্বারা পরিচালিত এই ওভেন অনেকের বাড়িতেই হয়তো আছে ৷ যাঁদের নেই তাঁরা বর্তমান পরিস্থিতিতে ইন্ডাকশন ওভেন সংগ্রহ করতে পারেন ৷ ভাত, ডাল, সবজি হোক বা বিরিয়ানি সবকিছুই বানিয়ে নিতে পারেন ৷ তবে সমস্যাও রয়েছে ৷ যে কোনও পাত্র ব্যবহার করে ইন্ডাকশন ওভেনে রান্না করা সম্ভব নয় ৷ তার জন্য বিশেষ পাত্র কেনা জরুরি ৷
ইলেকট্রিক কেটলি- সকালের চা বা কফি তৈরি থেকে রাত্রে দুধ গরম করা পর্যন্ত সাহায্য করবে এটি ৷ ইলেকট্রিকের মাধ্যমে পরিচালিত হয় ৷ অতি দ্রুত জল, দুধ বা অন্য কোনও সামগ্রী গরম করে নিতে পারেন ইলেকট্রিক কেটলির মাধ্যমে ৷
রাইস কুকার - অতি পরিচিত এই যন্ত্রটি বিপদের সময় আপনার পাশে থাকবে ৷ গ্যাসের প্রয়োজন নেই ৷ চাল ও জল ঢেলে দিন যন্ত্রের ভিতরে থাকা পাত্রে ৷ তারপর সকেটে প্ল্যাগ দিয়ে সুইচ দিলেই ঝামেলা শেষ ৷ ভাত হয়ে যাবে ৷ শুধু ভাত নয়, ডাল, ম্যাগি বা চাওমিন সিদ্ধ করার মতো কাজগুলিও করতে পারেন এর মাধ্যমে ৷
মাল্টিপারপাস কুকার - একাধিক সংস্থা বর্তমানে মাল্টিপারপাস ইলেকট্রিক কুকার লঞ্চ করেছে ৷ যেগুলির মাধ্যমে যেকোনও রান্নার কাজ করা সম্ভব ৷ জল গরম থেকে শুরু করে অল্প কিছু রান্না ৷ এমনকি একসঙ্গে দুটি বা ততোধিক রান্নাও সম্ভব এই যন্ত্রের মাধ্যমে ৷ ফলে গ্যাস না পাওয়া গেলেও সঙ্গে রাখতে পারেন মাল্টিপারপাস কুকার ৷
বর্তমানে যেহেতু গ্যাস সিলিন্ডার পেতে সমস্যা তৈরি হয়েছে সেই কারণে এই যন্ত্রগুলি নিজেদের সংগ্রহে রাখতে পারেন ৷ যেগুলির ব্যবহারের ফলে খাবার যেমন বানানো সম্ভব তেমনই গ্যাস ওভেনের প্রয়োজন নেই ৷