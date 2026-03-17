ইন্টারনেট ব্যবহারের উপর কর বসানোর প্রস্তাব, বাড়বে রিচার্জ প্ল্যানের খরচ ?
Published : March 17, 2026 at 8:38 PM IST
হায়দরাবাদ : ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ বৃদ্ধির সম্ভাবনা ৷ সম্প্রতি ভারত সরকার প্রস্তাব দিয়েছে প্রতি GB ইন্টারনেট ব্যবহারের উপর কর চাপানো হতে পারে ৷ সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম Mint-এ এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে ৷
সম্প্রতি টেলিকম সেক্টরের একটি পর্যালোচনা বৈঠক হয় ৷ সেই বৈঠকের নেতৃত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৷ বৈঠকে মোবাইল ডাটার উপর কর আরোপ করা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এবং ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকম (DoT) কে এই বিষয়ে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ৷ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, ভারত বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মোবাইল ডাটা ব্যবহারকারী দেশ ৷ এবং যদি সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করে তাহলে সাধারণ মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের অতিরিক্ত অর্থ খরচ করতে হবে ৷
প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 2026 সালের জানুয়ারিতে একটি টেলিকম পর্যালোচনা বৈঠক হয় ৷ সেখানে সরকারের তরফে প্রস্তাব দেওয়া হয় প্রতি GB ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে 1 টাকা করে কর বসানো হবে ৷ DoT কে এই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ৷
DoT-কে 2026 সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই প্রস্তাব নিয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা জমা দিতে বলা হয়েছে। মূলত টেলিকম সেক্টর থেকে আয় বৃদ্ধি করা এবং মোবাইল ডেটার নেতিবাচক ব্যবহার রুখতে এই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ৷
TRAI-এর FY25 (এপ্রিল 2024–মার্চ 2025) পরিসংখ্যান অনুসারে, ভারতের 800 মিলিয়নেরও বেশি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী 229 বিলিয়ন GB মোবাইল ডেটা খরচ করেছেন । অন্যদিকে ভারত এমন একটি দেশ যেখানে সরকার মূলত স্পেকট্রাম নিলাম এবং লাইসেন্স ফি থেকে আয় করে ৷ ডেটা ব্যবহার থেকে সরাসরি রাজস্ব নেই । এই প্রেক্ষাপটে, যদি সরকার প্রতি GB 1 টাকা করে কর আরোপ করে, তাহলে বছরে প্রায় 22, 900 কোটি টাকা আয় হতে পারে ।
রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে এই প্রস্তাব ভালো হলেও ব্যবহারকারীদের জন্য নয় । কারণ দৈনিক 2 জিবি দৈনিক প্ল্যান রিচার্জ করলে মাসে অতিরিক্ত 60 টাকা খরচ করতে হতে পারে ৷ শুধু প্রি-পেড নয়, পোস্ট পেইড বিলের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম লাগু হতে পারে ৷