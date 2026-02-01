কন্টেন্ট ক্রিয়েশন ল্যাব থেকে সেমিকন্ডাকটর মিশন, বাজেটে প্রযুক্তি খাতে কী কী বরাদ্দ ?
কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রযুক্তি ক্ষেত্রের একাধিক বিষয়ে বরাদ্দ ঘোষণা ৷ নজর দেওয়া হয়েছে সেমিকন্ডাকটর প্রস্তুতিতে ৷ পড়ুন একনজরে ৷
Published : February 1, 2026 at 1:54 PM IST
নয়াদিল্লি, 1 ফেব্রুয়ারি: বৈদ্যুতিন সামগ্রী উৎপাদন থেকে শুরু করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ, 2026 সালের বাজেটে প্রযুক্তির দিকে বিশেষ নজর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের । বাজেট পেশের শুরুতেই অর্থমন্ত্রী জানিয়ে দেন, 2026-27 অর্থবর্ষে বৈদ্যুতিন সামগ্রী উৎপাদন খাতে 40 হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে । এছাড়াও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রযুক্তি টুল রুম (High Tech Tool Room) তৈরি হবে দেশেই ।
বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, কেন্দ্রীয় সরকারের মেক ইন ইন্ডিয়া (Make in India) মিশনকে জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠা করতেই প্রযুক্তি খাতে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে ।
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, দেশের দুটি জায়গায় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রযুক্তি টুল রুম তৈরি করা হবে । যার ফলে বিভিন্ন বৈদ্যুতিন সামগ্রী তৈরিতে গতি আসবে । এছাড়াও কন্টেনার প্রস্তুতকারীদের জন্য বিশেষ একটি প্রকল্প লঞ্চ করার ঘোষণা করেছেন তিনি । কেমিক্যাল তৈরিতে অন্য দেশের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার । সেই কারণে তিনটি কেমিক্যাল পার্ক তৈরি করার ঘোষণা করা হয়েছে আজকের বাজেটে । এই বিষয়ে নির্মলা সীতারামন জানিয়েছেন, এর ফলে অন্য দেশের উপর নির্ভরশীলতা যেমন কমবে তেমনই উৎপাদনও বৃদ্ধি করা সম্ভব ৷
মোবাইল ফোন উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে সফল ভারত । বাজেটে এমন ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, দেশীয়ভাবে ফোন উৎপাদন 2015 সালের তুলনায় 2025 সালে প্রায় 30 গুণ বৃদ্ধি পেয়ে 18 হাজার কোটি টাকা থেকে 5.45 কোটি টাকায় এসে পৌঁছেছে । অন্যদিকে বাজেটে আলাদাভাবে আইফোনের প্রসঙ্গও উল্লেখ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ।
তিনি জানিয়েছেন, ভারতে তৈরি হওয়া আইফোন রফতানি বাড়িয়েছে অ্যাপল । 2024 সালে 1.1 লাখ কোটি টাকার আইফোন রফতানি করেছিল ভারত, 2025 সালে যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে 2.03 লাখ কোটি টাকা । এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, চলতি অর্থবর্ষের শেষে ভারতের মোবাইল ফোন উৎপাদন 6.76 লাখ কোটি টাকায় পৌঁছবে ।
সেমিকন্ডাকটর বা চিপ উৎপাদনে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে বাজেটে । 2025 সালের অগস্ট মাস পর্যন্ত একটি তথ্য তুলে ধরে নির্মলা সীতারামন জানিয়েছেন, 10টি সেমিকন্ডাকটর তৈরি ও প্যাকেজিং প্রকল্পে ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার । যা মোট ছ'টি রাজ্যে বাস্তবায়িত করা হবে । এই প্রকল্পগুলি মিলিয়ে 1.6 লাখ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে । এর পাশাপাশি তিনি জানান, সেমিকন্ডাকটর ক্ষেত্রে আরও উন্নতির জন্য India Semiconductor Mission 2.0 চালু করা হয়েছে ।
একদিকে কন্টেন্ট প্রস্তুতকারী সংস্থার উপর তরুণ প্রজন্মের ঝোঁক বাড়াতে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন ল্যাব তৈরির ভাবনা কেন্দ্রের । বাজেটে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, 1500 স্কুলে এবং 500 কলেজে এই ল্যাব তৈরি হবে।