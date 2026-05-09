AI উন্নতিতে ভারত ও ভিয়েতনামের মধ্যে MOU, কোন কোন বিষয়ে উন্নতির সম্ভাবনা ?

AI উন্নতিতে ভারত ও ভিয়েতনামের মধ্যে MOU, কোন কোন বিষয়ে উন্নতির সম্ভাবনা ?
Published : May 9, 2026 at 3:52 PM IST
হায়দরাবাদ : প্রযুক্তির উন্নতি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পরিকাঠামো গঠনে ভিয়েতনামের সঙ্গে MOU স্বাক্ষরিত হল ভারতের ৷ এই চুক্তির ফলে দুই দেশ একত্রে উদ্ভাবনী প্রযুক্তি, ইনোভেশন, গবেষণা এবং সার্টআপ ইকোসিস্টেম নিয়ে কাজ করবে ৷ এই নিয়ে বৃহস্পতিবার অর্থাৎ 7 মে দিল্লিতে বৈঠক হয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং এবং ভিয়েতনামের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী প্রফেসর ভু হাই কোয়ানের মধ্যে ৷
কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ওই বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷ তার মধ্যে রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার সিকিউরিটি, সেমিকন্ডাক্টার, রোবোটিক, বাোটেকনোলজি, ডিপ টেকনোলজি এবং ডিজিট্যাল ইনোভেশন ৷
ওই বৈঠক চলাকালীন জিতেন্দ্র সিং বলেন, "প্রায় দু-হাজার বছর ধরে ভারত ও ভিয়েতনামের মানুষদের মধ্যে একটি যোগাযোগ রয়েছে ৷ এমনকি দুদেশের মধ্যে ইতিহাসগত ভাবেও একটি যোগসূত্র রয়েছে ৷"
ভিয়েতনামের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী প্রফেসর ভু হাই কোয়ান বলেন, "অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি' (Act East Policy) এবং 'ইন্দো-প্যাসিফিক ভিশন'-এর ক্ষেত্রে ভিয়েতনাম একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারী হিসেবে রয়েছে।" তিনি আরও বলেন যে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ভারত-আসিয়ান (India-ASEAN) এর যৌথ কার্যক্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ৷
তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক থেকে জানানো হয়েছে, "তিনি (পড়ুন ভিয়েতনামের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী প্রফেসর ভু হাই কোয়ান) বলেছেন যে উদীয়মান প্রযুক্তি খাতগুলোতে উদ্যোক্তা এবং তরুণ গবেষকদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরিতে ভারত ও ভিয়েতনাম একযোগে কাজ করতে পারে।"
এদিকে ভারত- আসিয়ান গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ফেলোশিপ কর্মসূচির অধীনে প্রায় 10 জন ভিয়েতনামি গবেষক ফেলোশিপ গ্রহণ করেছেন ৷ তাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণাও করছেন ৷ ভারত-আসিয়ান (India-ASEAN) সহযোগিতা কাঠামোর অধীনে আয়োজিত আঞ্চলিক উদ্ভাবন এবং বৈজ্ঞানিক ফোরামগুলোতে ভিয়েতনামের গবেষক এবং নারী বিজ্ঞানীরাও অংশগ্রহণ করেছেন।
ভারতের সঙ্গে MOU স্বাক্ষরের বিষয়টিকেও স্বাগত জানিয়েছে ভিয়েতনাম ৷ তাদের তরফে জানানো হয়েছে এই চুক্তির ফলে দুই দেশের সম্পর্ক ভালো হবে এবং প্রযুক্তিতেও উন্নতি হবে ৷