স্প্যাম কলের তালিকার প্রথম স্থানে ইন্দোনেশিয়া, ভারতের ব়্যাঙ্ক জানলে চমকে যাবেন

স্প্যাম কলের তালিকার প্রথম স্থানে ইন্দোনেশিয়া, ভারতের ব়্যাঙ্ক জানলে চমকে যাবেন
Published : May 6, 2026 at 10:39 AM IST
হায়দরাবাদ : যাঁরা স্মার্টফোন ব্যবহার করেন তাঁদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই স্প্যামকলের সমস্যায় ভুগেছেন ৷ অবাঞ্ছিত কল বা রোবোটিক কল ঢোকে বিভিন্ন সময় ৷ যা প্রত্যেকের সমস্যার কারণ হয় ৷ পাশাপাশি স্প্যাম কলের মাধ্যমে প্রতারিতও হতে হয়েছে অনেককে ৷ এবার এই পরিস্থিতিতে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করল বিশ্বের বৃহত্তম কলার আইডেনটিটি প্ল্যাটফর্ম ট্রুকলার ৷ ওই রিপোর্টে জানানো হয়েছে বিশ্বের স্প্যাম কলিংয়ের তালিকায় যে সব দেশগুলি রয়েছে তার মধ্যে পঞ্চম স্থানে রয়েছে ভারত ৷
স্প্যামকলিং কী ?
স্প্যাম কল হল এমন সব অবাঞ্ছিত বা অনাকাঙ্ক্ষিত ফোন কল যা সাধারণত বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন, প্রচার, বা প্রতারণার উদ্দেশ্যে করা হয় । অপরিচিত নম্বর থেকে ফোনকলগুলি করা হয় ৷ এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় । মূলত চারটি কাজের জন্য স্প্যাম কল করা হয় ৷ সেগুলি হল টেলিমার্কেটিং, রোবোকল, স্ক্যাম বা প্রতারণা, স্পুফিং ৷
ট্রুকলারের প্রকাশিত রিপোর্টে কী জানানো হয়েছে ?
স্প্যামকলিং নিয়ে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে সেই তালিকায় একদম শীর্ষে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া ৷ তারপর রয়েছে চিলি, ভিয়েতনাম ও ব্রাজিল ৷ এবং পঞ্চম স্থানে রয়েছে ভারত ৷
রিপোর্টে জানানো হয়েছে, 2025 সালে বিশ্বব্যাপী 68 বিলিয়ন ফ্রড ও স্প্যামকল ডিটেক্ট করা সম্ভব হয়েছে ৷ 2025 সালে ভারতে যে স্প্যামকলগুলি করা হয়েছে সেগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে তার মধ্যে 36 শতাংশ সেলস ও টেলিমার্কেটিং কল, 18 শতাংশ ফিনানসিয়াল সার্ভিস এবং 12 শতাংশ ফোনকল প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত ৷
এই বিষয়ে ট্রুকলারের CEO রিশিত ঝুনঝুনওয়ালা জানিয়েছেন, "যে ডাটা আমাদের সামনে এসেছে তা অত্যন্ত চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ প্রত্যেক মানুষ এখন স্প্যাম কলে জর্জরিত ৷ যা আগে সেভাবে দেখা যেত না ৷ আমাদের লক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য যোগাযোগ গড়ে তোলা ৷ সেই কারণে 2026 সালে আমরা এই ধরনের ফ্রড ও স্প্যাম কল বন্ধে উদ্যোগী হব ৷"
এদিকে স্প্যাম বন্ধ করার কাজ করে চলেছে ট্রু কলার ৷ নে রিং হওয়ার আগেই স্প্যাম ডিটেক্ট করতে সক্ষম তাদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ৷ এবং তা অটোমেডেট পদ্ধতিতে ব্লকিং সম্ভব ৷ 2026 সালের 31 মার্চ সংস্থাটির মাসিক ব্যবহারকারীর সংখ্যা 500 মিলিয়নে পৌঁছে গিয়েছে ৷