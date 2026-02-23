ETV Bharat / technology

AI Summit নিয়ে বড়সড় জালিয়াতি চক্র ! লাখ লাখ টাকা হাতানোর ফাঁদ তৈরি ?

India AI Impact Summit Phishing Alert : রিফান্ড নেওয়ার জন্য যাঁরা ওই লিঙ্কে ক্লিক করছেন তাঁদের ব্যাঙ্ক ডিটেলস পৌঁছে যাচ্ছে প্রতারকদের হাতে ৷

India AI Impact Summit Phishing Alert Govt Warns of Fake Refund Scams on WhatsApp
AI Summit কে কেন্দ্র করে লাখ লাখ টাকা হাতানোর ফাঁদ তৈরি ? (ছবি - IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 23, 2026 at 12:34 PM IST

2 Min Read
নয়াদিল্লি, 23 ফেব্রুয়ারি : সম্প্রতি শেষ হয়েছে AI Impact Summit 2026 ৷ কিন্তু তার রেস এখনও চলছে ৷ আর এরই মাঝে সক্রিয় হয়ে উঠেছে সাইবার প্রতারকরা ৷ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ফাঁদ পেতেছে তারা ৷ আর সেইকারণে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফেই সতর্ক করা হয়েছে এই বিষয়ে ৷

কীভাবে প্রতারণা করছে ?

যাঁরা AI Impact Summit এ গিয়েছিলেন তাঁদের নাম, ফোন নম্বর ও মেল আইডি জোগাড় করছে প্রতারকরা ৷ এরপর তাদের WhatsApp বা ফোন নম্বরে মেসেজ পাঠিয়ে জানানো হচ্ছে, Impact Summit এ গিয়ে তাঁরা যে টাকা খরচ করেছিলেন তা রিফান্ড করা হবে ৷ এবং রিফান্ডের জন্য একটি লিঙ্কে ক্লিক করার অনুরোধ করা হচ্ছে ৷

এদিকে রিফান্ড নেওয়ার জন্য যাঁরা ওই লিঙ্কে ক্লিক করছেন তাঁদের ব্যাঙ্ক ডিটেলস পৌঁছে যাচ্ছে প্রতারকদের হাতে ৷ এবং তারপরই টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে সাইবার অপরাধীরা ৷

এই বিষয়ে ভারতীয় AI পরিকল্পনার অফিসিয়াল এক্স (অতীতের টুইটার) অ্যাকাউন্ট থেকে একটি পোস্ট করা হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, " একটি বিষয় সামনে এসেছে ৷ India AI Summit 2026 এ যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের ফিশিংয়ের (প্রতারণার একটি পদ্ধতি) মাধ্যমে ফাঁসানোর পরিকল্পনা করেছে সাইবার ক্রিমিনালরা ৷ রিফান্ডের নামে SMS এবং WhatsApp এর মাধ্যমে জালিয়াতির মেসেজ পাঠিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চুরি করা হচ্ছে ৷" এরসঙ্গে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, এই ধরনের কোনও তথ্যে বিশ্বাস না করে শুধুমাত্র অফিসিয়াল যোগাযোগ মাধ্যমগুলিতে নজর রাখতে ৷

কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যদি এমন কেউ ওই লিঙ্কের মাধ্যমে নিজের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেয়ার করে থাকেন তাহলে তাঁরা যেন অতি দ্রুত সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজের অ্যাকাউন্ট সুরক্ষিত করেন ৷

16 ফেব্রুয়ারি থেকে দিল্লির প্রগতি ময়দানের ভারত মণ্ডপমে শুরু হয়েছিল AI Impact Summit 2026 ৷ 20 ফেব্রুয়ারি ওই সামিট শেষ হয় ৷ পাঁচ দিনে 5 লাখের বেশি দর্শক উপস্থিত ছিলেন সেখানে ৷ 30 টিরও বেশি দেশের রাষ্ট্রনায়ক এবং সিলিকন ভ্যালি সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের টেক জায়ান্টের একাধিক CEO উপস্থিত ছিলেন সেখানে ৷ কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছিলেন, ভারতে 250 বিলিয়ন মার্কিন ডলার AI পরিকাঠামো তৈরির কথা জানিয়েছে একাধিক সংস্থা ৷

