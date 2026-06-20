বাড়ছে তাপমাত্রা, ভারতে কি আর ডাটা সেন্টার তৈরি হবে না ? চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট প্রকাশ্যে
ভারতে ডাটা সেন্টার সম্প্রসারণে যদি জল, বিদ্যুৎ এবং জলবায়ু বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে না হয়, তাহলে ভবিষ্যতে অবকাঠামোগত চাপ আরও বাড়তে পারে।
Published : June 20, 2026 at 5:07 PM IST
হায়দরাবাদ : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), ক্লাউড পরিষেবা এবং ডিজিটাল পরিকাঠামোগত উন্নতিতে অন্যতম বড় কেন্দ্র হয়ে ওঠার লক্ষ্য নিয়েছে ভারত । সরকার ও বেসরকারি সংস্থাগুলি দেশজুড়ে বড় আকারে ডাটা সেন্টার তৈরির পরিকল্পনা করছে। কিন্তু এই অগ্রগতির মাঝেই সামনে এসেছে একটি বড় প্রশ্ন— ভারতের ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা কি AI ডেটা সেন্টার সম্প্রসারণের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে?
বিশেষজ্ঞদের মতে, AI ডেটা সেন্টার শুধু কম্পিউটার সার্ভারের সমষ্টি নয়; এখানে এমন কিছু কাজকর্ম হয় যার জেরে 24 ঘণ্টাই ডাটা প্রসেস হয় ৷ সেই কারণে প্রচুর তাপ তৈরি হয় এবং তা নিয়ন্ত্রণে দরকার হয় শক্তিশালী কুলিং ব্যবস্থা। ভারতের মতো দেশে, যেখানে গ্রীষ্মকালে অনেক অঞ্চলে তাপমাত্রা 45–50 ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁয়ে যায়, সেখানে এই কুলিং ব্যবস্থা চালানো আরও ব্যয়বহুল এবং জটিল হয়ে উঠতে পারে।
এই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে XDI (Cross Dependency Initiative) নামে একটি সংস্থা ৷ ওই রিপোর্টে ডাটা সেন্টারের শক্তি ও জলের চাহিদা তুলে ধরা হয়েছে ৷ এছাড়াও ডাটা সেন্টারের জেরে পরিবেশে কী ধরনের ক্ষতি হতে পারে সেই বিষয়েও একাধিক তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে ওই রিপোর্টে ৷
ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, ডাটা সেন্টারের দ্রুত বৃদ্ধি হলে শুধু বিদ্যুতের চাহিদাই বাড়াবে না, জল ব্যবহারের চাপও বৃদ্ধি পাবে । কারণ বেশিরভাগ ডাটা সেন্টারে সার্ভার ঠান্ডা রাখতে শীতল জল ব্যবহার করা হয়। গবেষণাগুলিতে দেখা গেছে, AI পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ ভবিষ্যতে জল ও শক্তি ব্যবস্থাপনাকে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে পারে।
ডাটা সেন্টারের জন্য বিনিয়োগ যাতে বাড়ে তার জন্য ইতিমধ্যেই একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে ভারতে । 2025 সালের শেষে দেশে মোট ডাটা সেন্টার ক্ষমতা প্রায় 1.5 গিগাওয়াটে পৌঁছায় এবং তা আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একই সঙ্গে সরকার দীর্ঘমেয়াদি নীতিগত সুবিধা ও বিনিয়োগ আকর্ষণের উদ্যোগও নিয়েছে ।
অন্যদিকে পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু ডাটা সেন্টার তৈরি করলেই হবে না— ওই ডাটা সেন্টারগুলি কোথায় তৈরি হচ্ছে, কীভাবে বিদ্যুৎ আসছে এবং কোন কুলিং প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে, সেগুলিও নজর রাখা দরকার । যে সব জায়গায় ইতিমধ্যে জলের সংকট রয়েছে সেখানে এই ধরনের ডাটা সেন্টার তৈরি করলে সমস্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ।
আরও একটি উদ্বেগের বিষয় হল ‘ডাটা হিট আইল্যান্ড’-এর প্রভাব। ওই গবেষণায় দাবি করা হয়েছে, বড় AI ডাটা সেন্টার স্থানীয় তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে এবং আশপাশের এলাকাতেও তার প্রভাব পড়তে পারে। যদিও এই ক্ষেত্রের গবেষণা এখনও চলছে ৷ এই বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত আসেননি বিশেষজ্ঞরা ৷
বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের ডিজিটাল ভবিষ্যৎ গড়তে AI ডাটা সেন্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। তবে সেই সম্প্রসারণ যদি জল, বিদ্যুৎ এবং জলবায়ু বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে না হয়, তাহলে ভবিষ্যতে অবকাঠামোগত চাপ আরও বাড়তে পারে।
এই বিষয়ে XDI এর প্রতিষ্ঠাতা ও সায়েন্স ও টেকনোলজির প্রধান কার্ল ম্য়ালোন বলেন, "সবাই ডাটা সেন্টারের জল ও শক্তির ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করছে ৷ কিন্তু ডাটা সেন্টারের জন্য ফিজিক্যাল ক্লাইমেটে বড়সড় প্রভাব ফেলছে ৷" তিনি আরও বলেন, "আগামী প্রজন্মের জন্য ডিজিট্যাল পরিকাঠামো কোথায় গড়ে উঠবে সেটা এখন ভাবনা চিন্তার বিষয় নয় ৷ বং ওই অ্যাসেটগুলি কি তাদের অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপক ও সারাজীবন কর্মক্ষম রাখতে পারবে কিনা সেই নিয়ে বড় বড় উঠেই যাচ্ছে ৷"