ব্রাউজিং হিস্ট্রি গোপন রাখতে Incognito Mode ব্যবহার করছেন ! ভুল করছেন না তো ?
Incognito Mode : অনেকেই ভাবেন ইনকগনিটো মোডে ব্রাউজ করলে তার তথ্য ব্রাউজিং হিস্ট্রি স্টোর থাকে না ৷ এমনকি, কোনওভাবে ট্রাক করাও সম্ভব হয় না ৷
Published : November 13, 2025 at 7:18 PM IST
ইনকগনিটো মোড, এই কথাটির সঙ্গে অনেকেই পরিচিত ৷ সাধারণ ভাষায় বোঝাতে গেলে এটি হল ইন্টারনেট ব্রাউজারের প্রাইভেট মোড ৷ বিভিন্ন তথ্য গোপন রেখে ইনকগনিটো মোডে ব্রাউজ করা সম্ভব হয় ৷ কিন্তু এই ইনকগনিটো বা প্রাইভেট মোড কী ? কীভাবে কাজ করে এই ব্রাউজিং ফিচারটি ৷ এই প্রতিবেদনে বিস্তারিত আলোচনা করা হল ৷
প্রথমেই জানিয়ে রাখা দরকার, অনেকেই ভাবেন ইনকগনিটো মোডে ব্রাউজ করলে তার তথ্য ব্রাউজিং হিস্ট্রি স্টোর থাকে না ৷ এমনকি, কোনওভাবে ট্রাক করাও সম্ভব হয় না ৷ কিন্তু জানিয়ে রাখা দরকার, ইনকগনিটো মোডও ট্রাক করা সম্ভব ৷ ISP অর্থাৎ ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার, এম্প্লয়ার অথবা যে ওয়েবসাইট আপনি ভিজিট করছেন তারা আপনার অনলাইন অ্য়াক্টিভিটি ট্রাক করতে পারবে ৷ কারণ এক্ষেত্রে প্রাইভেসি প্রোটোকল থাকে অনেক কম ৷
কেন ইনকগনিটো মোড ব্যবহার করা হয় ?
- যদি কেউ ব্রাউজিং হিস্ট্রি সেভ করে রাখতে না চান ৷
- সেনসিটিভ টপিক সার্চ করতে ইনকগনিটো মোড ব্যবহার করা হয় ৷
- অটোমেটিক লগইন আটকাতে এই মোড ব্যবহৃত হয় ৷
ইনকগনিটো মোডের কাজ কী?
- Web URL স্টোর করে না ৷
- এই মোড অফ করার সঙ্গে সঙ্গে সাইট ডেটা এবং কুকিজ ডিলিট করে ৷
- নর্মাল ব্রাউজার থেকে অটোসেভ থাকা লগইন ক্রেডিনসিয়াল ব্যবহার করে না ৷
- ডাউনলোড এবং বুকমার্ক ডেটা স্টোর রাখে ৷
কী কী কাজ করে না ইনকগনিটো মোড?
অনেকেই ভাবেন, ইনকগনিটো মোডে ব্রাউজিং করলে সেই ব্রাউজিং হিস্ট্রি অজ্ঞাতপরিচয় (Anonymous) হিসেবে স্টোর থাকে ৷ কিন্তু সেই ভাবনা ভুল ৷ জানুন এবিষয়ে বিস্তারিত তথ্য-
- ব্রাউজিং হিস্ট্রি ISP অর্থাৎ ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার বা নেটওয়ার্ক অ্য়াডমিনিস্ট্রেটার ট্র্য়াক করতে পারবে ৷
- ইনকগনিটো মোডে যে ওয়েবসাইট ভিজিট করা হয়, সেই ওয়েবসাইট এবং বিজ্ঞাপনী ট্র্য়াকিং টুল ট্র্য়াক করতে পারবে ৷
- ডিভাইসের IP অ্য়াড্রেসও ট্র্য়াক করা সম্ভব ৷
- ম্যালওয়ার, কী-লগার্স, ফিশিং অথবা অন্য অনলাইন অ্য়াটাক আটকাতে পারে না ইনকোগনিটো মোড ৷
অর্থাৎ একটা বিষয় পরিষ্কার, যাঁরা ভাবেন গোপনে ব্রাউজিং এর জন্য ইনকগনিটো মোড ব্যবহার করা দরকার, তাঁরা কিছুটা হলেও ভুল ভাবছেন ৷ প্রয়োজনে VPN অথবা Tor ব্রাউজার ব্যবহার করা যেতে পারে ৷ সেক্ষেত্রে অনেককিছুই গোপন রাখা সম্ভব ৷