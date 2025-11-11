জার্মানিতে গ্লোবাল সায়েন্স লিডারশিপ ফোরামে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব IIT খড়গপুরের

জার্মানিতে গ্লোবাল সায়েন্স লিডারশিপ ফোরামে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব IIT খড়গপুরের
IIT Kharagpur: উন্নতির চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছবে IIT খড়গপুর ৷
November 11, 2025
খড়গপুর, 11 নভেম্বর: বার্লিনে অনুষ্ঠিত হওয়া ফলিং ওয়ালস সায়েন্স সামিটে প্রতিনিধিত্ব করলেন IIT খড়গপুরের ডিরেক্টর অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী ৷ বিশ্বব্যাপী বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এবং নীতি সংলাপের জন্য অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ফোরাম এই সম্মেলন ৷
ফলিং ওয়ালস সামিট কী?
বিশ্বের নামী বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের একত্রিত করে এই ফোরাম গঠন করা হয়েছে ৷ এবং এর ফোরামের মাধ্যমে নোবেল প্রাপক, আবিষ্কারক, নীতি নির্ধারক এবং বিশ্বের বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন নীতি ও আইডিয়া শেয়ার করেন ৷
গোটা দেশ এবং IIT খড়গপুরকে বিশ্বের দরবারে উপস্থাপনা করে অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী বেশ কয়েকটি বিষয় তুলে ধরেন ৷ IIT খড়গপুরের গবেষণা এবং ইতিমধ্যে ওই প্রতিষ্ঠানের তরফে আবিষ্কার করা হয়েছে সেই সব বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপনা করেন ৷ বিশ্বের নামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রেসিডেন্টরা উপস্থিত থাকাকালীন প্রফেসর চক্রবর্তী তাঁর বক্তব্য রাখেন ৷
এছাড়াও বেশ কিছু আলোচনা সভাতেও অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী ৷ ওই আলোচনা সভাগুলির মধ্যে ছিল-
ফলিং ওয়ালস সায়েন্স ফাউন্ডেশনের CEO এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্য়ান্ড্রুস কে কসমিডিস ৷ তাঁর সঙ্গে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল গ্লোবাল সায়েন্স লিডার তৈরিতে IIT খড়গপুরের ভূমিকা এবং অ্য়াকাডেমিক এক্সচেঞ্জ ৷
তাঁর সঙ্গে আলোচনা হয় হিউম্যানিটিক এবং সায়েন্টিফিক রিসার্চের আন্ডার সেক্রেটারি ডঃ ভায়োলেটা ভাসকুয়েজ-রোজাস এবং জার্মানিতে মেক্সিকোর রাষ্ট্রদূত মহামান্য ফ্রান্সিসকো কুইরোগারের ৷ সেখানে ম্যাক্সিকোর সঙ্গে যৌথ ব্যবস্থাপনায় কোনও কোর্স চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয় ৷
এছাড়াও বিশ্বের একাধিক নামী বিজ্ঞানীদের সঙ্গেও আলোচনা হয় তাঁর ৷
এবিষয়ে অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী জানান, "IIT খড়গপুররকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে পেরে খুবই সম্মানিত ৷ এছাড়াও বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে কোলাবোরেশন হওয়ার ফলে IIT খড়গপুর উন্নতির শিখরে পৌঁছে যাবে ৷ "