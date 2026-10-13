GATE ও JAM প্রস্ততি নিয়ে AI পাওয়ার্ড অ্যাপ আনল IIT খড়গপুর, মিলবে বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনার সহায়তা

GATE ও JAM প্রস্ততি নিয়ে AI পাওয়ার্ড অ্যাপ আনল IIT খড়গপুর, মিলবে বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনার সহায়তা
দুটি অ্যাপই লঞ্চ করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার । পড়ুয়াদের কী কী সুবিধা হবে ? জানুন
Published : October 13, 2026 at 5:21 PM IST
খড়গপুর, 13 অক্টোবর: IIT খড়গপুর লঞ্চ করল একটি AI নির্ভর লার্নিং অ্য়াসিস্ট্যান্ট এবং GATE পরীক্ষার জন্য একটি অ্যাপ । এছাড়াও Joint Admission Test for Masters (JAM) এর কোচিংও নেওয়া সম্ভব ওই অ্যাপের মাধ্যমে । ভারতের সমস্ত পড়ুয়ারা ওই অ্যাপটি অ্য়াকসেস করতে পারবেন এবং সেখান থেকে পরীক্ষার যাবতীয় প্রস্তুতিও নিতে পারবেন ।
দুটি অ্যাপই লঞ্চ করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার । রাজারহাটে অবস্থিত IIT খড়গপুর রিসার্চ পার্কে আয়োজিত প্ল্যাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠানে সোমবার উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী । সেখানেই ওই অ্যাপ দুটি লঞ্চ করা হয় ।
AI TUTOR TO OFFER PERSONALISED LEARNING SUPPORT
Fermi AI এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে AI Tutor অ্যাপটি লঞ্চ করা হয়েছে । এরসঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে National Digital Library of India (NDLI) । যার মাধ্যমে বিনামূল্যে, পার্সোনালাইজড অ্যাকাডেমিক অ্যাসিস্ট্যান্ট পাওয়া সম্ভব ।
সাধারণ AI নির্ভর লার্নিং অ্যাপ এর তুলনায় এই অ্যাপটি একটু আলাদা । সিলেবাস অনুযায়ী কোনও প্রশ্ন করলে যে শুধুমাত্র যে সেই নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে এমনটা নয় । সেই নির্দিষ্ট প্রশ্ন সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় বোঝাতে সক্ষম এই অ্যাপটি । কোনও সমস্যার (Problem)-এর কনসেপ্ট বোঝানো থেকে শুরু করে, সঠিক উত্তরের জন্য যাবতীয় গাইড করার কাজটি করতে পারবে এই অ্যাপ ।
এই অ্যাপটিতে রয়েছে 'Scan and Ask' ফিচার । যার মাধ্যমে টাইপ না-করে কোনও প্রশ্ন স্ক্যান করে উত্তর জানতে চাইতে পারেন পড়ুয়ারা । পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, অঙ্ক ও বায়োলজি বিষয়ে জবাব দিতে প্রস্তুত এই প্ল্যাটফর্মটি । শুধুমাত্র কোনও প্রশ্নের জবাব দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না অ্যাপটি । বরং তার সঙ্গে স্কিল বৃদ্ধির কাজটিও করতে পারবে ।
এদিকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক দ্বারা সহায়তা প্রাপ্ত NDLI-এক কোটির বেশি লার্নারকে সহায়তা করেছে । রয়েছে 130 মিলিয়নের বেশি লার্নিং রিসোর্স ।
FREE ONLINE PLATFORM FOR GATE, JAM ASPIRANTS
AI নির্ভর লার্নিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ছাড়াও IIT খড়গপুর লঞ্চ করেছে একটি পরীক্ষা প্রস্তুতি অ্যাপ । যাঁরা GATE এবং JAM এর পরীক্ষার্থী রয়েছেন বা আগামিদিনে এই দুটি প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসতে চাইছেন তাঁরা এই অ্যাপটি ব্যবহার করতে পারবেন । IIT খড়গপুরের দাবি, এই অ্যাপটি ব্যবহার করার ফলে পড়ুয়ারাদের আর অনেক বেশি টাকা খরচ করে কোচিং সেন্টারে ভর্তি হতে হবে না । কারণ ওই দুটি পরীক্ষার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি নিতে সহায়তা করবে অ্যাপটি । মূলত গ্রামীণ এলাকা এবং আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া পড়ুয়াদের কথা ভেবেই অ্যাপটি লঞ্চ করা হয়েছে ।
এই দুই অ্যাপ লঞ্চের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে AI এর ব্যবহার নিয়ে মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, কোনও একটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে দেওয়া AI এর কাজ নয় । তার বদলে স্বাধীনভাবে ভাবনাচিন্তা করে জবাব দিতে AI -কে উদ্বুদ্ধ করা উচিত ।
প্রতিষ্ঠানের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি (NEP) 2020-র সঙ্গে সংযুক্ত থেকেই এই পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে । যেখানে ছাত্ররা পার্সোনালাইজড জবাব পাবেন । ভারতের যে কোনও জায়গা থেকে অথবা আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি যা-ই থাকুক না কেন এই অ্যাপ অ্য়াকসেস সম্ভব ।
IIT খড়্গপুরের ডিরেক্টর সুমন চক্রবর্তী বলেন, "প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব শুধু ক্যাম্পাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষার উপকরণ পাওয়ার সুযোগ যেন কখনও পড়ুয়াদের উৎকর্ষ অর্জনের পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।" তিনি আরও বলেন, "AI টিউটরের লক্ষ্য পড়ুয়াদের চিন্তাভাবনা আরও প্রসারিত করতে এবং স্বাধীনভাবে শিখতে সাহায্য করা।"
তাঁর বক্তব্য, এই দুই উদ্যোগের লক্ষ্য হল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাগত দক্ষতাকে বৃহত্তর জনকল্যাণে কাজে লাগানো। এর মাধ্যমে শিক্ষার উপকরণ এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি আরও বেশি মানুষের কাছে সহজলভ্য করে তোলা হবে।